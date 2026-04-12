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    Con un polémico arbitraje de Cristián Galaz: Ñublense celebra en el final y le pone freno al andar de la U de Gago

    Un golazo de Diego Céspedes, de tiro libre, en el segundo minuto de tiempo añadido, le dio el triunfo a los Diablos Rojos en Chillán. El partido quedaría marcado por el errático desempeño del juez, sobre todo a raíz de una violenta infracción de Campusano a Altamirano en el primer tiempo. El dato duro indica que los azules remataron una vez al arco en 90 y tantos minutos.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Ñublense celebra en el final y le pone freno al andar de la U de Gago. JOSE ROBLES/ PHOTOSPORT

    La expedición de Universidad de Chile por Chillán acabó siendo dolorosa. La racha victoriosa de la mano de Fernando Gago se acabó. Duró dos partidos. El linajudo Ñublense lo ganó en el epílogo, por 1-0, con un pedazo de gol.

    Ambos cuadros entraron a la mejorada cancha del Bicentenario Nelson Oyarzún igualados en 13 puntos, y con la oportunidad de acechar a los líderes, considerando que Colo Colo no jugó este fin de semana y que Limache perdió con Palestino.

    Entendiendo la importancia del partido, los azules salieron con un equipo eminentemente ofensivo. El entrenador argentino apostó por el joven Lucas Barrera para el eje del medio, en desmedro del paraguayo Lucas Romero. Esta movida le dio más libertad a Israel Poblete, por la derecha. También entró de inicio Lucas Assadi, por la izquierda, para un trío de ataque que completaban Eduardo Vargas y Maximiliano Guerrero.

    El principio del partido tuvo a la U con las pilas cargadas. Salió con ritmo vertiginoso, copando el territorio chillanejo, jugando por bajo, encajonando a Ñublense. Para atacar, utilizó frecuentemente el triángulo Hormazábal-Poblete-Guerrero, por la derecha. Uno de los axiomas del estilo futbolístico de Gago se cumplía. La sensación de gol estaba en el aire. Pero no sucedió. Ese vértigo que imprimió el equipo del chuncho en la primera parte del juego no se tradujo en ocasiones claras. Ni siquiera en remates a portería.

    Paulatinamente, los Diablos Rojos empezaron a salir del encierro, mediante balones largos. Con menos tenencia que la U, el anfitrión sí lograba quedar de cara al marco. Sucedió en los 28′, con un remate de Matías Plaza contenido por Castellón.

    Un duelo de buen ritmo quedaría marcado por el desempeño del árbitro Cristián Galaz. La gran polémica sucedió en la primera mitad: una durísima infracción de Campusano en contra de Altamirano, en la que el juez ni siquiera puso tarjeta. El lateral chillanejo dejó puesto el pie. Era más o menos evidente que la acción requería el chequeo del colegiado, mediante la comunicación del VAR (Piero Maza estaba al mando de la cabina), por una potencial tarjeta roja, al tratarse de juego brusco grave. Sin embargo, no sucedió.

    Se le fue escapando de las manos la conducción a Galaz. La anterior no fue la única jugada que pasó por alto el referí. Un encuentro de tránsito veloz se fue tornando áspero, con reclamos de lado y lado. Claramente, no fue el día del colegiado.

    Ñublense terminó mejor el primer tiempo, emparejando las acciones y acercándose reiteradamente al área contraria. En su estilo y con sus herramientas, la escuadra de Juan José Ribera lograba lo que la U no hacía: rematar a portería. La chance más clara del local sucedió en el arranque del complemento. Giovanny Ávalos se lo perdió de manera increíble, definiendo solo ante el marco (47′).

    La U fue zigzagueante. En el complemento, no ejerció un dominio parecido al del primer lapso. Se le perdió la pelota. Además, el ritmo no era el mismo. Ante esto, Gago movió el tablero incluyendo a Ignacio Vásquez y Agustín Arce. Uno de los sacrificados fue Assadi, quien sintió el rigor del partido. Más adelante, los azules sufrieron con la lesión de Vargas. Fue el momento para el regreso de Juan Martín Lucero. El Gato entró poco y nada en el juego.

    La U cambió, en parte, el rostro y contó con un segundo aire luego de las modificaciones. Asumió riesgos defendiendo mano a mano, ante un eventual contragolpe de los Diablos Rojos. El punto es que esa breve mejoría no fue suficiente. En el epílogo, llegaría una obra maestra. En el segundo minuto añadido, un tiro libre de Diego Céspedes se clava en un ángulo para darle la victoria a Ñublense. Para hacer mucho más amarga la expedición azul en Chillán.

    Los laicos quedan a cinco unidades de Colo Colo, que tiene un partido menos. Si bien es cierto que el juego quedó marcado por el accionar de Galaz, no es menos cierto decir un dato duro: la U. de Chile registró un solo tiro al arco en 90 y tantos minutos.

    JOSE ROBLES/ PHOTOSPORT

    Ficha del partido

    Ñublense: N. Pérez; F. Campos, O. Bosso, S. Valencia; G. Graciani (46′, D. Sanhueza), L. Reyes, M. Rivera (83′, D. Céspedes), J. Campusano; M. Plaza (83′, F. Ovelar); I. Jeraldino (56′, F. Rami) y G. Ávalos (67′, I. Tapia). DT: J. J. Ribera.

    U. de Chile: G. Castellón; F. Hormazábal, M. Zaldivia, N. Ramírez, M. Morales (87′, F. Salomoni); I. Poblete (64′, A. Arce), L. Barrera, J. Altamirano; M. Guerrero (73’, M. Díaz), E. Vargas (73’, J. M. Lucero) y L. Assadi (64′, I. Vásquez). DT: F. Gago.

    Goles: 1-0, 90′+2, Céspedes, con un gran tiro libre.

    Árbitro: C. Galaz. Amonestó a Graciani, Rami, Campusano, Tapia (Ñ); Poblete, Altamirano, Zaldivia (U).

    Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún. Asistieron 8.891 personas.

    En cursiva, jugadores juveniles.

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