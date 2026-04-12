En vivo: la U de Fernando Gago visita a Ñublense con la misión de acercarse a la parte alta de la Liga de Primera
Los azules viajan hasta Chillán con un objetivo claro: recortar la distancia que los separa con el líder Colo Colo.
Minuto a minuto
Ñublense 0-0 Universidad de Chile
Tarjeta amarilla en Ñublense
36′. Graciani raspa a Morales y es amonestado.
Polémica en Chillán
34′. Campusano le propina una brutal plancha a Javier Altamirano y no hay llamado de VAR.
Segunda llegada de los Rediablos
30′. Manuel Rivera intentó colarla por arriba, pero se va un par de metros fuera.
El primer aviso de Ñublense
28′. Matías Plaza remata frontal al cuerpo de Castellón.
Mucho más la U, pero sin riesgo
20′. Los azules concentran el dominio del balón, sin embargo, no logran disparar con destino a puerta. Recién, Assadi la volvió a mandar muy arriba.
Tiro libre de Morales
5′. El lateral de la U manda el remate muy por encima del travesaño.
¡Comienza el partido!
1′. Ñublense y Universidad de Chile se enfrentan en Chillán, por la novena fecha de la Liga de Primera.
La U se alista en Chillán
¿Cómo marchan en la Liga de Primera?
Universidad de Chile y Ñublense están pegados en la tabla. Los azules son 5° con 13 puntos y los chillanejos son 6° con la misma cantidad de unidades.
Las novedades de Fernando Gago
El entrenador de la U sorprende con dos modificaciones en el esquema. El juvenil Lucas Barrera le sacó el puesto al paraguayo Lucas Romero, mientras Lucas Assadi vuelve a la oncena tras su lesión en lugar de Ignacio Vásquez.
La formación titular de Universidad de Chile
La formación titular de Ñublense
La U de Gago visita a Ñublense
Los azules llegan hasta Chillán con la misión de recortar distancia a los líderes de la Liga de Primera.
¡Bienvenidos!
Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo.
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