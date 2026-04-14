El ninguneo peruano a Coquimbo Unido en la antesala del duelo contra Universitario de Lima

Miguel Vargas, en la oncena de Universitario, el próximo rival de Coquimbo Unido en la Copa Libertadores.

Coquimbo Unido se prepara para enfrentar un nuevo partido de Copa Libertadores. Este martes el conjunto aurinegro visita a Universitario de Deportes en Perú con la misión de obtener puntos que le permita meterse en los puestos de clasificación a la ronda eliminatoria.

El conjunto peruano llega como tricampeón del campeonato local, por lo que la prensa incaica lo coloca como el gran favorito para quedarse con la victoria ante los Piratas, claro que para remarcarlo lo han hecho despreciando a su próximo rival.

El comentarista Diego Rebagliati apuntó en Movistar Deportes que “en el grupo de la U, empataron Coquimbo Unido y Nacional. De lo que vimos, ninguno es para asustarse”.

“Es más, creo que la U es muy favorito el martes con Coquimbo”, remarcó en el programa.

Miguel Vargas, la figura del arco de Universitario

Para quedarse con la victoria, Coquimbo Unido deberá luchar para derribar la defensa de un viejo conocido del fútbol chileno. Se trata de Miguel Vargas quien se ha ganado el puesto de titular de Universitario.

Una de las últimas buenas actuaciones de Manotas fue en el estreno copero contra Deportes Tolima. En aquel duelo, el nacional registró cuatro atajadas, siendo clave en el empate que consiguió su elenco. Además, lleva cuatro titularidades consecutivas dejando su arco invicto.

Formado en Universidad Católica, fue un recurrente arquero suplente en los cruzados. Promovido por Mario Salas al plantel de honor, fue parte del equipo bicampeón de 2016. Posteriormente, en 2018, fue la alternativa de Matías Dituro en la UC de Beñat San José, en el inicio del periodo que contemplaría el tetracampeonato. En el fútbol nacional tuvo pasos por Deportes Santa Cruz, Cobresal y Unión La Calera. Pero terminaría siendo en Perú donde encontró su lugar en el mundo y la regularidad anhelada por cualquier arquero.

Para la temporada 2022 recala en Cienciano, donde estuvo dos años. Para 2024 llega a Deportivo Garcilaso, manteniéndose en la altitud de Cusco. De cara a la campaña 2025 logra dar el salto y recalar en un grande como Universitario, donde competiría por el puesto con el experimentado uruguayo Sebastián Britos. “Manotas” jugó solo cuatro partidos el año pasado (271 minutos). Para este año, Britos dejó el club, partiendo a Peñarol. La disputa por el arco pasó a ser con el seleccionado peruano Diego Romero.

El partido entre Universitario de Deportes y Coquimbo Unido está fijado para este martes 14 de abril a partir de las 22.00 horas de Chile en el estadio Monumental de Lima.