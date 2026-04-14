La siguiente valla de Coquimbo: el gran presente de “Manotas” Vargas, el chileno que se ganó el arco de Universitario

El retorno de Coquimbo Unido a la Copa Libertadores, después de 34 años, fue con un agónico empate con Nacional de Uruguay, en casa. Era demasiado castigo la derrota para los piratas, que este martes tendrán su segundo desafío. Visitan a Universitario de Deportes (22.00 horas de Chile).

Tricampeón del campeonato peruano, la estructura del cuadro crema comenzó a cimentarse con Jorge Fossati y ahora continúa con el español Javier Rabanal, campeón de la liga ecuatoriana con Independiente del Valle el año pasado.

El arco de la U de Lima es defendido por un chileno. Miguel Vargas, más conocido como “Manotas”, es hoy por hoy el portero titular del cuadro crema, ganándose el puesto a punta de buenas actuaciones. La última de ellas fue en el estreno copero ante Deportes Tolima, en Ibagué. Registrando cuatro atajadas, fue clave para el punto que sacó su elenco. Lleva cuatro titularidades consecutivas y en todos los duelos terminó con su valla invicta.

“El equipo se está comprometiendo en ese trabajo de terminar con el arco en cero”, declaró en el regreso al país vecino, tras el empate en Colombia. “El empate se valora mucho, las cuentas las haremos al final de la fase de grupos pero siento que es un punto importante”, agregó.

“Manotas” Vargas, entre Chile y Perú

Chile y Perú son parte de la historia de Miguel Vargas. Nació en Santiago hace 29 años (el 15 de junio cumplirá 30) y cuenta con la doble nacionalidad. Tiene raíces peruanas por su padre. Su figura se hizo familiar en el Sudamericano Sub 20 de 2015, disputado en Uruguay. Esa generación, al mando de Hugo Tocalli, contaba con jugadores como Sebastián Vegas, Luciano Cabral, Ignacio Jeraldino, Cristián Cuevas y Pablo Galdames, entre otros. “Manotas” era el titular, por sobre Brayan Cortés. Ese plantel fracasó, quedando último en su grupo.

Formado en Universidad Católica, fue un recurrente arquero suplente en los cruzados. Promovido por Mario Salas al plantel de honor, fue parte del equipo bicampeón de 2016. Posteriormente, en 2018, fue la alternativa de Matías Dituro en la UC de Beñat San José, en el inicio del periodo que contemplaría el tetracampeonato. En el fútbol nacional tuvo pasos por Deportes Santa Cruz, Cobresal y Unión La Calera. Pero terminaría siendo en Perú donde encontró su lugar en el mundo y la regularidad anhelada por cualquier arquero.

Miguel Vargas, en la oncena de Universitario.

Para la temporada 2022 recala en Cienciano, donde estuvo dos años. Para 2024 llega a Deportivo Garcilaso, manteniéndose en la altitud de Cusco. De cara a la campaña 2025 logra dar el salto y recalar en un grande como Universitario, donde competiría por el puesto con el experimentado uruguayo Sebastián Britos. “Manotas” jugó solo cuatro partidos el año pasado (271 minutos). Para este año, Britos dejó el club, partiendo a Peñarol. La disputa por el arco pasó a ser con el seleccionado peruano Diego Romero.

El técnico Rabanal ha mencionado que la rotación en la portería es clave para él. En esa dirección, comenzó Romero como el titular y ahora esa condición le pertenece a Vargas. Su primer duelo oficial en 2026 fue el 14 de marzo, ante UTC, por la Liga 1. Luego repitió ante Comerciantes Unidos, el 21 de marzo. Donde tuvo un refuerzo de confianza fue para atajar en el clásico ante Alianza Lima, del 4 de abril. Y su cuarta titularidad seguida fue en el debut por la Libertadores. Cuatro partidos y cero goles en contra es el positivo balance del meta chileno-peruano.

Más allá de su pasado como seleccionado chileno juvenil, Miguel Vargas ha abierto la puerta para defender al combinado incaico. Así lo dio a entender a fines de 2024: “Es una oportunidad y un halago ser considerado por la selección peruana... Venir a Perú era un proyecto para meterme en el radar y poder ser elegible, siento que estoy en ese proceso de buscar esa chance para poder ir”.

La Bicolor cuenta con el brasileño Mano Menezes como su nuevo seleccionador, quien ya puso en marcha la Operación 2030.