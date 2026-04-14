SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La siguiente valla de Coquimbo: el gran presente de “Manotas” Vargas, el chileno que se ganó el arco de Universitario

    El golero formado en Universidad Católica, exseleccionado juvenil, encontró en Perú su lugar en el mundo. Juega desde 2022 en el fútbol incaico y el año pasado dio el salto a la U de Lima. Lleva cuatro titularidades seguidas y con el arco en cero con el cuadro crema, que recibe este martes los piratas por la Copa Libertadores.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    El gran presente de Miguel "Manotas" Vargas, arquero titular de Universitario.

    El retorno de Coquimbo Unido a la Copa Libertadores, después de 34 años, fue con un agónico empate con Nacional de Uruguay, en casa. Era demasiado castigo la derrota para los piratas, que este martes tendrán su segundo desafío. Visitan a Universitario de Deportes (22.00 horas de Chile).

    Tricampeón del campeonato peruano, la estructura del cuadro crema comenzó a cimentarse con Jorge Fossati y ahora continúa con el español Javier Rabanal, campeón de la liga ecuatoriana con Independiente del Valle el año pasado.

    El arco de la U de Lima es defendido por un chileno. Miguel Vargas, más conocido como “Manotas”, es hoy por hoy el portero titular del cuadro crema, ganándose el puesto a punta de buenas actuaciones. La última de ellas fue en el estreno copero ante Deportes Tolima, en Ibagué. Registrando cuatro atajadas, fue clave para el punto que sacó su elenco. Lleva cuatro titularidades consecutivas y en todos los duelos terminó con su valla invicta.

    “El equipo se está comprometiendo en ese trabajo de terminar con el arco en cero”, declaró en el regreso al país vecino, tras el empate en Colombia. “El empate se valora mucho, las cuentas las haremos al final de la fase de grupos pero siento que es un punto importante”, agregó.

    “Manotas” Vargas, entre Chile y Perú

    Chile y Perú son parte de la historia de Miguel Vargas. Nació en Santiago hace 29 años (el 15 de junio cumplirá 30) y cuenta con la doble nacionalidad. Tiene raíces peruanas por su padre. Su figura se hizo familiar en el Sudamericano Sub 20 de 2015, disputado en Uruguay. Esa generación, al mando de Hugo Tocalli, contaba con jugadores como Sebastián Vegas, Luciano Cabral, Ignacio Jeraldino, Cristián Cuevas y Pablo Galdames, entre otros. “Manotas” era el titular, por sobre Brayan Cortés. Ese plantel fracasó, quedando último en su grupo.

    Formado en Universidad Católica, fue un recurrente arquero suplente en los cruzados. Promovido por Mario Salas al plantel de honor, fue parte del equipo bicampeón de 2016. Posteriormente, en 2018, fue la alternativa de Matías Dituro en la UC de Beñat San José, en el inicio del periodo que contemplaría el tetracampeonato. En el fútbol nacional tuvo pasos por Deportes Santa Cruz, Cobresal y Unión La Calera. Pero terminaría siendo en Perú donde encontró su lugar en el mundo y la regularidad anhelada por cualquier arquero.

    Miguel Vargas, en la oncena de Universitario.

    Para la temporada 2022 recala en Cienciano, donde estuvo dos años. Para 2024 llega a Deportivo Garcilaso, manteniéndose en la altitud de Cusco. De cara a la campaña 2025 logra dar el salto y recalar en un grande como Universitario, donde competiría por el puesto con el experimentado uruguayo Sebastián Britos. “Manotas” jugó solo cuatro partidos el año pasado (271 minutos). Para este año, Britos dejó el club, partiendo a Peñarol. La disputa por el arco pasó a ser con el seleccionado peruano Diego Romero.

    El técnico Rabanal ha mencionado que la rotación en la portería es clave para él. En esa dirección, comenzó Romero como el titular y ahora esa condición le pertenece a Vargas. Su primer duelo oficial en 2026 fue el 14 de marzo, ante UTC, por la Liga 1. Luego repitió ante Comerciantes Unidos, el 21 de marzo. Donde tuvo un refuerzo de confianza fue para atajar en el clásico ante Alianza Lima, del 4 de abril. Y su cuarta titularidad seguida fue en el debut por la Libertadores. Cuatro partidos y cero goles en contra es el positivo balance del meta chileno-peruano.

    Más allá de su pasado como seleccionado chileno juvenil, Miguel Vargas ha abierto la puerta para defender al combinado incaico. Así lo dio a entender a fines de 2024: “Es una oportunidad y un halago ser considerado por la selección peruana... Venir a Perú era un proyecto para meterme en el radar y poder ser elegible, siento que estoy en ese proceso de buscar esa chance para poder ir”.

    La Bicolor cuenta con el brasileño Mano Menezes como su nuevo seleccionador, quien ya puso en marcha la Operación 2030.

    Más sobre:FútbolCopa LibertadoresMiguel VargasUniversitarioCoquimbo UnidoManotas VargasSelección peruanaLiga peruana

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán destinará parte de los ingresos petroleros a la reconstrucción tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Dominga Sotomayor estrenará La Perra en Cannes 2026: “Es una película muy libre”

    La ONU critica la aprobación de Israel de otros 34 asentamientos en Cisjordania

    Con una laptop y YouTube: por qué el show de Justin Bieber en Coachella está dando que hablar

    Cuáles son los siguientes pasos de la NASA para que la humanidad vuelva a la Luna, tras el retorno de Artemis II

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Lo más leído

    1.
    Su club analiza rescindir el contrato: futbolista argentino retrasa vuelo por decir “bomba” antes del despegue

    Su club analiza rescindir el contrato: futbolista argentino retrasa vuelo por decir “bomba” antes del despegue

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    Servicios

    Temblor hoy, martes 14 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 14 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cuándo juega Chile contra Colombia por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    Cuándo juega Chile contra Colombia por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    Temblor hoy, martes 14 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, martes 14 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Gremios de camioneros advierten al gobierno: “Si no se frenan las nuevas alzas de combustibles, habrá consecuencias”

    UCSC y colegios: ola de amenazas de tiroteos genera suspensión de clases en recintos educacionales del Biobío

    La nueva declaración de patrimonio del Presidente José Antonio Kast casi no tiene cambios
    Negocios

    La nueva declaración de patrimonio del Presidente José Antonio Kast casi no tiene cambios

    Rebaja del impuesto a las empresas y reintegración del sistema tributario serían graduales entre 2028 y 2030

    Fondos de pensiones chilenos pierden US$25 mil millones en primer mes de guerra en Medio Oriente, una caída de casi 10%

    Con una laptop y YouTube: por qué el show de Justin Bieber en Coachella está dando que hablar
    Tendencias

    Con una laptop y YouTube: por qué el show de Justin Bieber en Coachella está dando que hablar

    Cuáles son los siguientes pasos de la NASA para que la humanidad vuelva a la Luna, tras el retorno de Artemis II

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    “El de Ñublense juega el balón y el de la U llega de imprevisto”: los audios del VAR del polémico pisotón a Altamirano
    El Deportivo

    “El de Ñublense juega el balón y el de la U llega de imprevisto”: los audios del VAR del polémico pisotón a Altamirano

    La insólita expulsión del argentino Lisandro Martínez en la derrota del Manchester United

    Tras siete meses: César Pérez deja atrás la rotura de ligamento y vuelve a jugar en Defensa y Justicia

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.
    Tecnología

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Dominga Sotomayor estrenará La Perra en Cannes 2026: “Es una película muy libre”
    Cultura y entretención

    Dominga Sotomayor estrenará La Perra en Cannes 2026: “Es una película muy libre”

    Muere Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes, a los 64 años

    A 100 años del día en que el senado dio el primer paso para el voto femenino en Chile

    Irán destinará parte de los ingresos petroleros a la reconstrucción tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel
    Mundo

    Irán destinará parte de los ingresos petroleros a la reconstrucción tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    La ONU critica la aprobación de Israel de otros 34 asentamientos en Cisjordania

    Kim Jong Un supervisa un nuevo ensayo balístico con misiles de crucero desde un destructor

    Nuestros hijos viven en un mundo digital. Y nosotros, ¿estamos realmente ahí?
    Paula

    Nuestros hijos viven en un mundo digital. Y nosotros, ¿estamos realmente ahí?

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición

    Las otras mujeres del caso Pelicot