Tragedia en estadio de Alianza Lima: colapso durante banderazo deja un fallecido y al menos 60 heridos

Una jornada que debía estar marcada por la antesala del clásico del fútbol peruano terminó en tragedia este viernes, luego del colapso de una estructura al interior del Estadio Alejandro Villanueva, recinto del club Alianza Lima, que dejó un saldo preliminar de una persona fallecida y al menos 60 heridos.

El hecho ocurrió durante el tradicional “banderazo” organizado por hinchas en la tribuna sur del estadio, instancia en la que los aficionados se congregan para alentar al equipo previo a encuentros importantes, en este caso el clásico ante Universitario de Deportes, programado para disputarse en el Estadio Monumental.

Según informó el Ministerio de Salud del Perú, tras la emergencia se desplegó un amplio operativo sanitario, incluyendo el envío de ocho unidades del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) para realizar atención prehospitalaria en el lugar.

En coordinación con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, los equipos de emergencia procedieron al traslado de los lesionados a distintos recintos asistenciales.

Entre los centros de salud activados se encuentra el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde fueron derivados al menos tres heridos, mientras que el Hospital Nacional Dos de Mayo y otros establecimientos quedaron en alerta ante la posible llegada de más pacientes.

El brigadier del Cuerpo de Bomberos de Lima, Marcos Pajuelo, explicó a la televisión local que al momento de arribar al recinto se encontraron con “una gran multitud y gran cantidad de heridos”, lo que obligó a desplegar un operativo de clasificación para priorizar la atención según la gravedad de las lesiones.

“Lamentablemente ha habido una persona que ha fallecido. Esto ya está en cadena de custodia y responsabilidad de nuestra Policía Nacional”, indicó, agregando que se está a la espera del trabajo del Ministerio Público para esclarecer los hechos.

Respecto a las causas, Pajuelo señaló que, de acuerdo con una inspección inicial, no se evidenciarían daños estructurales mayores en el recinto.

“La estructura en la tribuna sur se encuentra aparentemente en buen estado. No hay paredes colapsadas ni caídas hacia la fosa”, afirmó, apuntando a que el incidente podría haberse originado por una situación fortuita en medio de la alta concentración de personas y el ambiente de euforia.

Desde el Minsa, en tanto, confirmaron que el Centro de Operaciones de Emergencias en Salud (COES Salud) mantiene el monitoreo permanente del evento y la coordinación de la respuesta sanitaria, mientras continúa la atención de los afectados.