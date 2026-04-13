“El de Ñublense juega el balón y el de la U llega de imprevisto”: los audios del VAR del polémico pisotón a Altamirano

La ANFP liberó los audios del VAR de la controvertida jugada que causó revuelo en la Liga de Primera. En la victoria de Ñublense sobre Universidad de Chile, Jovanny Campusano le propinó un planchazo a Javier Altamirano tras despejar el balón.

El volante azul quedó tendido en el césped, con notorias muestras de dolor, y terminó recibiendo atención médica. El árbitro Cristián Galaz no sancionó la infracción, mientras que el VAR, que era liderado por Piero Maza, también desestimó la jugada.

“Luego de que un jugador del equipo rojo tiene controlado el balón y lo juega con su pie izquierdo, termina pisando a su rival de camiseta azul como consecuencia directa. El árbitro, que se encontraba en una buena posición, con cercanía y buen ángulo de visión, interpreta correctamente la acción. El VAR, en su chequeo protocolar por posible tarjeta roja, analiza ángulos, velocidades y consideraciones técnicas pudiendo evidenciar lo descrito por el árbitro”, señala el mensaje de la ANFP previo a exponer los audios del VAR.

“Se observa claramente que el jugador de camiseta roja juega el balón que tenía bajo su control y no en una disputa, y que luego el jugador de camiseta azul se interpone lateralmente asumiendo el riesgo. El jugador de Ñublense pisa a su rival producto de la inercia natural al apoyar el pie luego de jugar un balón controlado. Ante la evidencia y el relato del árbitro, el VAR confirma la decisión de campo y comunica que el juego puede reanudarse”, añade.

El árbitro Cristián Galaz está en el centro de la polémica. Foto: Photosport. JOSE ROBLES/ PHOTOSPORT

Los audios del VAR

“Ojo, fuerte. Ojo que el 19 juega el balón y lo pisa”, advierte el réferi Nicolás Medina, que también se encontraba en la cabina como asistente del VAR.

Por atrás se escucha a uno de los jueces de campo explicar la acción: “Le pega al balón y lo choca, vamos... Le pega al balón”, señala.

“El jugador rojo despeja el balón y le pega en la zona posterior. Me parece más acción fortuita aquí. Él tiene el control del balón”, señala Claudio Urrutia, el primer asistente, que estaba próximo a la acción.

“El jugador de Ñublense juega el balón y es el de la U que llega de imprevisto. Es el jugador de Ñublense que juega el balón y el de la U antepone el pie”, explica Maza desde el VAR.

“El jugador aparece por el costado. Es fuerte, pero es el jugador azul el que aparece”, añade Medina.

Maza ratifica la decisión del juez central y se la comunica, dejando sin castigo la acción: “Galaz, el jugador rojo juega el balón y es el jugador de la U el que antepone su pie. Para nosotros es una acción de juego porque el jugador de Ñublense, Campusano, no puede hacer nada por parar ese pie. Él juega y es el jugador de la U... si bien es cierto que es una jugada fuerte porque le dobla el tobillo”, indicó.