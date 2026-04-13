“Como club ya estamos un poquito...”: la molestia de Javier Altamirano con el arbitraje tras la caída de la U

Universidad de Chile perdió en el epílogo ante Ñublense, en Chillán. El golazo de Diego Céspedes, de tiro libre, le entregó la victoria a los Diablos Rojos y acabó con la racha que venía teniendo al equipo laico con Fernando Gago al mando. No solo el resultado dejó contrariados a los azules. También el arbitraje de Cristián Galaz.

El colegiado no tuvo su mejor jornada en la cancha del Bicentenario Nelson Oyarzún. La acción que marcó su desempeño sucedió en el primer tiempo, cuando Jovany Campusano impacta a Javier Altamirano luego de despejar el balón. El lateral izquierdo chillanejo dejó el pie y ocasionó una fuerte infracción al ex Estudiantes de La Plata. El referí no sancionó la infracción ni fue llamado desde el VAR para chequear la jugada. El encargado de la cabina del videoarbitraje fue Piero Maza. Tampoco hubo amarilla para el infractor.

Luego del encuentro, la U manifestó su molestia por el accionar de Galaz y compañía. Uno de los que se refirió al asunto fue precisamente Altamirano. El mediocampista se descargó. “Bueno, creo que es un tema que nosotros como club ya estamos un poquito... ¿cómo decirlo? Como entregados. Ya todos los partidos nos... bueno. En esta patada que me pegaron no hubo ni revisión del VAR”, declaró.

El formado en Huachipato continuó. “Obviamente, uno queda con esa sensación de por qué no van (al VAR) si la patada fue clara. Más allá de que él quiera jugar o no, a mí después me saca una tarjeta amarilla porque, según él, le quise pegar y eso no... nunca voy a querer lesionar o pegar al contrario”, expuso.

“Obviamente frustra. Pero bueno, ya viene desde el año pasado, entonces ya hay que hacer un poco de autocrítica más allá de que pueda estar en lo correcto o no. Cada árbitro tiene su punto de vista, pero bueno, siempre como tú dices, nos vamos con esa sensación del por qué no hay revisión”, finalizó el jugador de la U, hablando con los medios en Chillán.

La molestia del club laico deriva en que prepara una queja formal ante la ANFP. Según información de El Deportivo, Universidad de Chile enviará una carta dirigida a la Comisión de Árbitros, para reflejar su descontento con Roberto Tobar, el jefe de los jueces del fútbol local.