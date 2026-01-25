SUSCRÍBETE POR $1100
    Gustavo Costas aborda la llegada de Damián Pizarro a Racing: “Por la economía del club, lo que podíamos traer era él”

    En el debut de la Academia por la Liga Argentina, donde cayeron por 2-1 ante Gimnasia, el entrenador comentó las cualidades del flamante refuerzo chileno.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Damián Pizarro llega al Racing de Gustavo Costas.

    Damián Pizarro se prepara para afrontar una nueva etapa en su carrera profesional. Pese a tener apenas 20 años de edad, el delantero está próximo a vestir la cuarta camiseta de su trayectoria. Tal como había informado El Deportivo, el chileno tiene todo acordado para llegar en condición de préstamo a Racing de Avellaneda. Antes había jugado en Colo Colo, Udinese de Italia y Le Havre de Francia.

    El formado en Macul arriba a un elenco que en la campaña pasada llegó hasta la final de la Liga Argentina y a las semifinales de la Copa Libertadores. A priori, es el escenario ideal para reencontrarse con el rendimiento que lo catapultó al Viejo Continente. Sin embargo, el clima de bienvenida en Avellaneda se ha visto empañado por la urgencia. El atacante chileno llega a un Racing que todavía procesa el trago amargo de su debut, tras caer por 2-1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en una primera fecha que dejó más dudas que certezas.

    En ese contexto, Gustavo Costas habló con los medios deportivos transandinos tras la caída ante el Lobo y aprovechó de abordar el fichaje del jugador nacional, que tiene como misión ser un aporte inmediato a un ataque que parece dependiente de Adrián ‘Maravilla’ Martínez. “Es un chico de 20 años. Un nueve muy potente, apareció a los 18 años muy bien. Jugador con una característica bien de 9. Fuerte, que todavía le falta...”, partió diciendo.

    Las dudas del entrenador de la Academia se sustentan en la poca continuidad y el bajo promedio anotador que arrastra el chileno. Cabe remarcar que la última vez que Pizarro jugó un partido oficial fue el 5 de octubre de 2025, donde apenas disputó 13 minutos en el empate del Le Havre frente al Stade Rennes. Asimismo, en su periplo por Italia tampoco contó con anotaciones. Hay que remontarse hasta su etapa en el Cacique para encontrar sus últimas dianas: marcó un doblete en el triunfo por 4-1 ante Audax Italiano, el 12 de mayo de 2024.

    Damián Pizarro no tuvo un buen paso por Le Havre de Francia. Alicia Macé

    Por este motivo, Costas exhibió ciertas dudas por la contratación del otrora ariete de la Roja Sub 20. “Es una carta que tenés que jugar. Por la economía del club, lo que podíamos traer era él. Estábamos esperando lo de Balboa para cerrarlo. Pero ahora no estoy pensando en eso”, sentenció.

    De igual forma, los sitios partidarios de Racing hicieron eco de aquella frase y entregaron su opinión. “Está claro que lo toma como una apuesta y no como un recambio de Maravilla Martínez que puede llegar y jugar. Habló de que ‘todavía le falta’, hizo hincapié en su corta edad (Costas suele utilizar pocos juveniles) y se excusó en la economía. No hay que hacer un análisis muy profundo para darse cuenta lo que quiso decir el técnico(...) Llegaría a Racing con muy poco ritmo y, a priori, sin estar en condiciones de meterse a la cancha de forma instantánea”, escribió el portal Racing de Alma.

    Además, repasaron su historial extradeportivo. “Por si esto fuera poco, el delantero fue centro de algunas polémicas en el último tiempo. Por caso, el técnico Nicolás Córdova lo bajó de una gira con la Selección de Chile Sub 20, en junio del año pasado, diciendo que “priorizó sus vacaciones”. En Francia, las últimas semanas también estuvieron rodeadas de situaciones extrañas", concluyen.

