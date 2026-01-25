Con Lucero como figura: la U se cobra revancha ante Universitario y se queda con el amistoso a puertas cerradas

Universidad de Chile se despide de territorio peruano con una leve alegría. Pese a haber caído duramente por goleada en la Noche Crema, los azules dieron vuelta la página rápidamente y, durante este domingo al mediodía, se cobraron revancha ante Universitario de Lima.

En un segundo partido amistoso jugado a puertas cerradas, la U se quedó con un triunfo por la mínima y despejó algunas dudas que se posaron sobre Francisco Meneghini. ¿El autor del gol? Juan Martín Lucero, quien había tenido su debut en el segundo tiempo contra los incaicos y que asomó como titular en este cotejo de preparación.

Según comunicó el cuadro estudiantil en sus redes sociales, el duelo entre el Romántico Viajero y la escuadra limeña contempló dos tiempos de 25 minutos cada uno. Allí, indican que el Gato anotó gracias a una gran jugada colectiva, que finalizó tras quedar mano a mano con el portero rival.

En el citado reporte también se dio a conocer la oncena titular que Paqui dispuso para este apretón. Cristopher Toselli estuvo en el arco al igual que en el partido previo, Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo y Diego Vargas asomaron en la línea de cuatro, Marcelo Díaz, Israel Poblete y Agustín Arce fueron los mediocampistas; Maximiliano Guerrero, Ignacio Vásquez y Juan Martín Lucero comandaron la ofensiva. En el segundo choque, en tanto, ingresó el golero Ignacio Sáez (también como ocurrió anoche) y el volante juvenil Elías Rojas.

Marcelo Díaz se recuperó de una lesión en el tobillo y volvió a la actividad con la U. Foto: Universidad de Chile/X.

Ahora, tras esta breve gira por Perú, Universidad de Chile se alista para retornar a Santiago y comenzar a preparar lo que será su debut en la Liga de Primera. Este viernes 30 de enero, a las 20:00 horas, los azules recibirán a Audax Italiano en el Estadio Nacional.