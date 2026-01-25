SUSCRÍBETE POR $1100
    Paqui Meneghini le baja el perfil al desastre de la U en Lima: “Nos superaron, pero eso no me quita confianza”

    El técnico azul habló en conferencia de prensa tras la goleada sufrida ante Universitario en la Noche Crema: "Entiendo la reacción de la gente porque es un equipo grande, pero vamos a llegar bien porque veo como estamos trabajando", indicó.

    Julián Concha 
    Julián Concha
    Meneghini habló tras la derrota de la U. Foto: @udechile.

    Francisco Meneghini sufrió un abrupto tropiezo en su estreno al mando de Universidad de Chile. La U cayó inapelablemente ante Universitario de Deportes, por 3-0, en Lima. En ese sentido, tras el desastre en la Noche Crema, el técnico azul

    Paqui le bajó el perfil a la caída, pese a que los estudiantiles estuvieron lejos de tener un buen rendimiento, y aseguró que llegarán de gran manera al debut, que será el viernes 30 de enero: “Vamos a llegar bien. Entiendo la reacción de la gente porque es un equipo grande, pero vamos a llegar bien porque veo cómo estamos trabajando. Vamos a llegar al partido con Audax con muchos entrenamientos donde hemos mejorado muchos detalles”, comenzó señalando en conferencia de prensa.

    “Estamos enfocados en el Campeonato Nacional, que será nuestro foco en esta temporada. El resultado no es el que esperábamos, ante un rival que jugaba de local con su gente. Nos superaron, pero eso no me quita confianza. He visto trabajar al equipo en los entrenamientos, entiendo la preocupación que puede generar el partido de hoy, pero no modifica la confianza”, continuó.

    El análisis de Paqui

    Meneghini valoró lo realizado por el conjunto peruano: “Ellos están en un ritmo muy alto, son el tricampeón peruano, con un ritmo muy alto de juego y nos complicaron. Nos costó tener profundidad, secuencias de pases y en el segundo tiempo fue muy parecido. Cada vez que ellos atacaban hicieron la diferencia en el ritmo, que fue muy alto y nos costó esa situación defensiva”, indicó.

    Paqui también se refirió a la posiblidad de sumar algún nuevo refuerzo para afrontar la temporada: “El mercado está abierto hasta que el mercado está abierto. Un partido amistoso no va a cambiar mi opinión del plantel, fue un partido especial contra un rival que venía con mucho ritmo y con otro contexto que enfrentaremos en Chile. Con lo que pasó hoy, no me cambia el análisis”, dijo.

    Finalmente, fue consultado por la posición de Lucas Assadi, que jugó como enlace: “La idea con Lucas es que juegue como mediapunta, para que luego pueda ir interpretando los espacios que generemos, la idea es que participe más del juego. Estamos intentando que haga más cosas, es un jugador que puede hacer más cosas bien, la idea es que desde ese lugar encuentre sociedades con Javi (Altamirano) y con Charles (Aránguiz), por eso fue esa idea”, cerró.

    FútbolFútbol InternacionalNoche CremaUniversidad de ChileLa UUniversitarioUniversitario de DeportesFrancisco Meneghini

