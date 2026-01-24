Con Paulo Díaz cada vez más lejos de la consideración: River Plate debuta en la Liga Argentina con triunfo ante Barracas

River Plate tuvo un estreno con triunfo en el arranque de la Liga Argentina 2026. El cuadro Millonario se impuso por 1-0 a Barracas Central, con gol de Gonzalo Montiel (59′), en su visita al estadio Claudio Chiqui Tapia. Eso sí, como noticia negativa para la nutrida legión chilena que milita en el fútbol transandino, Paulo Díaz ni siquiera vio minutos y sigue cada vez más lejos de la consideración de Marcelo Gallardo.

Tras su complejo año 2025, donde alternó entre lesiones y bajas en su nivel futbolístico, el defensor nacional corría en desventaja al interior del plantel del Muñeco de cara a este debut liguero. En ese contexto, el entrenador del elenco bonaerense le dejó claro aquello durante esta primera jornada, ya que decidió dejarlo en el banquillo durante los 96 minutos que duró el cotejo.

Paulo Díaz no tuvo un buen 2025 con River Plate. Foto: @RiverPlate / X.

El estratega realizó cuatro modificaciones totales, dándole ingreso a Ian Subiabre, Giuliano Galoppo, Maximiliano Salas y Santiago Lencina. Le sobraba una variante, pero aún así no optó por la entrada del ex San Lorenzo.

Díaz, cuyo futuro estuvo en discusión durante el mercado de pases (incluso con rumores de un posible retorno al fútbol chileno), deberá luchar por un lugar si es que no quiere seguir quedando alejado de la titularidad. El chileno compite en el puesto con Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella y Lautaro Rivero. Por ahora, está por detrás de todos ellos y asoma como el cuarto zaguero en la lista.

En el próximo partido, el zaguero tendrá una nueva oportunidad para aparecer cuando River Plate reciba a Gimnasia de La Plata en el estadio Monumental de Núñez, el miércoles 28 de enero, a las 20:00 horas.