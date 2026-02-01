“Dejó buenas sensaciones”: Lucas Cepeda despierta positivas evaluaciones tras su debut con el Elche en LaLiga

Lucas Cepeda tuvo su estreno oficial con la camiseta del Elche. El chileno ingresó al minuto 74 en la derrota por 3-1 de los franjiverdes ante el Barcelona, en la fecha 22 de LaLiga. Si bien no pudo hacer mucho por las circunstancias adversas del marcador, el ex Colo Colo estuvo preciso en los pases (no falló ninguno de los cinco que intentó) e, incluso, llegó a inquietar levemente a la zaga culé con un remate al arco del portero Joan García.

En ese contexto, su rápida adaptación y la intervención positiva en el debut le valieron palabras de buena crianza en la prensa española. El portal Mundo Deportivo, por ejemplo, fue el que más alabó su participación. “El chileno, recomendado por Arturo Vidal, se estrenó con un remate que paró Joan Garcia y dejó buenas sensaciones en el Martínez Valero”, publican.

Por otro lado, en el sitio Información lo calificaron con nota 5,5 y remarcaron que pudo hacer algo más en la chance que tuvo frente a la portería blaugrana. “Primeros minutos del chileno con la franja y a punto estuvo de estrenarse como goleador, pero remató flojo a las manos de Joan García. Difícil debut el suyo”, escriben.

Cabe remarcar que el oriundo de Placilla lleva apenas una semana en territorio español, luego de su presentación oficial el 26 de enero. El delantero, que supo ser campeón del Torneo Nacional 2024 con el Cacique, se bajó del avión y se calzó de inmediato la indumentaria del Elche. Tras un par de entrenamientos, convenció al DT Eder Sarabia para entrar en la convocatoria y ya suma bonos para aparecer nuevamente en el próximo partido, frente a la Real Sociedad.

Lucas Cepeda en su presentación oficial con el Elche. Foto: elchecf

Precisamente, el entrenador de los ilicitanos se refirió a la contratación del chileno en la conferencia de prensa posterior al duelo con los catalanes. “La llegada de ambos jugadores (Cepeda y Gonzalo Villar) no era una prioridad, sino una oportunidad de mercado para hacer al equipo más fuerte. Igualmente, estamos muy necesitados de cubrir el carril derecho”, sentenció.

Con este panorama por delante, el formado en Santiago Wanderers buscará ganarse un lugar en la oncena y así cambiar el curso que atraviesa la institución: con la reciente derrota contra el Barça, el Elche acumuló seis partidos consecutivos (incluyendo la eliminación en Copa del Rey) sin conocer la victoria. Marchan en el puesto 12 con 24 puntos.