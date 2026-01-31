SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Lucas Cepeda debuta en la liga española en derrota del Elche con el Barcelona

    El seleccionado chileno jugó los últimos 15 minutos en la caída del elenco ilicitano por 3-1 ante los catalanes, en un duelo entretenido y con múltiples chances de gol desperdiciadas. El ex Colo Colo contó con una ocasión, pero no definió bien.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Lucas Cepeda debuta en la liga española ante el Barcelona.

    Este sábado, Lucas Cepeda tuvo su estreno por la liga española, nada menos que ante el Barcelona. Luego de su rápida transferencia hacia el Elche, se ha insertado paulatinamente en lo que significa jugar en una de las competencias top de Europa y le llegó la hora de jugar. Ingresó en el segundo tiempo en la derrota de 3-1 ante los catalanes, por la fecha 22 del torneo hispano.

    De inmediato, el seleccionado chileno entró en la consideración del técnico Eder Sarabia, quien reconoció que le hizo consultas a Arturo Vidal para saber más de su nuevo pupilo. El formado en Santiago Wanderers inició en el banco, al igual que el argentino-chileno Matías Dituro.

    Si el partido terminaba con más goles, no hubiese causado extrañeza. Porque ambos elencos desperdiciaron muchas ocasiones. Particularmente, los culés. La escuadra de Hansi Flick abrió la cuenta en los 6 minutos, gracias a Lamine Yamal. Quedó de frente al marco, gambeteó al meta Iñaki Peña y definió.

    El partido fue entretenido porque sucedieron chances en las dos áreas. Si en los 28′, se lo perdió Dani Olmo, al minuto siguiente llegó el 1-1 del Elche por el tanto del uruguayo Álvaro Rodríguez. La farra del Barcelona continuaba. Ferran Torres falló increíblemente solo, acertando al travesaño dos veces. En los 40’, no fallaría de nuevo. El ex Manchester City convirtió tras jugada y cesión de Frenkie De Jong.

    El Barcelona acechaba, pero no concretaba. La farra era compartida, aunque era más notoria en la portería local. Finalmente, en los 71′, el cuadro azulgrana llegó al 3-1, cortesía de Marcus Rashford. El encuentro podía haber estado 6-3, pero el marcador solo reflejaba un 3-1 para el líder de LaLiga.

    Hasta que llegó la oportunidad para Lucas Cepeda. En los 75′, hizo su ingreso (con la 24 en la espalda) en lugar de Rodríguez. De inmediato se instaló por la derecha, con perfil cambiado, siguiendo la tónica que traía desde Colo Colo (e incluso de la Selección). Pese a que jugó poco, mostró cosas interesantes en su estreno. Tuvo una opción de gol en los 83′, mediante un remate con el pie derecho, que salió débil y fue contenido por Joan García.

    La interesante propuesta del Elche no resultó ante un cuadro de jerarquía. En la zaga, dio facilidades ante un rival que no acertó todo lo que se generó. Y en ofensiva, no acertó cuando pudo acortar las brechas.

    De esta manera, los ilicitanos se ubican en el 12º puesto del torneo español con 24 puntos. Si bien transitan en la medianía de la tabla, genera cierta inquietud que están a tres unidades de la zona del descenso. Mientras que el Barcelona es el líder con 55, cuatro más que el Real Madrid.

