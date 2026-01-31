Se acabó el invicto del campeón: Coquimbo Unido tropieza con el Campanil y pierde en Primera después de nueve meses

Nada es para siempre. Tampoco el invicto de Coquimbo Unido en la Liga de Primera. El debut del monarca del fútbol chileno fue negativo, desde el resultado y el juego. En Talcahuano, los piratas cayeron 1-0 ante la Universidad de Concepción, en el marco del tradicional “duelo de campeones” de la primera fecha.

El equipo que ahora lidera Hernán Caputto llegó con el ánimo a tope tras alcanzar la Supercopa, en una tanda de penales donde Diego Sánchez se robó las miradas. El choque ante el Campanil tuvo una previa alterada, porque se debió cambiar el horario y la sede. El estadio Ester Roa no se podía utilizar, luego de los incendios en la Región del Biobío, por lo tanto el lance fue trasladado al estadio Huachipato.

El Campanil sorprendió para bien. El equipo de Juan Cruz Real, que retornó a Primera tras cinco años, había dejado buenas sensaciones en los amistosos de pretemporada en Uruguay. Aquello se refrendó este sábado. Con tres en el fondo, un poblado mediocampo (y de buen pie) y Cecilio Waterman como el más adelantado, supo encontrar la manera de complicar a los aurinegros.

El panameño, ex Coquimbo, tuvo varias, sin embargo no anduvo fino en la definición. En los 13′, no remató bien ante el achique de su excompañero “Mono” Sánchez. Luego, en los 29′, sacó una volea que despejó el estrafalario golero pirata. La visita trataba de reaccionar, pero no era suficiente.

El panorama se le complicó más aún al campeón apenas comenzado el segundo periodo. En los 51′, se fue expulsado Francisco Salinas, recibiendo su segunda tarjeta amarilla. Y al instante, llegó la apertura de la UdeC. De un lateral, nació la acción que derivó en el 1-0 convertido por Luis Rojas. El volante formado en la U recibió, sacó un tiro que se desvía en el camino y le pasa por arriba a Sánchez. Era lo más justo considerando el trámite del juego.

Más allá del resultado, el desempeño de Coquimbo en la cancha no fue satisfactorio. Distó mucho de lo mostrado el año pasado. Más cerca, fue distinto a lo que exhibió ante la UC en Sausalito, hace una semana. Con uno menos, Caputto hizo cambios como para reinsertarse en la lucha. No le resultó.

En el debut del torneo, se puso punto final al largo invicto que tenía en la Liga. Desde el 26 de abril de 2025 que Coquimbo Unido no caía en la división de honor. En aquella ocasión fue un 2-0 ante Colo Colo, en el Monumental. Hilaron 21 partidos sin caer. Fueron nueve meses y cinco días.