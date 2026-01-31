SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Se acabó el invicto del campeón: Coquimbo Unido tropieza con el Campanil y pierde en Primera después de nueve meses

    Estrenando su condición de defensor del título, los piratas no jugaron bien y cayeron por 1-0 con Universidad de Concepción, en Talcahuano. Pasaron 280 días (desde abril del año pasado) para que los aurinegros volvieran a perder en el Torneo Nacional.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Se acabó el invicto del campeón: Coquimbo Unido tropezó con Universidad de Concepción. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Nada es para siempre. Tampoco el invicto de Coquimbo Unido en la Liga de Primera. El debut del monarca del fútbol chileno fue negativo, desde el resultado y el juego. En Talcahuano, los piratas cayeron 1-0 ante la Universidad de Concepción, en el marco del tradicional “duelo de campeones” de la primera fecha.

    El equipo que ahora lidera Hernán Caputto llegó con el ánimo a tope tras alcanzar la Supercopa, en una tanda de penales donde Diego Sánchez se robó las miradas. El choque ante el Campanil tuvo una previa alterada, porque se debió cambiar el horario y la sede. El estadio Ester Roa no se podía utilizar, luego de los incendios en la Región del Biobío, por lo tanto el lance fue trasladado al estadio Huachipato.

    El Campanil sorprendió para bien. El equipo de Juan Cruz Real, que retornó a Primera tras cinco años, había dejado buenas sensaciones en los amistosos de pretemporada en Uruguay. Aquello se refrendó este sábado. Con tres en el fondo, un poblado mediocampo (y de buen pie) y Cecilio Waterman como el más adelantado, supo encontrar la manera de complicar a los aurinegros.

    El panameño, ex Coquimbo, tuvo varias, sin embargo no anduvo fino en la definición. En los 13′, no remató bien ante el achique de su excompañero “Mono” Sánchez. Luego, en los 29′, sacó una volea que despejó el estrafalario golero pirata. La visita trataba de reaccionar, pero no era suficiente.

    El panorama se le complicó más aún al campeón apenas comenzado el segundo periodo. En los 51′, se fue expulsado Francisco Salinas, recibiendo su segunda tarjeta amarilla. Y al instante, llegó la apertura de la UdeC. De un lateral, nació la acción que derivó en el 1-0 convertido por Luis Rojas. El volante formado en la U recibió, sacó un tiro que se desvía en el camino y le pasa por arriba a Sánchez. Era lo más justo considerando el trámite del juego.

    Más allá del resultado, el desempeño de Coquimbo en la cancha no fue satisfactorio. Distó mucho de lo mostrado el año pasado. Más cerca, fue distinto a lo que exhibió ante la UC en Sausalito, hace una semana. Con uno menos, Caputto hizo cambios como para reinsertarse en la lucha. No le resultó.

    En el debut del torneo, se puso punto final al largo invicto que tenía en la Liga. Desde el 26 de abril de 2025 que Coquimbo Unido no caía en la división de honor. En aquella ocasión fue un 2-0 ante Colo Colo, en el Monumental. Hilaron 21 partidos sin caer. Fueron nueve meses y cinco días.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol nacionalCoquimbo UnidoUniversidad de ConcepciónLiga de PrimeraHernán CaputtoCampeonato Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Formalizan por fraude al fisco consumado a Alberto Larraín y a otras cuatro personas en el caso ProCultura

    PDI incauta 10 armas, droga avaluada en más de $10 millones y detiene a dos integrantes de clan familiar en la RM

    Investigan hallazgo de cadáver en la ruta 78, camino a Talagante

    Confirman prisión preventiva para gendarme por tráfico de drogas dentro de cárcel en Iquique

    Carolina del Sur registra el peor brote de sarampión en EE.UU. en 25 años

    Bienes Nacionales inicia regularización gratuita de títulos de dominio para familias afectadas por incendios

    Lo más leído

    1.
    Diego Sánchez: “Caputto solo tiene que agregar un poco; si no perdemos desde abril es porque las cosas no están mal”

    Diego Sánchez: “Caputto solo tiene que agregar un poco; si no perdemos desde abril es porque las cosas no están mal”

    2.
    “Mojen la camiseta, malos....”: Hinchas de Colo Colo insultan al plantel albo tras la fea derrota ante Deportes Limache

    “Mojen la camiseta, malos....”: Hinchas de Colo Colo insultan al plantel albo tras la fea derrota ante Deportes Limache

    3.
    Cristián Zavala se transforma en un lío para Colo Colo: Coquimbo Unido pone condiciones para su retorno

    Cristián Zavala se transforma en un lío para Colo Colo: Coquimbo Unido pone condiciones para su retorno

    4.
    Jean Meneses: “En Vasco da Gama me pidieron dinero y me amenazaron, por eso no jugué tanto”

    Jean Meneses: “En Vasco da Gama me pidieron dinero y me amenazaron, por eso no jugué tanto”

    5.
    El fichaje de Lucas Cepeda en Elche se proyecta como uno de los más caros en el mercado invernal español

    El fichaje de Lucas Cepeda en Elche se proyecta como uno de los más caros en el mercado invernal español

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el amistoso femenino de Universidad de Chile contra River Plate

    Dónde y a qué hora ver el amistoso femenino de Universidad de Chile contra River Plate

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para siete regiones de Chile desde este sábado

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para siete regiones de Chile desde este sábado

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Newcastle United en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Newcastle United en TV y streaming

    Formalizan por fraude al fisco consumado a Alberto Larraín y a otras cuatro personas en el caso ProCultura
    Chile

    Formalizan por fraude al fisco consumado a Alberto Larraín y a otras cuatro personas en el caso ProCultura

    PDI incauta 10 armas, droga avaluada en más de $10 millones y detiene a dos integrantes de clan familiar en la RM

    Investigan hallazgo de cadáver en la ruta 78, camino a Talagante

    Quién es Kevin Warsh, el nominado de Trump para la Reserva Federal que vuelve al centro de la política monetaria
    Negocios

    Quién es Kevin Warsh, el nominado de Trump para la Reserva Federal que vuelve al centro de la política monetaria

    Quiroz por déficit fiscal mayor al previsto por Hacienda: “Viene a confirmar que estamos en una emergencia económica”

    Parque Arauco anuncia adquisición del próximo mall Parque Chicureo en Colina

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas
    Tendencias

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas

    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta

    Cómo aprovechar el Día de los Patrimonios al máximo con Google

    Se acabó el invicto del campeón: Coquimbo Unido tropieza con el Campanil y pierde en Primera después de nueve meses
    El Deportivo

    Se acabó el invicto del campeón: Coquimbo Unido tropieza con el Campanil y pierde en Primera después de nueve meses

    Tomás Barrios cae ante Daniel Vallejo en semis y se esfuma la chance de una final chilena en el Challenger de Concepción

    “Mojen la camiseta, malos....”: Hinchas de Colo Colo insultan al plantel albo tras la fea derrota ante Deportes Limache

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Revisa la exitosa presentación del humorista Claudio Michaux en el Festival de Las Condes
    Cultura y entretención

    Revisa la exitosa presentación del humorista Claudio Michaux en el Festival de Las Condes

    La fiesta del “Puma” Rodríguez, el triunfo de Claudio Michaux y la euforia por Joe Vasconcellos: la primera noche del Festival de Las Condes

    Prohibido bailar: Chile es el pueblo de Footloose

    Carolina del Sur registra el peor brote de sarampión en EE.UU. en 25 años
    Mundo

    Carolina del Sur registra el peor brote de sarampión en EE.UU. en 25 años

    Delcy Rodríguez anuncia cierre del Helicoide: cómo es la temida cárcel para presos políticos de Caracas

    Reportan al menos 31 muertos tras ataque israelí en Gaza

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos
    Paula

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?