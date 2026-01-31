Diego Sánchez: “Caputto solo tiene que agregar un poco; si no perdemos desde abril es porque las cosas no están mal”

Diego Sánchez celebra uno de los penales que contuvo en la Supercopa ante la UC (Foto: Photosport)

Diego Sánchez es el arquero de Coquimbo Unido. También, uno de sus héroes. En la Supercopa ante la UC, el guardameta contuvo dos lanzamientos en la definición por penales que terminó dándoles el trofeo a los piratas. Con una particularidad: sin llevar guantes. En esta entrevista con La Tercera descarta de plano que haya sido una ocurrencia casual.

“Haber logrado otro trofeo, otra estrella para la ciudad, para Coquimbo, es maravilloso. Y en tres meses es una locura”, apunta el Mono.

¿Siguen viviendo ese sueño, con una ciudad vuelta loca?

Sí. Ya no es la misma intensidad que se dio ese mes en que fuimos campeones. Pero sí, seguimos con esa alegría, con los momentos grabados en la retina. Nunca nos regalaron nada. Fue solo esfuerzo y creer que aquí se puede, sin grandes nombres, sin ser un equipo grande. Seguimos con la misma convicción.

A todo esto, ¿le bajó la intensidad a la celebración?

Sí. O sea, ya no se puede. Tenemos partido el sábado. Ya está.

Usted reconoció que no se había privado de mucho.

Me porté malazo. Era el Campeonato Nacional y venían las vacaciones. Había que soltar todo. Ahora, no. Está comenzando el año. Hay momentos y momentos.

¿Qué se le pasó por la cabeza en la definición contra la UC?

Hacer algo diferente, que marque, que desconcentre al rival. Que me diera mucha más confianza, que me hiciera sentir cómodo. Que me hiciera sentir que yo tenía que ser el dueño de esa tanda de penales. Era mi forma de buscar esa seguridad.

¿Lo tenía premeditado?

Sí. Le dije a (Sebastián) Galani ‘si nos vamos a penales, voy a atajar dos’. Y se cagó de la risa. Le respondí ‘ahora te vas a cagar de la risa porque lo voy a hacer sin guantes’ Me dijo ‘mentira’. Te juro que yo había visualizado todo. Tenía la tincada de que habría penales.

Diego Sánchez, en una de las contenciones que realizó sin guantes ante la UC. (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

¿Había entrenado sin guantes?

No. En Unión Española, el calentamiento lo hacía sin guantes, con Ronald Yávar. Pero jugaba con guantes.

Era un riesgo. De que le dieran vuelta la mano.

Sí, pero tengo suerte, tengo cueva. Nunca me he lesionado No tengo ningún dedo quebrado.

En la definición intentó tomar una balón y optó por bloquear.

Sí. Es muy difícil agarrar el balón así. Aparte la cancha estaba mojada, había un poco de barro. Lo mejor era desviar. Fui con esa mentalidad. Iba a sacarlo nomás.

El desafío pirata

Este envión es notable para el 2026 de Coquimbo, con Copa Libertadores y la tarea de revalidar lo del año pasado.

Sí, obvio. Te deja en buen pie, porque uno igual escucha a la prensa, a la gente, decir que el equipo se desmanteló porque se les fueron tres o cuatro jugadores titulares y el técnico. Y estos resultados reconfirman que seguimos en pie, con las mismas ganas de hacer un buen papel y la misma mentalidad, ir partido a partido. No nos hemos puesto alguna meta. La más cercana es contra la U de Conce.

¿Va a costar reemplazar a los que se fueron?

Se fueron jugadores importantísimos. Bruno (Cabrera) fue uno de los mejores centrales del campeonato. (Cecilio) Waterman ahora va al Mundial. (Matías) Palavecino, que ahora está en Católica. No es fácil. Llegó (Benajmín) Gazzolo, que fue campeón con Huachipato, que en la liga los conoce a todos. (Guido) Vadalá, que quiere demostrar que un buen 10 y lo está haciendo. Lucas (Pratto) con su experiencia. Se mantuvo gran parte de la base: Galani, Camargo, se sumó (Dylan) Glaby, que conoce al equipo. Está Juan Cornejo, Salinas es seleccionado. Chandía está mucho más maduro, Mundaca está agarrando el hilo.

Caputto decía que no hay que tocar mucho de lo que había hecho Esteban González.

Los números te hablan por sí solos. Si no perdemos desde abril es porque las cosas no están mal. Al mantener la base quieres mantener la misma línea. Si vas a cambiar el fútbol que tenía Coquimbo, mejor cambias todo el equipo y empezamos con ideas nuevas. Estamos con una línea de juego, ya sabemos la mentalidad del equipo, cómo piensa. Caputto solo tiene que agregar un poco, pero cambiar el equipo es difícil.

¿Alcanza para afrontar ambos frentes? La última vez, Coquimbo hizo una gran Sudamericana, pero descendió.

Muchos hablan de eso. Que cuando van equipos de región, les va mal en el campeonato. No lo pensamos así. Tenemos la convicción y el trabajo. Los muchachos tienen el fondo físico. En los segundos tiempos, siguen volando. El que entra desde el banco, entra mejor. Y la misma mística. Creo que va a alcanzar. Tenemos buena cantera, la mentalidad y el trabajo.

Diego Sánchez, con la Supercopa. (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

¿Qué rol va a a jugar usted, como referente?

No hay que cambiar nada. Hay que ir mejorando algunas cosas. Cada jugador tiene un rol importante. Unos más, otros menos, pero no deja de ser un rol. Y así estamos. Yo sigo pensando que soy el líder y sigo tratando de serlo, junto con el Toto (Manuel Fernández), con Galani, con Cornejo y (Alejandro) Camargo.

¿Le costó ponerse de acuerdo con los dirigentes para la renovación?

Más o menos. Lo importante es que se dio todo bien. Yo quería seguir, obviamente, por un tema también familiar, de mis hijos, que también ellos juegan un rol importante en todo. Y se dio como queríamos. Seguir acá y estamos muy felices.