SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Diego Sánchez: “Caputto solo tiene que agregar un poco; si no perdemos desde abril es porque las cosas no están mal”

    El Mono explica su decisiva actuación en la Supercopa ante la UC, en la que atajó dos penales en la definición sin llevar guantes. También proyecta la temporada en que los piratas buscarán el bicampeonato local y volverán a la Copa Libertadores después de 35 años.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Diego Sánchez celebra uno de los penales que contuvo en la Supercopa ante la UC (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Diego Sánchez es el arquero de Coquimbo Unido. También, uno de sus héroes. En la Supercopa ante la UC, el guardameta contuvo dos lanzamientos en la definición por penales que terminó dándoles el trofeo a los piratas. Con una particularidad: sin llevar guantes. En esta entrevista con La Tercera descarta de plano que haya sido una ocurrencia casual.

    Haber logrado otro trofeo, otra estrella para la ciudad, para Coquimbo, es maravilloso. Y en tres meses es una locura”, apunta el Mono.

    Diego Sánchez: “Caputto solo tiene que agregar un poco; si no perdemos desde abril es porque las cosas no están mal”

    ¿Siguen viviendo ese sueño, con una ciudad vuelta loca?

    Sí. Ya no es la misma intensidad que se dio ese mes en que fuimos campeones. Pero sí, seguimos con esa alegría, con los momentos grabados en la retina. Nunca nos regalaron nada. Fue solo esfuerzo y creer que aquí se puede, sin grandes nombres, sin ser un equipo grande. Seguimos con la misma convicción.

    A todo esto, ¿le bajó la intensidad a la celebración?

    Sí. O sea, ya no se puede. Tenemos partido el sábado. Ya está.

    Usted reconoció que no se había privado de mucho.

    Me porté malazo. Era el Campeonato Nacional y venían las vacaciones. Había que soltar todo. Ahora, no. Está comenzando el año. Hay momentos y momentos.

    ¿Qué se le pasó por la cabeza en la definición contra la UC?

    Hacer algo diferente, que marque, que desconcentre al rival. Que me diera mucha más confianza, que me hiciera sentir cómodo. Que me hiciera sentir que yo tenía que ser el dueño de esa tanda de penales. Era mi forma de buscar esa seguridad.

    ¿Lo tenía premeditado?

    Sí. Le dije a (Sebastián) Galani ‘si nos vamos a penales, voy a atajar dos’. Y se cagó de la risa. Le respondí ‘ahora te vas a cagar de la risa porque lo voy a hacer sin guantes’ Me dijo ‘mentira’. Te juro que yo había visualizado todo. Tenía la tincada de que habría penales.

    Diego Sánchez, en una de las contenciones que realizó sin guantes ante la UC. (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    ¿Había entrenado sin guantes?

    No. En Unión Española, el calentamiento lo hacía sin guantes, con Ronald Yávar. Pero jugaba con guantes.

    Era un riesgo. De que le dieran vuelta la mano.

    Sí, pero tengo suerte, tengo cueva. Nunca me he lesionado No tengo ningún dedo quebrado.

    En la definición intentó tomar una balón y optó por bloquear.

    Sí. Es muy difícil agarrar el balón así. Aparte la cancha estaba mojada, había un poco de barro. Lo mejor era desviar. Fui con esa mentalidad. Iba a sacarlo nomás.

    El desafío pirata

    Este envión es notable para el 2026 de Coquimbo, con Copa Libertadores y la tarea de revalidar lo del año pasado.

    Sí, obvio. Te deja en buen pie, porque uno igual escucha a la prensa, a la gente, decir que el equipo se desmanteló porque se les fueron tres o cuatro jugadores titulares y el técnico. Y estos resultados reconfirman que seguimos en pie, con las mismas ganas de hacer un buen papel y la misma mentalidad, ir partido a partido. No nos hemos puesto alguna meta. La más cercana es contra la U de Conce.

    ¿Va a costar reemplazar a los que se fueron?

    Se fueron jugadores importantísimos. Bruno (Cabrera) fue uno de los mejores centrales del campeonato. (Cecilio) Waterman ahora va al Mundial. (Matías) Palavecino, que ahora está en Católica. No es fácil. Llegó (Benajmín) Gazzolo, que fue campeón con Huachipato, que en la liga los conoce a todos. (Guido) Vadalá, que quiere demostrar que un buen 10 y lo está haciendo. Lucas (Pratto) con su experiencia. Se mantuvo gran parte de la base: Galani, Camargo, se sumó (Dylan) Glaby, que conoce al equipo. Está Juan Cornejo, Salinas es seleccionado. Chandía está mucho más maduro, Mundaca está agarrando el hilo.

    Caputto decía que no hay que tocar mucho de lo que había hecho Esteban González.

    Los números te hablan por sí solos. Si no perdemos desde abril es porque las cosas no están mal. Al mantener la base quieres mantener la misma línea. Si vas a cambiar el fútbol que tenía Coquimbo, mejor cambias todo el equipo y empezamos con ideas nuevas. Estamos con una línea de juego, ya sabemos la mentalidad del equipo, cómo piensa. Caputto solo tiene que agregar un poco, pero cambiar el equipo es difícil.

    ¿Alcanza para afrontar ambos frentes? La última vez, Coquimbo hizo una gran Sudamericana, pero descendió.

    Muchos hablan de eso. Que cuando van equipos de región, les va mal en el campeonato. No lo pensamos así. Tenemos la convicción y el trabajo. Los muchachos tienen el fondo físico. En los segundos tiempos, siguen volando. El que entra desde el banco, entra mejor. Y la misma mística. Creo que va a alcanzar. Tenemos buena cantera, la mentalidad y el trabajo.

    Diego Sánchez, con la Supercopa. (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    ¿Qué rol va a a jugar usted, como referente?

    No hay que cambiar nada. Hay que ir mejorando algunas cosas. Cada jugador tiene un rol importante. Unos más, otros menos, pero no deja de ser un rol. Y así estamos. Yo sigo pensando que soy el líder y sigo tratando de serlo, junto con el Toto (Manuel Fernández), con Galani, con Cornejo y (Alejandro) Camargo.

    ¿Le costó ponerse de acuerdo con los dirigentes para la renovación?

    Más o menos. Lo importante es que se dio todo bien. Yo quería seguir, obviamente, por un tema también familiar, de mis hijos, que también ellos juegan un rol importante en todo. Y se dio como queríamos. Seguir acá y estamos muy felices.

    Más sobre:Diego SánchezLT SábadoCoquimbo UnidoMonoMono SánchezSupercopaUniversidad CatólicaLa UCHernán CaputtoEsteban GonzálezFútbolFútbol NacionalLiga de Primera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    A qué hora comienzan la lluvia y tormentas eléctricas hoy: revisa las comunas de Santiago afectadas

    Prohibido bailar: Chile es el pueblo de Footloose

    El combate de los incendios forestales en Chile: una profesionalización forzada por la tragedia

    Sam Raimi: “Ser repetitivo y hacer secuelas funciona para cierto tipo de películas, pero no para el terror”

    Fernanda Cavada, coordinadora 8M: “Hubo una instrumentalización del feminismo en el gobierno de Boric”

    Reseñas de discos/singles: el sonido de cantina del Macha, la nueva era de Laia y el eclectismo de Shintaro Sakamoto

    Lo más leído

    1.
    El fichaje de Lucas Cepeda en Elche se proyecta como uno de los más caros en el mercado invernal español

    El fichaje de Lucas Cepeda en Elche se proyecta como uno de los más caros en el mercado invernal español

    2.
    Cristián Zavala se transforma en un lío para Colo Colo: Coquimbo Unido pone condiciones para su retorno

    Cristián Zavala se transforma en un lío para Colo Colo: Coquimbo Unido pone condiciones para su retorno

    3.
    Jean Meneses: “En Vasco da Gama me pidieron dinero y me amenazaron, por eso no jugué tanto”

    Jean Meneses: “En Vasco da Gama me pidieron dinero y me amenazaron, por eso no jugué tanto”

    4.
    El millonario premio que se embolsó el Betis de Manuel Pellegrini por clasificar a octavos de final de la Europa League

    El millonario premio que se embolsó el Betis de Manuel Pellegrini por clasificar a octavos de final de la Europa League

    5.
    Con graves incidentes en el Estadio Nacional: la U y Audax Italiano empatan en el triste inicio de la Liga de Primera

    Con graves incidentes en el Estadio Nacional: la U y Audax Italiano empatan en el triste inicio de la Liga de Primera

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Los artistas que se presentan este viernes en el Festival de Las Condes 2026

    Los artistas que se presentan este viernes en el Festival de Las Condes 2026

    A qué hora y dónde ver la final de Alcaraz vs. Djokovic por el Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver la final de Alcaraz vs. Djokovic por el Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sabalenka vs. Rybakina por la final femenina del Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sabalenka vs. Rybakina por la final femenina del Australian Open 2026

    El combate de los incendios forestales en Chile: una profesionalización forzada por la tragedia
    Chile

    El combate de los incendios forestales en Chile: una profesionalización forzada por la tragedia

    Fernanda Cavada, coordinadora 8M: “Hubo una instrumentalización del feminismo en el gobierno de Boric”

    Basura y parlantes: las 5 incivilidades más frecuentes en las playas

    La reconfiguración de las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara
    Negocios

    La reconfiguración de las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara

    Sonda apuesta por proyectos de alto valor y reestructuración en Brasil pese a caída en resultados de 2025

    Ganancias de Agrosuper se disparan en medio del aumento de ingresos por sus segmentos de carnes y acuícola

    A qué hora comienzan la lluvia y tormentas eléctricas hoy: revisa las comunas de Santiago afectadas
    Tendencias

    A qué hora comienzan la lluvia y tormentas eléctricas hoy: revisa las comunas de Santiago afectadas

    Quién era Catherine O’Hara, la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito que falleció a sus 71 años

    ¿Eres mujer y te duele todo el cuerpo? Podría ser efecto de la menopausia

    Novak Djokovic va por el título en el Abierto de Australia y un récord de longevidad en Grand Slams
    El Deportivo

    Novak Djokovic va por el título en el Abierto de Australia y un récord de longevidad en Grand Slams

    Diego Sánchez: “Caputto solo tiene que agregar un poco; si no perdemos desde abril es porque las cosas no están mal”

    La ANFP exige que el Registro Nacional de Hinchas se transforme en ley tras los actos vandálicos de la barra de la U

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Prohibido bailar: Chile es el pueblo de Footloose
    Cultura y entretención

    Prohibido bailar: Chile es el pueblo de Footloose

    Sam Raimi: “Ser repetitivo y hacer secuelas funciona para cierto tipo de películas, pero no para el terror”

    Reseñas de discos/singles: el sonido de cantina del Macha, la nueva era de Laia y el eclectismo de Shintaro Sakamoto

    La saga del historiador ruso que desafía a Putin
    Mundo

    La saga del historiador ruso que desafía a Putin

    María Corina Machado atribuye el anuncio de la ley de amnistía en Venezuela a la presión de EE.UU.

    Gobierno de EE.UU. aprueba nuevas ventas de armas a Israel por US$ 6.670 millones

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas
    Paula

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Ensalada de quínoa y duraznos