SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    ¿Se puede atajar sin guantes? Qué dice el reglamento sobre la particular decisión del Mono Sánchez en la Supercopa

    El arquero de los piratas desató un debate en medio de la definición de penales entre Coquimbo Unido y Universidad Católica.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    El Mono Sánchez fue el héroe de Coquimbo en la definición a penales ante la UC SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

    Diego Sánchez fue el gran héroe de Coquimbo Unido en la consagración de la Supercopa ante Universidad Católica. El Mono fue el responsable de mantener la portería en cero durante el tiempo reglamentario y luego se transformó en el protagonista de la definición a penales, al contener dos lanzamientos del elenco cruzado.

    Más allá de la jerarquía que exhibió para desviar los remates de Diego Corral y Eugenio Mena en la tanda, el guardameta llamó la atención por una particular decisión en los momentos previos a la ejecución desde los 12 pasos.

    En la transmisión del partido, se pudo percibir cómo el golero de los piratas optó por quitarse los guantes para afrontar los penales. Una decisión pocas veces vista en el fútbol chileno e, incluso, a nivel mundial.

    Sin embargo, aquella postura desató un debate automático en las redes sociales. ¿Está permitido que un arquero juegue sin guantes? Esto dice el reglamento de la FIFA.

    Un repaso a las reglas

    De acuerdo al ente rector del fútbol planetario, los guantes no están contemplados como un accesorio imprescindible en la indumentaria. “El equipamiento obligatorio de un jugador se compone de las siguientes prendas: camiseta con mangas; pantalones cortos; medias: si se coloca cinta adhesiva o cualquier otro material en la parte exterior, deberá ser del mismo color que la parte de las medias sobre la que se use o que cubra; espinilleras: deberán estar fabricadas de un material adecuado y tener un tamaño apropiado que proteja de manera razonable; quedarán cubiertas por las medias. Los jugadores serán responsables del tamaño y la adecuación de las espinilleras; calzado de fútbol”, dice el punto 4.2 del reglamento.

    Asimismo, en el inciso 4, se menciona que un arquero puede utilizar estos implementos, pero no se señala en ningún momento que quitárselos pueda ser objeto de penalización: “Se permite equipamiento protector no peligroso, como por ejemplo guantes, protectores de cabeza, máscaras faciales, rodilleras y coderas, fabricados con materiales blandos, ligeros y acolchados. También están permitidas las gorras para guardametas y las gafas de protección. Los guardametas podrán utilizar pantalones largos”.

    Por este motivo, al momento de ser consultado por la legalidad de la acción, el Mono bromeó con la cadena televisiva TNT Sports. “Me imagino que debe estar buscando el reglamento, porque le debe doler que le ganamos a su equipo. Hay que buscar. Que lo repitan po’”, le dijo a Manuel De Tezanos, reconocido hincha cruzado.

    En esa conversación, Sánchez también aprovechó de contar quién lo inspiró a quitarse los guantes. En sus palabras, el jugador nacional citó a Ricardo Pereira, golero portugués que en la Eurocopa 2004 no utilizó esta prenda al momento de atajar un penal en la tanda de cuartos de final ante Inglaterra.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolDiego SánchezCoquimbo UnidoLa UCUniversidad CatólicaMono SánchezFútbol chilenoSupercopa 2026

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por qué Trump no irá al Super Bowl en el que actuarán Bad Bunny y Green Day

    Temores por la incertidumbre geopolítica impulsan al oro a un nuevo récord

    Cómo es Alexa+, la nueva asistente virtual de Amazon que utilizará IA para servirte

    ¿Dejar de comer gluten para bajar de peso? Esto responden los expertos sobre el “método” de Matt Damon

    Balacera tras encuentro deportivo en La Florida termina con dos fallecidos: hombre recibió 27 disparos

    Cancelan vuelo de José Antonio Kast a El Salvador por condiciones climáticas

    Lo más leído

    1.
    Gustavo Costas aborda la llegada de Damián Pizarro a Racing: “Por la economía del club, lo que podíamos traer era él”

    Gustavo Costas aborda la llegada de Damián Pizarro a Racing: “Por la economía del club, lo que podíamos traer era él”

    2.
    Le gritó al plantel de la UC: la eufórica celebración del Mono Sánchez que terminó a los empujones en la Supercopa

    Le gritó al plantel de la UC: la eufórica celebración del Mono Sánchez que terminó a los empujones en la Supercopa

    3.
    Con Lucero como figura: la U se cobra revancha ante Universitario y se queda con el amistoso a puertas cerradas

    Con Lucero como figura: la U se cobra revancha ante Universitario y se queda con el amistoso a puertas cerradas

    4.
    Unión Española le responde a Emiliano Vecchio: “Se le dejó claro que no se le podía pagar vivienda y vehículo”

    Unión Española le responde a Emiliano Vecchio: “Se le dejó claro que no se le podía pagar vivienda y vehículo”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 26 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 26 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Altas temperaturas para cinco regiones desde el próximo miércoles: pronostican máximas de hasta 36° en el Biobío

    Altas temperaturas para cinco regiones desde el próximo miércoles: pronostican máximas de hasta 36° en el Biobío

    Mantienen alerta amarilla en El Loa por precipitaciones y posibles tormentas eléctricas

    Mantienen alerta amarilla en El Loa por precipitaciones y posibles tormentas eléctricas

    Balacera tras encuentro deportivo en La Florida termina con dos fallecidos: hombre recibió 27 disparos
    Chile

    Balacera tras encuentro deportivo en La Florida termina con dos fallecidos: hombre recibió 27 disparos

    Cancelan vuelo de José Antonio Kast a El Salvador por condiciones climáticas

    Las 58 comunas que concentran altos niveles de riesgo climático y pobreza multidimensional en Chile

    Temores por la incertidumbre geopolítica impulsan al oro a un nuevo récord
    Negocios

    Temores por la incertidumbre geopolítica impulsan al oro a un nuevo récord

    Informe de la U. de Los Andes prevé que déficit fiscal estructural superará el 2,5% del PIB en 2026

    Equinix y data centers en Chile: “No estamos siendo tan competitivos como otros países”

    Por qué Trump no irá al Super Bowl en el que actuarán Bad Bunny y Green Day
    Tendencias

    Por qué Trump no irá al Super Bowl en el que actuarán Bad Bunny y Green Day

    Cómo es Alexa+, la nueva asistente virtual de Amazon que utilizará IA para servirte

    ¿Dejar de comer gluten para bajar de peso? Esto responden los expertos sobre el “método” de Matt Damon

    José Domingo Baraona y Rufino Hernández se quedan con la Final de Rodeo para Criadores
    El Deportivo

    José Domingo Baraona y Rufino Hernández se quedan con la Final de Rodeo para Criadores

    Oliver Solberg gana el Rally de Montecarlo y rompe récord vigente por más de 50 años

    Trucos en la carretera y salidas de guion: el paso de la estrella del ciclismo Tom Pidcock en Chile

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    ¿Quiénes son los nominados a Mejor Actor en los Oscar 2026?
    Cultura y entretención

    ¿Quiénes son los nominados a Mejor Actor en los Oscar 2026?

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro

    Hablar con los muertos: un relato de Jaime Bayly

    ¿Cuáles son los límites del alcance del ICE, la poderosa fuerza antiinmigración de Trump?
    Mundo

    ¿Cuáles son los límites del alcance del ICE, la poderosa fuerza antiinmigración de Trump?

    Ucrania denuncia el lanzamiento de 138 drones rusos en una nueva oleada de ataques nocturnos

    Al menos 15 muertos deja el naufragio de una embarcación con más de 300 pasajeros en el sur de Filipinas

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur