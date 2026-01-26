¿Se puede atajar sin guantes? Qué dice el reglamento sobre la particular decisión del Mono Sánchez en la Supercopa

El Mono Sánchez fue el héroe de Coquimbo en la definición a penales ante la UC

Diego Sánchez fue el gran héroe de Coquimbo Unido en la consagración de la Supercopa ante Universidad Católica. El Mono fue el responsable de mantener la portería en cero durante el tiempo reglamentario y luego se transformó en el protagonista de la definición a penales, al contener dos lanzamientos del elenco cruzado.

Más allá de la jerarquía que exhibió para desviar los remates de Diego Corral y Eugenio Mena en la tanda, el guardameta llamó la atención por una particular decisión en los momentos previos a la ejecución desde los 12 pasos.

En la transmisión del partido, se pudo percibir cómo el golero de los piratas optó por quitarse los guantes para afrontar los penales. Una decisión pocas veces vista en el fútbol chileno e, incluso, a nivel mundial.

Sin embargo, aquella postura desató un debate automático en las redes sociales. ¿Está permitido que un arquero juegue sin guantes? Esto dice el reglamento de la FIFA.

Un repaso a las reglas

De acuerdo al ente rector del fútbol planetario, los guantes no están contemplados como un accesorio imprescindible en la indumentaria. “El equipamiento obligatorio de un jugador se compone de las siguientes prendas: camiseta con mangas; pantalones cortos; medias: si se coloca cinta adhesiva o cualquier otro material en la parte exterior, deberá ser del mismo color que la parte de las medias sobre la que se use o que cubra; espinilleras: deberán estar fabricadas de un material adecuado y tener un tamaño apropiado que proteja de manera razonable; quedarán cubiertas por las medias. Los jugadores serán responsables del tamaño y la adecuación de las espinilleras; calzado de fútbol”, dice el punto 4.2 del reglamento.

Asimismo, en el inciso 4, se menciona que un arquero puede utilizar estos implementos, pero no se señala en ningún momento que quitárselos pueda ser objeto de penalización: “Se permite equipamiento protector no peligroso, como por ejemplo guantes, protectores de cabeza, máscaras faciales, rodilleras y coderas, fabricados con materiales blandos, ligeros y acolchados. También están permitidas las gorras para guardametas y las gafas de protección. Los guardametas podrán utilizar pantalones largos”.

Por este motivo, al momento de ser consultado por la legalidad de la acción, el Mono bromeó con la cadena televisiva TNT Sports. “Me imagino que debe estar buscando el reglamento, porque le debe doler que le ganamos a su equipo. Hay que buscar. Que lo repitan po’”, le dijo a Manuel De Tezanos, reconocido hincha cruzado.

En esa conversación, Sánchez también aprovechó de contar quién lo inspiró a quitarse los guantes. En sus palabras, el jugador nacional citó a Ricardo Pereira, golero portugués que en la Eurocopa 2004 no utilizó esta prenda al momento de atajar un penal en la tanda de cuartos de final ante Inglaterra.