Le gritó al plantel de la UC: la eufórica celebración del Mono Sánchez que terminó a los empujones en la Supercopa

Coquimbo Unido es el flamante campeón de la Supercopa 2026. En una infartante tanda de 20 penales, y tras el 0-0 previo en el tiempo reglamentario, el cuadro pirata se impuso a Universidad Católica y levantó el segundo título en toda su historia.

El gran héroe de la jornada fue Diego ‘Mono’ Sánchez. El portero contuvo dos lanzamientos desde los 12 pasos, a Diego Corral y Eugenio Mena, y celebró con todo la consagración.

Eso sí, en esos festejos, el golero no midió las provocaciones y se enfrascó en una dura pelea con todo el plantel de la UC. ¿El motivo? Le gritó en la cara a varios jugadores y miembros del cuerpo técnico, por lo que desató la furia de futbolistas como Juan Francisco Rossel, Jhojan Valencia y Gary Medel.

De hecho, en medio de los empujones y las palabras cruzadas, varios integrantes del plantel de La Franja tuvieron que ser agarrados para que la situación no escalara a mayores. Posteriormente, tras varios momentos de tensión, el guardameta fue separada del entuerto y se dirigió a celebrar con su público en la tribuna del Estadio Sausalito.