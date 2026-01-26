SUSCRÍBETE POR $1100
    Le gritó al plantel de la UC: la eufórica celebración del Mono Sánchez que terminó a los empujones en la Supercopa

    El portero fue el héroe pirata al alzarse como un bastión en la definición a penales. Sin embargo, tras alcanzar la victoria, el ex Unión Española protagonizó un polémico episodio al enfrascarse en una pelea con el equipo cruzado.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    La pelea de la UC y Coquimbo Unido en la Supercopa SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

    Coquimbo Unido es el flamante campeón de la Supercopa 2026. En una infartante tanda de 20 penales, y tras el 0-0 previo en el tiempo reglamentario, el cuadro pirata se impuso a Universidad Católica y levantó el segundo título en toda su historia.

    El gran héroe de la jornada fue Diego ‘Mono’ Sánchez. El portero contuvo dos lanzamientos desde los 12 pasos, a Diego Corral y Eugenio Mena, y celebró con todo la consagración.

    Eso sí, en esos festejos, el golero no midió las provocaciones y se enfrascó en una dura pelea con todo el plantel de la UC. ¿El motivo? Le gritó en la cara a varios jugadores y miembros del cuerpo técnico, por lo que desató la furia de futbolistas como Juan Francisco Rossel, Jhojan Valencia y Gary Medel.

    De hecho, en medio de los empujones y las palabras cruzadas, varios integrantes del plantel de La Franja tuvieron que ser agarrados para que la situación no escalara a mayores. Posteriormente, tras varios momentos de tensión, el guardameta fue separada del entuerto y se dirigió a celebrar con su público en la tribuna del Estadio Sausalito.

