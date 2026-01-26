Tras una infartante tanda de 20 penales: Coquimbo Unido supera a la UC y consigue su primera Supercopa

Diego Sánchez fue protagonista en la tanda de penales que coronó a los piratas. Foto: Photosport.

El primer campeón del año se definió en tanda de penales. Coquimbo Unido superó en esta instancia a Universidad Católica, luego de un intenso (más no bien jugado) empate a cero en el tiempo regular. Los piratas siguen acumulando tesoros.

Los piratas han sido una especie de “bestia aurinegra” en el último tiempo para los estudiantiles. No solo porque les ganó los dos partidos del campeonato en 2025 (1-0 en el Sánchez Rumoroso y 3-0 en Santa Laura), sino que permanece en el recuerdo la eliminación de la Copa Sudamericana de 2024, en Concepción, que terminó por sepultar la etapa de Nicolás Núñez.

La brega significaba algo particular para varios protagonistas. Desde Gary Medel, buscando el primer título en clubes de su carrera; pasando por Fernando Zampedri, quien quería levantar su primera copa como capitán cruzado; hasta Lucas Pratto, quien podía volver a cruzar en el camino de la Católica luego de 15 años.

Ambos elencos presentaron cambios respecto a sus series de semifinales. Hernán Caputto apostó por la titularidad de Guido Vadalá como enganche, teniendo a Chandía y Mundaca por las puntas. Por su parte, Daniel Garnero cambió al lateral derecho: Tomás Asta-buruaga reemplazó a Cerezo. De mitad hacia arriba, mantuvo la estructura que salió ante Huachipato, con Cuevas por la derecha.

Lo mejor que le pudo suceder a la UC en la primera mitad fue llegar al descanso con el arco en cero. Coquimbo fue más y no lo pudo reflejar en el marcador. Los 45′ iniciales estuvieron marcador por el roce. Fue un lapso áspero, donde las escasas claridades fueron de los piratas. Si bien tuvo tenencia de pelota, a los cruzados les costaba avanzar y crearse espacios.

En esa dirección, Matías Palavecino no tuvo su jornada más luminosa. Claro, los rivales lo tenían estudiado y lograron bloquearlo. El 10 debía moverse, salir de su zona para entrar en conexión con el juego. La labor de Galani y Camargo lo tenían a raya. Como a la Católica no le fluían las ideas, paulatinamente el campeón chileno empezó a asumir otro rol. No solo era contener, sino que también generar.

Foto: Photosport.

En los 31′, un tapadón de Bernedo evitó el 1-0 de los aurinegros. El portero sacó de gran manera un cabezazo de Salinas. Los piratas sí encontraban espacios en campo rival, sin alterar demasiado el libreto que traen desde el año pasado con Esteban González. Antes del descanso, lo tuvo Mundaca. Los cruzados la sacaron barata.

La UC necesitaba más claridad de mitad hacia arriba, algo que Palavecino no entregó este domingo. Virtud de sus custodios, por lo demás. En esa intención, Garnero sacó al exjugador de Coquimbo para el ingreso de Justo Giani, que dejó buenas sensaciones ante Huachipato. En efecto, el ex Aldosivi entró bien. Los mejores momentos del complemento coincidieron con la presencia del 7.

En los 58′, Montes desvió un zurdazo cruzado. Luego, en los 66′, se produjo la chance más clara de Católica, con un cabezazo del propio Giani que rechazó de gran manera Diego Sánchez. El duelo se fue abriendo, igual que el cielo viñamarino.

El cero se mantenía. El balón detenido, arma ofensiva de los dos finalistas, tampoco era aprovechada. Buen trabajo de las defensas, en ese sentido. A 5′ del final del tiempo regular, un contragolpe encabezado por Benjamín Chandía acabó con un potente remate del 30 que despejó Bernedo de gran manera. La tanda de penales tocaba la puerta.

Desde los 12 pasos, fueron más precisos los filibusteros. En una tanda de 20 remates, en la cual el siempre provocador Diego Sánchez fue protagonista (atajó dos remates, sin guantes). Fue 8-7 para el campeón de Primera División, que ahora puede ubicar otro trofeo en sus vitrinas. Es el séptimo equipo distinto que obtiene la Supercopa. Una Católica frustrada no logró superar a Colo Colo en el palmarés. Y Gary Medel tendrá que seguir esperando.

Ficha del partido

Coquimbo Unido: D. Sánchez; F. Salinas, E. Hernández, B. Gazzolo, J. Cornejo; S. Galani, A. Camargo; B. Chandía (86’, S. Cabrera), G. Vadalá (70’, P. Rodríguez), M. Mundaca (59′, L. Riveros); y N. Johansen (70′, L. Pratto). DT: H. Caputto.

U. Católica: V. Bernedo; T. Asta-buruaga, D. González, B. Ampuero, E. Mena; G. Medel, J. Valencia (78’, J. Martínez); C. Cuevas (90′+4, A. Farías), M. Palavecino (56′, J. Giani), C. Montes (78’, D. Corral); y F. Zampedri. DT: D. Garnero.

Goles: No hubo. Penales: Coquimbo 8-7 U. Católica

Árbitro: C. Garay. Amonestó a Gazzolo, Vadalá (COQ); J. Valencia, Ampuero y Zampedri, en la tanda (UC).

Estadio Sausalito, Viña del Mar. Asistieron 12 mil personas, aprox.