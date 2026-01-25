SUSCRÍBETE POR $1100
    Daniel Garnero anticipa la final de la Supercopa entre la UC y Coquimbo: “Es una chance que no podemos dejar pasar”

    El técnico de Universidad Católica evita análisis de largo plazo, enfocando el trabajo exclusivamente en el partido decisivo.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    Daniel Garnero anticipa la final de la Supercopa entre la UC y Coquimbo: “Es una chance que no podemos dejar pasar”. ANDRES PINA/ATON CHILE

    Universidad Católica se prepara para disputar la Supercopa 2026 ante Coquimbo Unido, este domingo a las 19.00 horas en el estadio Sausalito de Viña del Mar. El encuentro marcará la final del renovado formato del certamen y el segundo partido oficial del equipo estudiantil en la temporada, tras su victoria por 4-2 frente a Huachipato en semifinales.

    Daniel Garnero evitó realizar evaluaciones de largo plazo en la antesala del duelo y centró el foco exclusivamente en el partido decisivo. “No es un momento para ese tipo de análisis. Vamos a jugar contra un equipo que tuvo mejores números que nosotros el semestre pasado. Sabemos que es una final y estamos conscientes y preparados”, señaló.

    La UC alcanzó la definición luego de revertir un partido complejo, en el que debió remar desde atrás tras recibir goles en momentos puntuales. Garnero explicó que el desarrollo del encuentro exigió una respuesta anímica del equipo. “Nos hicieron goles en jugadas esporádicas y nos hizo correr de atrás. El equipo lo hizo bien, reaccionó y tuvo una actitud positiva en todo momento. Encontramos ese premio que buscamos”, afirmó.

    La UC viene de eliminar a Huachipato. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    El entrenador argentino destacó el contexto en el que se juega esta Supercopa, considerando el inicio de temporada y la posibilidad de disputar un título en pocos encuentros. “Estamos muy ilusionados. Sabíamos que este año iba a tener un calendario apretado y nos da la posibilidad de lograr un campeonato en dos partidos. Es difícil llegar a este tipo de juegos y estamos muy ilusionados”, sostuvo.

    En esa misma línea, Garnero subrayó la importancia competitiva que tiene este tipo de instancias para el plantel. “Somos competidores. Esta carrera te prepara para eso y si lo ganas es lo mejor que te puede pasar. Tener la chance de pelear un torneo al arranque de la temporada es algo que no podemos dejar pasar”, remarcó.

    La final enfrentará a Católica con Coquimbo Unido, campeón vigente de la Liga de Primera, que accedió a esta instancia tras vencer por 3-2 a Deportes Limache en la otra semifinal. “Ahora estamos pensando exclusivamente en la final. En la semana prepararemos el inicio del torneo”, concluyó el entrenador cruzado.

