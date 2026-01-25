Final de la Supercopa: Gary Medel va por el primer título de su historia a nivel de clubes

Gary Medel tiene una oportunidad de oro en la Supercopa 2026. A los 38 años, el volante de Universidad Católica aún no logra ganar un título a nivel de clubes. La gran final ante Coquimbo Unido, este domingo, a las 19 horas, en el estadio Sausalito de Viña del Mar, representa la opción más concreta para terminar, de una vez por todas, con una estadística que contrasta con su laureada trayectoria y con su exitoso palmarés con la selección chilena.

La UC accedió a la definición tras vencer 4-2 a Huachipato en la primera semifinal del renovado formato del certamen. Fue el estreno oficial del equipo de Daniel Garnero en la temporada 2026, sin partidos amistosos previos y con un plantel que mantiene gran parte de la base del año anterior, aunque con refuerzos para ampliar variantes en zonas clave.

La definición enfrenta a Católica con el cuadro pirata, actual campeón de la Liga de Primera, que llegó a esta instancia tras derrotar 3-2 a Deportes Limache. Los aurinegros revirtieron el marcador en el tramo final del partido, aprovechando errores defensivos de su rival, y buscarán sumar un nuevo título a su historial reciente.

Para el Pitbull, el desafío adquiere una dimensión especial. Formado en Universidad Católica, debutó profesionalmente en 2006 y fue parte del plantel que alcanzó el subcampeonato del Torneo Apertura 2007, perdido ante Colo Colo en una definición dramática. Casi toda su carrera se desarrolló en el extranjero, con pasos por Boca Juniors, Sevilla, Cardiff, Inter de Milán, Besiktas, Bologna y Vasco da Gama. En ninguno de esos clubes logró coronarse campeón.

Las formaciones de la Supercopa.

La paradoja es evidente si se contrasta con su enorme recorrido en la Roja, donde fue pieza clave en la obtención de la Copa América 2015 y la Copa América Centenario 2016, además del subcampeonato en la Copa Confederaciones 2017.

De regreso en el club donde se formó, Medel se muestra conforme con su presente futbolístico y físico. “Estoy súper feliz en Católica, con mis compañeros, con el cuerpo técnico, la dirigencia. Me siento muy bien físicamente y también mentalmente”, afirmó. El martes fue titular. Tras el encuentro, el mediocampista valoró el rendimiento colectivo. “Hicimos un partido bien positivo. Creo que en todo momento merecíamos ir ganando en este partido”, señaló.

La UC asumió el control del juego desde el inicio. Medel subrayó ese aspecto como una de las claves del funcionamiento del equipo. “Hicimos una presión bien alta. Recuperamos muchas pelotas en campo contrario”, explicó, aunque también reconoció que hay aspectos por corregir: “Obviamente que hay que mejorar algunos detalles”.

El equipo dirigido por Garnero mostró dos caras durante el encuentro. Dominó territorialmente el primer tiempo, pero fue Huachipato el que abrió la cuenta aprovechando un error defensivo. En el complemento, Católica mantuvo la iniciativa y terminó imponiéndose gracias a su efectividad ofensiva y a la jerarquía de Fernando Zampedri, autor de dos goles en el cierre del partido.

Más allá del resultado, el estreno dejó señales sobre la idea que pretende consolidar Garnero en su segundo año al mando del plantel. El técnico argentino optó por un esquema 4-2-3-1, con Matías Palavecino como enganche, una figura que el DT buscó desde su llegada. El Pitbull destacó el rol del volante argentino. “Matías es diferente. Por algo salió el mejor jugador del campeonato. Estamos muy contentos con él. Es un chico que se entrena súper bien, que es muy positivo, muy alegre”, dijo.

El propio Medel explicó cuáles son los principales conceptos que el cuerpo técnico ha reforzado de cara a esta temporada. “Que tengamos bastante la pelota. Después, obviamente, que manejemos bien los tiempos. Que descansemos con la pelota, con una posesión bien larga. También la presión, la presión alta”, detalló.

En ese contexto, el exseleccionado nacional también valoró el proceso que vive el plantel desde la llegada de Garnero. “Dio simpleza, dio unión de equipo”, sostuvo. “Eso nos llegó bien y dimos vuelta a los resultados el año pasado. Ahora es lo mismo desde este año. Con mejor plantel”.

La Supercopa aparece así como el primer objetivo concreto de la temporada. Medel no elude esa condición. “Es el primer objetivo, sacar campeón a Católica”, afirmó. “Este equipo siempre tiene que ser candidato. Es un club muy grande, entonces siempre tenemos que estar peleando arriba”, sostuvo. “Yo creo que tenemos un gran plantel y lo vamos a hacer de la mejor manera”, advirtió.

Este certamen no solo abre oficialmente la temporada 2026 del fútbol chileno, sino que también ofrece a Gary Medel la posibilidad de cerrar un vacío en su extensa carrera. Viña del Mar será el escenario donde el volante intentará, por primera vez, dar una vuelta olímpica a nivel de clubes, con la camiseta del equipo de sus amores, donde todo comenzó.