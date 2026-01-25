SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Final de la Supercopa: Gary Medel va por el primer título de su historia a nivel de clubes

    El volante de la UC tiene una oportunidad única en la final ante Coquimbo. Su palmarés solo luce los trofeos que ganó con la Selección. Pese a jugar en Boca, Inter y Sevilla, nunca se consagró campeón con un equipo. Este domingo, el Pitbull puede romper esa mala racha en Viña del Mar.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Supercopa: Gary Medel va por el primer título de su historia a nivel de clubes. ANDRES PINA/ATON CHILE

    Gary Medel tiene una oportunidad de oro en la Supercopa 2026. A los 38 años, el volante de Universidad Católica aún no logra ganar un título a nivel de clubes. La gran final ante Coquimbo Unido, este domingo, a las 19 horas, en el estadio Sausalito de Viña del Mar, representa la opción más concreta para terminar, de una vez por todas, con una estadística que contrasta con su laureada trayectoria y con su exitoso palmarés con la selección chilena.

    La UC accedió a la definición tras vencer 4-2 a Huachipato en la primera semifinal del renovado formato del certamen. Fue el estreno oficial del equipo de Daniel Garnero en la temporada 2026, sin partidos amistosos previos y con un plantel que mantiene gran parte de la base del año anterior, aunque con refuerzos para ampliar variantes en zonas clave.

    La definición enfrenta a Católica con el cuadro pirata, actual campeón de la Liga de Primera, que llegó a esta instancia tras derrotar 3-2 a Deportes Limache. Los aurinegros revirtieron el marcador en el tramo final del partido, aprovechando errores defensivos de su rival, y buscarán sumar un nuevo título a su historial reciente.

    Para el Pitbull, el desafío adquiere una dimensión especial. Formado en Universidad Católica, debutó profesionalmente en 2006 y fue parte del plantel que alcanzó el subcampeonato del Torneo Apertura 2007, perdido ante Colo Colo en una definición dramática. Casi toda su carrera se desarrolló en el extranjero, con pasos por Boca Juniors, Sevilla, Cardiff, Inter de Milán, Besiktas, Bologna y Vasco da Gama. En ninguno de esos clubes logró coronarse campeón.

    Las formaciones de la Supercopa.

    La paradoja es evidente si se contrasta con su enorme recorrido en la Roja, donde fue pieza clave en la obtención de la Copa América 2015 y la Copa América Centenario 2016, además del subcampeonato en la Copa Confederaciones 2017.

    De regreso en el club donde se formó, Medel se muestra conforme con su presente futbolístico y físico. “Estoy súper feliz en Católica, con mis compañeros, con el cuerpo técnico, la dirigencia. Me siento muy bien físicamente y también mentalmente”, afirmó. El martes fue titular. Tras el encuentro, el mediocampista valoró el rendimiento colectivo. “Hicimos un partido bien positivo. Creo que en todo momento merecíamos ir ganando en este partido”, señaló.

    La UC asumió el control del juego desde el inicio. Medel subrayó ese aspecto como una de las claves del funcionamiento del equipo. “Hicimos una presión bien alta. Recuperamos muchas pelotas en campo contrario”, explicó, aunque también reconoció que hay aspectos por corregir: “Obviamente que hay que mejorar algunos detalles”.

    El equipo dirigido por Garnero mostró dos caras durante el encuentro. Dominó territorialmente el primer tiempo, pero fue Huachipato el que abrió la cuenta aprovechando un error defensivo. En el complemento, Católica mantuvo la iniciativa y terminó imponiéndose gracias a su efectividad ofensiva y a la jerarquía de Fernando Zampedri, autor de dos goles en el cierre del partido.

    Más allá del resultado, el estreno dejó señales sobre la idea que pretende consolidar Garnero en su segundo año al mando del plantel. El técnico argentino optó por un esquema 4-2-3-1, con Matías Palavecino como enganche, una figura que el DT buscó desde su llegada. El Pitbull destacó el rol del volante argentino. “Matías es diferente. Por algo salió el mejor jugador del campeonato. Estamos muy contentos con él. Es un chico que se entrena súper bien, que es muy positivo, muy alegre”, dijo.

    El propio Medel explicó cuáles son los principales conceptos que el cuerpo técnico ha reforzado de cara a esta temporada. “Que tengamos bastante la pelota. Después, obviamente, que manejemos bien los tiempos. Que descansemos con la pelota, con una posesión bien larga. También la presión, la presión alta”, detalló.

    En ese contexto, el exseleccionado nacional también valoró el proceso que vive el plantel desde la llegada de Garnero. “Dio simpleza, dio unión de equipo”, sostuvo. “Eso nos llegó bien y dimos vuelta a los resultados el año pasado. Ahora es lo mismo desde este año. Con mejor plantel”.

    La Supercopa aparece así como el primer objetivo concreto de la temporada. Medel no elude esa condición. “Es el primer objetivo, sacar campeón a Católica”, afirmó. “Este equipo siempre tiene que ser candidato. Es un club muy grande, entonces siempre tenemos que estar peleando arriba”, sostuvo. “Yo creo que tenemos un gran plantel y lo vamos a hacer de la mejor manera”, advirtió.

    Este certamen no solo abre oficialmente la temporada 2026 del fútbol chileno, sino que también ofrece a Gary Medel la posibilidad de cerrar un vacío en su extensa carrera. Viña del Mar será el escenario donde el volante intentará, por primera vez, dar una vuelta olímpica a nivel de clubes, con la camiseta del equipo de sus amores, donde todo comenzó.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolLT DomingoFútbol ChilenoFútbol NacionalLa UCUniversidad CatólicaCruzadosCoquimbo UnidoGary MedelSupercopaSupercopa 2026

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hablar con los muertos: un relato de Jaime Bayly

    La mancha humana: un relato de Irene Vallejo

    Tormenta de nieve y hielo en EE.UU.: Más de 13.000 vuelos han sido cancelados y miles de habitantes están sin electricidad

    Carmen Gloria Larenas: “Hoy hay más diversidad social en el público del Teatro Municipal”

    El regreso de My Chemical Romance, un fenómeno sin fecha de vencimiento

    SML entrega nuevos cuerpos e identifica a la totalidad de las víctimas fatales por incendios forestales en Biobío

    Lo más leído

    1.
    Unión Española le responde a Emiliano Vecchio: “Se le dejó claro que no se le podía pagar vivienda y vehículo”

    Unión Española le responde a Emiliano Vecchio: “Se le dejó claro que no se le podía pagar vivienda y vehículo”

    2.
    El ranking de los futbolistas chilenos mejor pagados del planeta

    El ranking de los futbolistas chilenos mejor pagados del planeta

    3.
    La teleserie de Lucas Assadi suma una nueva oferta y un lapidario sermón de Johnny Herrera

    La teleserie de Lucas Assadi suma una nueva oferta y un lapidario sermón de Johnny Herrera

    4.
    Arne Slot en la cuerda floja: Liverpool cae ante Bournemouth y encadena cinco fechas sin ganar en la Premier League

    Arne Slot en la cuerda floja: Liverpool cae ante Bournemouth y encadena cinco fechas sin ganar en la Premier League

    5.
    “Estamos bien”: Christiane Endler sufre impactante golpe en la goleada del Olympique de Lyon en la Copa de Francia

    “Estamos bien”: Christiane Endler sufre impactante golpe en la goleada del Olympique de Lyon en la Copa de Francia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Piden evacuar sector de Calama por crecida del río Loa

    Piden evacuar sector de Calama por crecida del río Loa

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Real Madrid en TV y streaming

    Becas, útiles escolares y apoyo alimentario: las ayudas que dará Junaeb en las zonas afectadas por incendios

    Becas, útiles escolares y apoyo alimentario: las ayudas que dará Junaeb en las zonas afectadas por incendios

    SML entrega nuevos cuerpos e identifica a la totalidad de las víctimas fatales por incendios forestales en Biobío
    Chile

    SML entrega nuevos cuerpos e identifica a la totalidad de las víctimas fatales por incendios forestales en Biobío

    Indagan muerte de niño de tres años en residencia de Mejor Niñez tras accidente en piscina

    Fiscalía confirma identificación de todas las víctimas fatales por incendios forestales en el Biobío

    La última columna de Francisco Pérez Mackenna: “La virtud de las ideas”
    Negocios

    La última columna de Francisco Pérez Mackenna: “La virtud de las ideas”

    Foja cero

    Un gabinete económico “atrevido”

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes
    Tendencias

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes

    Lluvia y tormentas eléctricas podrían volver a la Región Metropolitana este día

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia

    Fin a la histórica barrera geográfica del básquetbol: vuelve Sokol de Antofagasta
    El Deportivo

    Fin a la histórica barrera geográfica del básquetbol: vuelve Sokol de Antofagasta

    Final de la Supercopa: Gary Medel va por el primer título de su historia a nivel de clubes

    Vuelve el campeonato: zoom a los 16 equipos de la Liga de Primera

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Hablar con los muertos: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Hablar con los muertos: un relato de Jaime Bayly

    La mancha humana: un relato de Irene Vallejo

    Carmen Gloria Larenas: “Hoy hay más diversidad social en el público del Teatro Municipal”

    Tormenta de nieve y hielo en EE.UU.: Más de 13.000 vuelos han sido cancelados y miles de habitantes están sin electricidad
    Mundo

    Tormenta de nieve y hielo en EE.UU.: Más de 13.000 vuelos han sido cancelados y miles de habitantes están sin electricidad

    Lo que se sabe hasta el momento de la muerte de un hombre en Minnesota por parte de ICE

    Trump arremete contra autoridades de Minnesota tras nuevo tiroteo de agentes migratorios en Mineápolis

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur