    El Deportivo

    “Toro hay uno solo”: el dardo de la UC a Colo Colo y Javier Correa tras el doblete de Fernando Zampedri en la Supercopa

    El goleador histórico del equipo estudiantil marcó dos de los cuatro goles de Universidad Católica ante Huachipato.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    “Toro hay uno solo”: el dardo de la UC a Colo Colo y Javier Correa tras doblete de Fernando Zampedri en la Supercopa. ANDRES PINA/ATON CHILE

    La UC celebra a Fernando Zampedri. El goleador histórico fue el autor de dos de los goles que convirtió Universidad Católica en su victoria por 4-2 ante Huachipato. A través de sus canales oficiales, Cruzados destacó en reiteradas oportunidades a su ariete y su característico apodo.

    “¡Toro hay uno solo, y es de #LosCruzados!" , escribieron tras el partido, acompañando un video donde se ve al delantero celebrar el 3-2.

    El mensaje fue reiterado. “EL ÚNICO TORO. El Capitán iguala el partido ante Huachipato”, postearon al momento del 1-1. “A los 56′, el único Toro iguala el partido", habían escrito minutos antes.

    Las publicaciones de Universidad Católica llegan dos días después de la sorpresiva alusión de Colo Colo al apodo. “Doblete del Toro. Revive los goles de Javier Correa en el duelo ante Alianza Lima”, posteó la cuenta oficial del Cacique tras la derrota que sufrieron ante el equipo peruano en la Serie Río de la Plata.

    Tras la victoria de la UC ante Huachipato en la semifinal de la Supercopa. El Toro valoró lo exhibido por el equipo de Daniel Garnero. “Fue difícil. Nosotros estábamos controlando el juego; creo que en dos situaciones que tuvieron nos convirtieron, pero tuvimos la capacidad y la energía para ir a buscarlo y darlo vuelta dos veces”, dijo.

    “Es el primer partido, no tuvimos amistosos, solo entrenamientos. Para los dos equipos era igual, el primer partido del año. Contento porque ganamos y jugamos bien. En gran parte del partido tuvimos el control; generamos muchas llegadas y nos costó un poco en las definiciones, pero estamos trabajando en eso”, añadió.

    “Estoy contento por cómo terminamos el año pasado, cerrando un gran año. Ojalá que empecemos bien. Estamos armando un gran equipo, pero falta un montón. Nos estamos conociendo recién con los chicos nuevos; hoy demostraron un gran carácter y estoy contento por eso”, complementó.

