Gary Medel arremete contra Ricardo Gareca en la Roja: “Menos mal no fui a pasar rabias; me dijeron que trabaja muy mal”

Gary Medel mira de lejos su etapa en la Selección. Sin ir más lejos, en entrevista con El Deportivo, el Pitbull dio a conocer que ya no siente que tiene la capacidad para formar parte de la Roja. “Cero chance de volver. Es el turno de las nuevas generaciones. El más grande debe tener 30 años. Es el momento de los jóvenes. Tienen varios partidos para ir puliéndose”, dijo en esa oportunidad.

Sin embargo, esto último no le impide seguir atento al acontecer del combinado nacional. A este medio, de hecho, confesó que le dolió no ser considerado por Ricardo Gareca. “Pensé que podía haber estado. No como titular, pero sí para aportar con la experiencia y la jerarquía. Siempre es importante tener en la Selección a jugadores con mayor trayectoria, para enseñar y explicar cómo se siente estar en la Selección. La Roja no es para cualquiera y se ve demostrado en el día a día y en cada partido. Me dolió un poquito, pero es parte de. Cada cuerpo técnico decide quién está”, comentaba.

Gary Medel volvió a la UC este año. Pablo Vásquez R.

Ahora volvió a profundizar en ese pensamiento. “Al principio sufrí, porque estaba jugando en Brasil, jugaba cada tres días y venía jugando bien. Debió haberme llamado, haberme visto para estar ahí con los chicos o jugar si me veía bien”, señaló a TNT Sports.

Dardos a Gareca

El Pitbull ahora no se guarda nada. De hecho, en esta ocasión apunta más directamente al Tigre. “Menos mal que no fui. Mucha gente me contó que él trabajaba muy mal, que los entrenamientos eran paupérrimos. Así que, menos mal, porque hubiese pasado rabias”, lanzó.

Luego, recordó uno de los episodios más complejos de la Selección, pero mira con optimismo el futuro. “Es complejo el tema de la selección, perdimos con Bolivia, que nunca había pasado. Pero este es un proceso nuevo, hay jugadores maduros como Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Felipe Loyola o Gabriel Suazo, que son caras que tienen responsabilidades de capitanes, ellos deben llevar a la Selección a un proceso exitoso y ojalá que al Mundial”, cerró.