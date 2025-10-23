SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

“Esto es Wembley”: cómo llega la cancha del Nacional para el duelo clave de la U tras los 18 partidos del Mundial Sub 20

El renovado césped del coliseo de Ñuñoa ha recibido elogios desde el extranjero producto de su resistencia en el certamen planetario.

Por 
Matías Parker
Cristian Barrera
 
Lucas Mujica
“Esto es Wembley”: cómo llega la cancha del Nacional para el duelo clave de la U tras los 18 partidos del Mundial Sub 20.

El Estadio Nacional vuelve a abrir sus puertas este jueves con un desafío mayor. Universidad de Chile recibe a Lanús, a las 19 horas por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana. Apenas han pasado cuatro días desde la final del Mundial Sub 20, que coronó a Marruecos ante Argentina en ese mismo pasto. Desde el Instituto Nacional de Deportes aseguran que el coliseo de Ñuñoa está en condiciones óptimas.

El torneo juvenil se desarrolló sin contratiempos. De hecho, la FIFA, y particularmente uno de los mayores expertos mundiales en césped deportivo, el escocés Alan Ferguson, quedó sorprendido por el trabajo hecho en Chile. “Para nosotros fue muy gratificante que Ferguson, quien tiene un cargo tan relevante en la mantención de las canchas en los torneos de la FIFA, felicitara a nuestro equipo del Parque Estadio Nacional, por la manera que veníamos trabajando el césped”, explica Israel Castro, director nacional del IND a El Deportivo. “Él nos hizo ver que estaba gratamente sorprendido del estado de la cancha que encontró, del plan de trabajo de nuestros equipos, más allá de haber instalado el césped híbrido, sino que por nuestra metodología”, comenta.

“La relación con la FIFA fue excelente. Aunque ellos tenían el control de las canchas durante el Mundial, siempre acogieron nuestras sugerencias técnicas con respeto y apertura. Fue una gran experiencia: no solo el principal reducto deportivo del país respondió de forma impecable, sino también las canchas de Talca y Valparaíso a cargo del IND”, añade.

Meticulosidad británica

El nombre de Alan Ferguson no es menor. El escocés fue durante años el encargado del mítico césped de Old Trafford, la casa del Manchester United. También tuvo ese cargo en el Ipswich Town. En Inglaterra ganó múltiples premios por su labor en los estadios y hoy es el gerente senior de gestión de campos de la FIFA, responsable de garantizar que los torneos de la organización se jueguen bajo los más altos estándares. Su llegada a Chile fue parte de un programa de transferencia técnica que la FIFA y el Comité Organizador Local impulsaron como parte del legado del Mundial Sub 20.

En mayo, Ferguson encabezó una jornada de capacitación en la ANFP, donde más de 90 encargados de estadios y canchas de entrenamiento del país recibieron instrucción sobre maquinaria, fertilización y gestión de superficies deportivas. El escocés fue claro en su diagnóstico. “Este es el inicio de un legado importante para el fútbol chileno. Son una nación muy apasionada. Los jugadores necesitan buenas canchas y ahora estos profesionales con los que estamos trabajando tienen los medios y la capacidad para entregar superficies al nivel que los jugadores esperan internacionalmente”, afirmó en aquella oportunidad.

Alan Ferguson, Gerente Senior de Gestión de Campos de la FIFA.

Durante las tres semanas que duró el Mundial, Ferguson se mantuvo en Chile, revisando cada centímetro de las sedes. Su obsesión por el detalle llamó la atención de los organizadores locales. “Alan jugó un papel fundamental. Las canchas del Estadio Nacional, Elías Figueroa, El Teniente y Fiscal de Talca cumplieron a cabalidad y destacaron por su alto nivel. Un gran profesional que además deja un gran legado de conocimiento, con las capacitaciones que se realizaron”, comenta Jorge Aguilar, presidente del Comité Organizador Local, a El Deportivo.

“Me impresionó su meticulosidad. Si una fibra de pasto estaba un centímetro más larga, se daba cuenta de inmediato. Trabajaba con gran detalle. Nos deja muchas enseñanzas”, agrega Aguilar.

“Esto es Wembley”, llegó a comentar Ferguson a los trabajadores del Estadio Nacional. El césped híbrido de Ñuñoa, instalado como parte de la modernización del coliseo, respondió de manera impecable al desgaste del torneo juvenil. En total, el recinto soportó 18 partidos en menos de un mes, incluidos entrenamientos previos y las ceremonias de apertura y clausura.

Turno azul

Tras el Mundial Sub 20 y la salida de la comitiva de la FIFA del recinto, la U vuelve a Ñuñoa. Este jueves serán locales ahí ante Lanús. Luego, Colo Colo lo utilizará para recibir a Deportes Limache por la Liga de Primera. Claro que en el caso de los laicos, será sin público producto del castigo que arrastran por los incidentes ante Independiente.

“Nosotros ya hemos jugado clásicos sin público nuestro, nos tocó el año pasado ganar un clásico de visita y el equipo tiene personalidad. De local es una pena que el hincha de la U no disfrute de este momento del equipo y contribuya con su apoyo presencial en el estadio”, anticipó Gustavo Álvarez. “Nosotros sentimos el cariño de la gente, por más que no estén en el estadio y nosotros vamos a jugar una final como si el estadio estuviera lleno, para darle una alegría a la gente de la U”, señaló el DT en la antesala de la semifinal de la Sudamericana.

Lee también:

Más sobre:FútbolLa Tercera PMFútbol NacionalFútbol ChilenoFútbol InternacionalLa UUniversidad de ChileCopa SudamericanaMundial Sub 20Alan FergusonJorge AguilarIsrael CastroINDANFPFIFAEstadio Nacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gino Cortez, ante falla de la empresa proveedora del Simce: “No consideramos terminar el contrato como medida”

Elizalde, el componedor: ministro asume rol de mediador entre La Moneda y Pardow de cara a la AC que se complica

El encuentro de desagravio de la vieja guardia de la UDI a Pablo Longueira

“No llegan a trabajar”: Boric reprocha ausencias en la Cámara y llama a diputados a dedicar su tiempo a legislar

Tribunal criticó a Fiscalía por violar derecho a ser juzgado en tiempo razonable, pero se tomará plazo máximo de 10 meses para redactar fallo de SQM

La declaración en defensa de Diego Pardow que no vio la luz y profundizó el desorden oficialista

Lo más leído

1.
Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

2.
“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

3.
Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

4.
Diputadas se anticipan al gobierno y presentan controvertidos proyectos para restituir cobros de luz

Diputadas se anticipan al gobierno y presentan controvertidos proyectos para restituir cobros de luz

5.
Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

No guardes tu abrigo: estas comunas de la Región Metropolitana tendrán lluvia

No guardes tu abrigo: estas comunas de la Región Metropolitana tendrán lluvia

Servicios

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

Gino Cortez, ante falla de la empresa proveedora del Simce: “No consideramos terminar el contrato como medida”
Chile

Gino Cortez, ante falla de la empresa proveedora del Simce: “No consideramos terminar el contrato como medida”

Elizalde, el componedor: ministro asume rol de mediador entre La Moneda y Pardow de cara a la AC que se complica

El encuentro de desagravio de la vieja guardia de la UDI a Pablo Longueira

Los reparos de Manuel Cruzat y gremio inmobiliario en consulta sobre sitios prioritarios
Negocios

Los reparos de Manuel Cruzat y gremio inmobiliario en consulta sobre sitios prioritarios

Candidato sorpresa en la carrera por Carrefour en Argentina complicaría las aspiraciones de Cencosud

CEO de Entel por telecomunicaciones: “Antes los operadores se peleaban por entrar. Hoy quiebran o se quieren ir”

“No existe nada parecido en el mundo actual”: hallazgo en Magallanes revela el mamífero más antiguo del sur de Chile
Tendencias

“No existe nada parecido en el mundo actual”: hallazgo en Magallanes revela el mamífero más antiguo del sur de Chile

Este es el libro que comenzó la historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner

Cómo los carteles del narcotráfico utilizan submarinos para transportar droga, según informes

En vivo: el Real Betis de Manuel Pellegrini visita al Genk por la Europa League
El Deportivo

En vivo: el Real Betis de Manuel Pellegrini visita al Genk por la Europa League

“Esto es Wembley”: cómo llega la cancha del Nacional para el duelo clave de la U tras los 18 partidos del Mundial Sub 20

La ANFP y TNT explican las nuevas reglas para las reprogramaciones: “En Chile nos acostumbramos a suspender partidos”

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago
Finde

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

El sorprendente regreso de la Sodamanía a Chile: shows de Soda Stereo agotan boletos y se podrían sumar nuevas fechas
Cultura y entretención

El sorprendente regreso de la Sodamanía a Chile: shows de Soda Stereo agotan boletos y se podrían sumar nuevas fechas

“Puede venir y romper todo”: el día en que Charly García hizo un show para 15 personas en Mar del Plata

La tragedia de Hans Pozo regresa a las tablas del GAM con una mirada cruda y poética

JD Vance y Marco Rubio se lanzan en picada contra proyecto de Israel para anexar Cisjordania
Mundo

JD Vance y Marco Rubio se lanzan en picada contra proyecto de Israel para anexar Cisjordania

La Unesco condena el robo en el Louvre y avisa de “graves consecuencias” ante el tráfico de bienes culturales

Ascienden a doce los muertos por la explosión de una fábrica militar en Rusia

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales