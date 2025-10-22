SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El ídolo, el esquema y un viejo conocido: viaje al corazón de Lanús, el rival de la U en la Copa Sudamericana

El rival de los azules en el torneo continental es dirigido por Mauricio Pellegrino, el cual estuvo en el CDA en la temporada 2023, y tiene el empuje de una de sus leyendas vigentes, Lautaro Acosta.

Por 
Jorge Sánchez Leiva

En el camino hacia la final de la Copa Sudamericana, Universidad de Chile chocará con un gran escollo: el Club Atlético Lanús. El cuadro argentino que nació en los primeros días del año 1915, llegó a esta instancia eliminando al poderoso Fluminense de Brasil y hoy es el líder absoluto del torneo de su país.

De hecho, en los 13 encuentros que ha jugado en el Clausura, los granates han ganado 8, igualado 2 y perdido 3. Sumando así 26 unidades, más que ninguna de las otras escuadras en competencia y ya tiene asegurado su paso a los playoff de esta segunda parte del año.

En tanto, en el mencionado torneo continental, los de la provincia de Buenos Aires clasificaron primeros e invictos en el grupo G, donde se midieron con Vasco da Gama de Brasil, Melgar de Perú y Puerto Cabello de Venezuela.

Luego, en los octavos de final, jugaron ante sus pares de Central Córdoba y los eliminaron a través de una tanda de penales, pues ambos ganaron sus respectivos cotejos por la cuenta mínima. Tras ello, vino el “Flu” y una victoria por 1-0 en casa y una igualdad a un gol en el Maracaná.

Pellegrino vuelve al Estadio Nacional tras dirigir a la U el 2023. Foto: @clublanus.

El arquitecto de Lanús, un viejo conocido de la U

El responsable de la buena campaña granate es el adiestrador Mauricio Pellegrino. El mismo técnico que logró hacer la transición de la U de los años donde estuvo a minutos de volver a la B, a la disputa de esta semifinal internacional.

Pellegrino llegó al Centro Deportivo Azul en diciembre de 2022 y logró sacarle rendimiento a los estudiantiles en la primera rueda, manteniéndolos en los puestos de avanzada. Sin embargo, el equipo se cayó en la segunda parte del campeonato y ni siquiera alcanzó a clasificar a un torneo continental, por lo que su contrato no fue renovado.

Y aunque el cordobés se fue dolido de La Cisterna, recordó su paso por Chile con cariño y le mandó un recado a la dirigencia de Azul Azul. “La U es un club especial, lo ha sido para mí. Estuve esa temporada en el club, pero fue un año muy difícil, muy difícil”, rememoró. Y luego lanzó: “Creo que la base del equipo que está jugando hoy son chicos que empezaron a trabajar en nuestro proceso”.

Después, el exdefensa de Vélez Sarsfield, Barcelona, Valencia, Liverpool y Alavés anticipó el duelo de este jueves ante los universitarios, en Ñuñoa. “Tenemos un partido en el que necesitamos hacer mucho para poder tener chances. En esta serie vamos a jugar contra un gran equipo. La U es un gran desafío para nosotros en este momento, y el equipo está con mucha ilusión de hacer lo mejor posible”, advirtió.

Y aunque no se ha revelado la oncena que alineará en la cancha híbrida del Estadio Nacional, el Lanús de Pellegrino juega con una línea de cuatro defensores, dos volantes de corte, un creador, dos por las bandas y un referente de área (4-2-3-1). Sin embargo, no duda en cambiar a un 4-4-2 si las circunstancias del partido lo requieren o si el rival se para con un esquema más ofensivo.

Acosta es el jugador que más veces ha defendido la camiseta de Lanús. @clublanus.

Lautaro Acosta: el ídolo que quiere su segunda Copa Sudamericana

El gran referente de los granates es Lautaro Acosta. El ‘Laucha’, como le apodan en el fútbol argentino, debutó el 2006 con la camiseta de Lanús y el 2008, comenzó su carrera internacional. Sin embargo, el delantero vuelve a su casa el 2013 y desde entonces, ha sido el gran ídolo del equipo que desafiará a la U.

De hecho, el pasado viernes, ante Godoy Cruz, Acosta se convirtió en el futbolista que más veces ha vestido la camiseta del rival de los azules (427 partidos) y en sus vitrinas tiene cinco de los siete torneos que ha conseguido la oncena que ahora dirige Pellegrino: Torneo Apertura 2007, el campeonato de Primera División 2016, la Copa del Bicentenario de la Independencia 2016, la Supercopa Argentina 2016 y la Copa Sudamericana 2013.

Por lo mismo, el extremo izquierdo de 37 años ve en esta edición del torneo continental, la chance de tener un bis pocas veces visto. “Sabemos que es un partido complicadísimo y no será una serie fácil. Pero solo pensamos en la Copa, porque sabemos que lo que viene es muy importante para la institución. Una semifinal de Sudamericana no se juega todos los días“, aseveró.

Claro que Acosta no es la única amenaza. Los del otro lado de la cordillera tienen dos artilleros de peso: Rodrigo Castillo y Walter Bou. El primero lleva 6 goles en los 12 encuentros por el torneo local que ha jugado este semestre y en sólo seis ocasiones ha sido titular. Eso sí, en la Sudamericana aún no anota. Pero solo ha estado en los encuentros de octavo final en adelante.

Por su parte, Bou lleva tres anotaciones, dos asistencias, seis titularidades y 10 presencias a nivel local este semestre. Tampoco lleva celebraciones a nivel continental, pero ha jugado poco en los últimos encuentros, ya que es el reemplazo de Castillo.

Más sobre:Copa SudamericanaLa Tercera PMLanúsUniversidad de ChileLa USemifinalesEstadio NacionalMauricio PellegrinoLautaro AcostaUniversidad de Chile vs. LanúsGustavo ÁlvarezFútbol argentinoWalter Bou

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gobierno enfrenta nueva e inesperada crisis tras masiva ausencia de examinadores para la aplicación del Simce

La hora de los alcaldes: comando de Matthei pide a jefes comunales mayor despliegue en última milla de campaña

Russell Buchan, abogado británico: “La inteligencia artificial ha sido un gran impulsor de la actividad cibernética maliciosa”

Republicanos reciben anticipo de $529 millones y suben al podio de partidos con más aporte fiscal para campaña

Duro golpe para la Fiscalía: las frases más duras del tribunal contra el Ministerio Público tras absolución del caso SQM

¿Salvador Allende o Giorgio Armani?: La polémica que desató el cambio de nombre de un polideportivo en Italia

Lo más leído

1.
Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

2.
La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

3.
EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

4.
“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

5.
Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

Servicios

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Juventus por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Juventus por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Eintracht Frankfurt vs. Liverpool por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Eintracht Frankfurt vs. Liverpool por la Champions League en TV y streaming

Gobierno enfrenta nueva e inesperada crisis tras masiva ausencia de examinadores para la aplicación del Simce
Chile

Gobierno enfrenta nueva e inesperada crisis tras masiva ausencia de examinadores para la aplicación del Simce

La hora de los alcaldes: comando de Matthei pide a jefes comunales mayor despliegue en última milla de campaña

Republicanos reciben anticipo de $529 millones y suben al podio de partidos con más aporte fiscal para campaña

Los asistentes a la Enade le ponen nota a los speakers ¿Quién obtuvo la mejor calificación y quién reprobó?
Negocios

Los asistentes a la Enade le ponen nota a los speakers ¿Quién obtuvo la mejor calificación y quién reprobó?

SEC multa a CGE por problemas de facturación en O’Higgins y Maule

Joyvio pide declarar inadmisible reclamo judicial de Isidoro Quiroga por fallo que lo condenó a pagar US$300 millones en venta de Australis

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años
Tendencias

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años

Cómo son los cascos de realidad extendida Galaxy XR de Samsung: hardware y especificaciones

Por qué el presidente de Perú declaró estado de emergencia en Lima y Callao para combatir la “inseguridad”

El ídolo, el esquema y un viejo conocido: viaje al corazón de Lanús, el rival de la U en la Copa Sudamericana
El Deportivo

El ídolo, el esquema y un viejo conocido: viaje al corazón de Lanús, el rival de la U en la Copa Sudamericana

Cuándo y dónde ver a la U contra Lanús por la Copa Sudamericana

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Juventus por la Champions League

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025
Finde

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

Entre las drogas, la ira y la leyenda: las revelaciones del documental sobre Martin Scorsese
Cultura y entretención

Entre las drogas, la ira y la leyenda: las revelaciones del documental sobre Martin Scorsese

Salvatore Adamo: “He visto a Paul McCartney en vivo y tenía una energía fantástica. Es un regalo poder continuar”

La historia tras el primer concierto de Pearl Jam (con Chris Cornell en el público)

Russell Buchan, abogado británico: “La inteligencia artificial ha sido un gran impulsor de la actividad cibernética maliciosa”
Mundo

Russell Buchan, abogado británico: “La inteligencia artificial ha sido un gran impulsor de la actividad cibernética maliciosa”

¿Salvador Allende o Giorgio Armani?: La polémica que desató el cambio de nombre de un polideportivo en Italia

Ricardo Salinas Pliego, el “Trump mexicano” que desafía a la izquierda y abre la puerta a posible candidatura

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales