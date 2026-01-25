SUSCRÍBETE POR $1100
    EN VIVO

    En vivo: Universidad Católica y Coquimbo Unido se enfrentan en la final de la Supercopa

    Cruzados y piratas definirán al primer campeón de la temporada 2026.

    Universidad Católica y Coquimbo Unido definen al campeón de la Supercopa 2026. Foto referencial. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    Universidad Católica 0-0 Coquimbo Unido

    Actualiza el relato

    ¡Comienza el partido!

    1′. La UC y Coquimbo Unido disputan la final de la Supercopa 2026 en Viña del Mar.

    Los protagonistas a la cancha

    Los jugadores de la UC y Coquimbo están sobre el terreno de juego del Sausalito.

    La formación titular de Coquimbo Unido, el monarca del fútbol chileno

    Así formará la UC en la final de la Supercopa

    La UC sale a la cancha del Sausalito a calentar

    El camino de los finalistas

    En el renovado formato de la Supercopa, tanto la UC como Coquimbo debieron jugar una semifinal previa para llegar a esta instancia. En una de las llaves, los cruzados se impusieron por 4-2 a Huachipato. En la otra, los piratas tumbaron a Deportes Limache por 3-2.

    Se define al campeón de la Supercopa 2026

    En el estadio Sausalito de Viña del Mar, Universidad Católica se enfrenta a Coquimbo Unido por el primer título de la temporada.

    ¡Bienvenidos!

    Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo.

