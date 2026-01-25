En vivo: Universidad Católica y Coquimbo Unido se enfrentan en la final de la Supercopa
Cruzados y piratas definirán al primer campeón de la temporada 2026.
Minuto a minuto
Universidad Católica 0-0 Coquimbo Unido
¡Comienza el partido!
1′. La UC y Coquimbo Unido disputan la final de la Supercopa 2026 en Viña del Mar.
Los protagonistas a la cancha
Los jugadores de la UC y Coquimbo están sobre el terreno de juego del Sausalito.
La formación titular de Coquimbo Unido, el monarca del fútbol chileno
Así formará la UC en la final de la Supercopa
La UC sale a la cancha del Sausalito a calentar
El camino de los finalistas
En el renovado formato de la Supercopa, tanto la UC como Coquimbo debieron jugar una semifinal previa para llegar a esta instancia. En una de las llaves, los cruzados se impusieron por 4-2 a Huachipato. En la otra, los piratas tumbaron a Deportes Limache por 3-2.
Se define al campeón de la Supercopa 2026
En el estadio Sausalito de Viña del Mar, Universidad Católica se enfrenta a Coquimbo Unido por el primer título de la temporada.
¡Bienvenidos!
Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo.
