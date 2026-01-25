SUSCRÍBETE POR $1100
    El Betis de Pellegrini cae ante el Alavés y deja escapar una opción clave para meterse en la parte alta de LaLiga

    El equipo del Ingeniero fue superado por 2-1 en Mendizorroza. Pagó su falta de eficacia en las áreas y dejó pasar una opción clave para afirmarse en puestos europeos.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    Foto: @alaves

    El Betis de Manuel Pellegrini perdió por 2-1 ante el Alavés y dejó pasar una oportunidad relevante en su carrera para escalar la tabla de LaLiga. El equipo dirigido del Ingeniero fue superado en efectividad por un rival que golpeó en los momentos clave del partido y sostuvo la ventaja a partir de la solidez de su portero, Antonio Sivera, figura decisiva del encuentro.

    El inicio condicionó el desarrollo. A los 3 minutos, el local abrió el marcador en su primera llegada. Lucas Boyé alcanzó línea de fondo por la derecha y asistió atrás para Carlos Vicente, que empujó el balón dentro del área. El gol reflejó una dificultad que se repetiría durante buena parte del primer tiempo, los problemas del Betis para defender su costado derecho y para ajustar las marcas.

    El tanto temprano dio confianza al equipo de Eduardo Coudet, que acumuló llegadas durante los primeros 20 minutos. En ese tramo, el conjunto verdiblanco tuvo dificultades.

    Con el paso de los minutos, el Betis equilibró el trámite. Antony, Abde Ezzalzouli y Pablo Fornals comenzaron a intervenir con mayor continuidad y el equipo visitante sumó aproximaciones claras. Bakambu dispuso de al menos dos situaciones de mano a mano, aunque ambas se resolvieron con remates imprecisos. Sivera también respondió ante disparos de Antony y Abde, consolidando su protagonismo antes del descanso.

    La acción más polémica del primer tiempo llegó en el minuto 29. El árbitro Miguel Ángel Ortiz sancionó inicialmente penal por una caída de Abde ante Tenaglia, pero tras revisión en el VAR anuló la decisión al considerar que el contacto correspondía a un pisotón del atacante bético sobre el defensor del Alavés. La jugada frenó el mejor momento del Betis, que hasta ese instante había logrado instalarse con mayor frecuencia en campo contrario.

    Antes del descanso, Marc Bartra evitó el segundo gol con un cruce decisivo ante Jonny y Pau López respondió ante un remate bajo de Toni Martínez. La segunda parte profundizó los problemas del equipo de Pellegrini. A los 47 minutos, el Alavés volvió a golpear en su primer ataque. Centro de Pablo Ibáñez desde la derecha y cabezazo de Toni Martínez en el área pequeña para el 2-0.

    Tras el segundo tanto, el Betis acusó el golpe. Durante varios minutos no encontró respuesta ni claridad en campo rival. Pellegrini movió el banco con un triple cambio en el minuto 60. El tramo final fue el mejor del equipo sevillano en cuanto a volumen de llegadas, pero volvió a fallar en la definición. Recién en el quinto minuto de adición, Abde Ezzalzouli encontró el descuento.

    El equipo visitante terminó con 55% de posesión, 14 remates totales y solo tres disparos a puerta, cifras insuficientes para revertir el marcador. El Alavés, en cambio, convirtió dos de sus nueve remates a portería.

    La derrota corta una racha positiva como visitante del Betis y lo mantiene con 32 puntos tras 21 fechas, en el sexto puesto compartiendo posición con Celta de Vigo y perdiendo terreno respecto a los equipos que luchan por plazas europeas. Además, Natan fue amonestado y se perderá el próximo compromiso, sumándose a una lista de bajas que ya incluía a Isco, Lo Celso, Bellerín, Junior Firpo y otros nombres relevantes.

