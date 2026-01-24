SUSCRÍBETE POR $1100
    El concluyente análisis de Pellegrini con el Betis: “El calendario ajetreado es porque estamos vivos en tres competiciones”

    El Ingeniero da vuelta la página tras la dolorosa derrota en Europa League. Ahora, se enfrentarán con el Alavés para seguir en la pelea por meterse a copas internacionales.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha

    La derrota del Betis ante el PAOK, por la Europa League, fue un duro e inesperado golpe. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini dejó escapar la opción de asegurar su presencia entre los ocho mejores de la fase de liga del torneo y la clasificación directa a los octavos de final, saltándose el playoff. Se deberán jugar todo en la última jornada. No obstante, los verdiblancos deberán dejar el tropiezo de lado para afrontar LaLiga, donde deberán medirse con el Alavés.

    El cuadro bético jugará este domingo, a las 17 horas de nuestro país, en La Cartuja ante el elenco de Eduardo ‘Chacho’ Coudet. El objetivo es continuar en la pelea por meterse a copas internacionales. No obstante, los andaluces tendrán tres nuevas bajas por lesión. Aitor Ruibal y Giovani Lo Celso, que abandonaron el pasado encuentro con el PAOK por molestias físicas, se sumaron a las numerosas ausencias que tiene el equipo. Los verdiblancos han debido enfrentar una serie de bajas a lo largo de la temporada.

    Además, Ricardo Rodríguez, que completó el encuentro, volvió a tener problemas musculares. Estos se suman a Riquelme, Amrabat, Bellerín, Cucho Hernández, Junior Firpo e Isco. En total, el Betis ha sufrido 30 lesiones a lo largo de la temporada.

    “Primero, afrontamos este calendario con mucha ilusión porque, si tenemos un calendario ajetreado, es porque estamos vivos en las tres competiciones, tanto en Europa League donde desgraciadamente no pudimos conseguir la clasificación anticipada. Solo lo hicieron dos equipos de 36. Pretender estar clasificado a falta de un partido es un exceso de ambición, que la tuvimos y esperamos ahora concretar en casa. Seguimos también ahora en la Copa del Rey en la que tenemos dos semanas más con el partido de cuartos contra el Atlético de Madrid muy importante. Y seguimos en la lucha en LaLiga para mantenernos en los lugares que nos permitan jugar en Europa la próxima temporada. Por supuesto, cuantos más lesionados hay es más complicado, pero la ilusión, la exigencia y la ambición son las mismas“, aseguró el Ingeniero en la previa al encuentro.

    “Es difícil dar exactamente una razón, pero sin lugar a dudas se juega una cantidad de partidos alta y la intensidad a la que se juega también lo es. No son solamente un equipo, son muchos los que tienen bajas. Son las competencias en las que uno también quiere estar así que es positivo tenerlas. Hay un plantel y por eso digo siempre que lesionados vamos a tener todos los equipos durante toda la temporada en algunos partidos importantes y el resto del plantel es el encargado de sacar la temporada adelante. Así que es lamentable, ojalá hubieran muchísimos menos, pero es una realidad que hay que estudiar más en profundidad", añadió.

