    Sofyan Amrabat le da un nuevo dolor de cabeza a Manuel Pellegrini en el Betis

    El Ingeniero no ha podido realizar las modificaciones que quería debido a las lesiones de sus futbolistas.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    Se estacan los movimientos en el el plantel: el nuevo dolor de cabeza que sufre Manuel Pellegrini en el Betis. MARCELO DEL POZO

    La lesión de Sofyan Amrabat abre un nuevo foco de preocupación en el Betis de Manuel Pellegrini. Tanto en el plano deportivo como en la planificación del mercado. Este lunes, una vez concluida la Copa Africana de Naciones, el club informó que el mediocampista marroquí deberá someterse a una artroscopia de tobillo a finales, intervención que lo mantendrá varias semanas fuera de las canchas.

    La decisión fue adoptada por los servicios médicos del Betis en coordinación con los de la selección de Marruecos y del Fenerbahçe, club propietario del pase del jugador. Amrabat arrastra molestias desde finales de noviembre, cuando sufrió un fuerte golpe en el tobillo tras un choque con Isco durante un entrenamiento. Desde entonces, el futbolista no ha podido recuperar continuidad competitiva.

    El caso guarda similitudes con el proceso seguido por Isco, quien también fue sometido a una intervención quirúrgica. Sin embargo, existe una diferencia relevante entre ambas situaciones. Mientras el malagueño pasó por el quirófano a finales de diciembre, en el caso de Amrabat la cirugía se ha retrasado más de tres semanas, en gran parte debido a su participación en la Copa Africana de Naciones.

    El mediocampista viajó al torneo continental, aunque el alcance real de la lesión quedó en evidencia durante la fase de grupos. Amrabat solo pudo disputar los dos primeros encuentros, mostrando limitaciones físicas que confirmaron que el problema en el tobillo era más serio de lo inicialmente previsto. Posteriormente, permaneció en la convocatoria del combinado marroquí hasta la final, sin volver a sumar minutos.

    La intervención quirúrgica supone un contratiempo relevante para el equipo del Ingeniero. El plantel dirigido por Pellegrini sigue con vida en tres competiciones y afronta una carga importante de partidos.

    La ausencia prolongada del marroquí impacta además en la planificación del mercado de fichajes. Según reveló el diario Marca, en el club existe la convicción de que desprenderse de piezas clave sin reemplazos adecuados puede generar un desequilibrio deportivo difícil de asumir. En ese escenario, la situación de Sergi Altimira aparece directamente condicionada. El mediocampista catalán es uno de los futbolistas con mayor mercado del plantel y su eventual salida en enero era una de las alternativas para generar ingresos.

    No obstante, sin Amrabat disponible, la posibilidad de prescindir de Altimira se reduce considerablemente. Actualmente, Pellegrini cuenta en esa posición principalmente con Marc Roca y Nelson Deossa.

    A menos de dos semanas del cierre del mercado invernal, el Betis aún no ha logrado concretar la salida de ninguno de los jugadores considerados transferibles. Esta situación limita el margen económico para reforzarse. Ahora, la lesión de Amrabat añade una nueva variable. Mientras tanto, el equipo deberá afrontar las próximas semanas sin uno de los jugadores llamados a sostener el equilibrio del mediocampo.

