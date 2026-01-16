Manuel Pellegrini aborda diferencias con la dirigencia del Betis por falta de refuerzos

Betis vuelve a la cancha después de su extrema clasificación a la Copa del Rey, con una espectacular remontada ante Elche. El equipo sevillano comienza la segunda rueda de LaLiga recibiendo al Villarreal, uno de los equipos sensación del torneo, a las 17:00 horas de Chile.

Así también lo reconoce el técnico de los andaluces, el chileno Manuel Pellegrini, quien en la previa del encuentro destacó las virtudes de la escuadra que dirige Marcelino García Toral.

“Quedan 57 puntos por disputarse. Muchas veces uno hace una gran primera vuelta y después una segunda más mala, incluso al revés. Mientras las matemáticas den, hay que tener optimismo para intentarlo, por lo menos para lograr el puesto que uno está esperando. Pero estamos más centrados en lo que estamos haciendo nosotros. Vuelvo a insistir, la Liga del Villarreal es fenomenal y, si la mantiene en la segunda ronda, será muy difícil alcanzarlo”, explicó el Ingeniero.

Pese a los elogios, el entrenador chileno aseguró que su equipo tiene las herramientas para doblegar al Submarino Amarillo, el primer equipo al que el DT dirigió en su extensa carrera entre Europa y Asia.

“Para mí es esencial el rendimiento individual de los jugadores. Debemos estar intensos en la seguridad defensiva, ya que el Villarreal es un equipo que es muy ofensivo. Hay que hacer un partido muy completo en defensa y en ataque, con la menor cantidad de errores”, aseguró el chileno.

Diferencias dirigenciales

Aunque las expectativas son altas, el Betis todavía no consigue fichajes en una ventana de mercado a la que le quedan dos semanas (termina el 1 de febrero). En esa instancia, el entrenador abordó el tema en la previa de la vigésima fecha.

“Mis objetivos y los de la directiva están alineados, tratar de mejorar lo más posible. Clasificamos a Europa cinco años seguidos y ahora estamos inmersos en las tres competiciones. No creo que haya ningún tipo de discrepancia en eso. Hay ambición y exigencia de querer llegar más arriba, eso queremos todos, llegar a la Champions es la meta. Sería un logro importantísimo, pero después habrá que ver si estamos preparados o no”, dijo Pellegrini.

Asimismo, el adiestrador confirmó que “en los seis años que llevamos acá, el proceso avanzando temporada tras temporada, siempre tratando de buscar los mayores logros posibles. Para mí, lo más importante ha sido justamente inculcar esa ambición que nos ha hecho jugar seis años seguidos en Europa. Eso a mí me produce el doble de satisfacción. Así que seguiremos buscando progresar en el mismo camino, tanto desde la parte directiva como en la parte técnica”.