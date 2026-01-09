SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Exjugador del Betis advierte sobre el veto que le impuso Manuel Pellegrini y lo obligó a marcharse a Medio Oriente

    El puntero derecho Rodri Sánchez firmó en 2024 con el Al Arabi qatarí, después de que el chileno no lo dejara cambiarse de club en España.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Rodri Sánchez asegura que el veto de Manuel Pellegrini lo obligó a marcharse a Medio Oriente. FOTO: PHOTOSPORT. JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

    Rodri Sánchez, extremo derecho veloz y con mucho desborde, se proyectaba como una de las grandes joyas de las divisiones inferiores del Betis de Sevilla. Llegado desde el Deportivo La Coruña, hizo sus últimos años de formación en Andalucía.

    En julio de 2021, en el inicio de la segunda temporada de Manuel Pellegrini en el equipo, el futbolista fue subido al primer equipo. Sin embargo, después de tres temporadas en las que alternó en la banca y la titularidad

    A mediados de 2024, su partida al club Al Arabi de Qatar dejó alrededor de 9 millones de dólares a las finanzas verdiblancas. Con solo 24 años, el nacido en Talayuela (ciudad de Extremadura) dio el salto en su carrera.

    “No somos tontos eh, vamos a ser claros: me vine por dinero. Tienes que jugar en Real Madrid o Barça para ganar lo que se gana aquí”, aseguró al podcast Post United.

    Sin embargo, el diestro quedó con una enorme deuda pendiente con la disciplina bética, en la que nunca pudo consolidarse en la titularidad, pese a su incipiente edad.

    Palos al Ingeniero

    Precisamente, Sánchez apunta directamente al técnico chileno sobre la poca continuidad que consiguió en el Benito Villamarín. Es más, el veto del santiaguino lo obligó a tomar una radical decisión en el proceso de su carrera futbolística.

    Punto crucial que ocurrió cuando el propio Rodri explicó al medio que lo entrevistó sobre la larga conversación que sostuvo con el Ingeniero, la misma que delineó su futuro.

    “Le dije a Pellegrini que mi intención era ser más importante en el equipo y él me prometió que solo competiría con Isco. Sentía que mi fútbol se veía menos”, afirmó el futbolista, quien dijo no sentirse satisfecho con la respuesta del DT chileno.

    Pero no fue la única vez que se sintió postergado por Pellegrini. Antes de marcharse a Medio Oriente, el extremeño aseguró que estaba listo para seguir su trayectoria en un club español, pero el DT se lo impidió.

    “La verdad es que después estuve muy cerca de irme al Mallorca, apostaban mucho por mí en lo económico y el míster (Manuel Pellegrini) dijo que no. Ahí acabó todo”, explicó el puntero.

    Más sobre:FútbolRodri SánchezManuel PellegriniBetisMallorcaAl Arabi

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Muere a los 82 años Álvaro Peña, leyenda del punk chileno y compañero de Joe Strummer en sus primeros años

    Rio Tinto y Glencore confirman conversaciones para una fusión que daría origen a la mayor minera del mundo

    Jamenei denuncia que Trump instiga las protestas con las manos manchadas “de la sangre de mil iraníes”

    Senapred cancela alerta por evento meteorológico y declara alerta temprana preventiva en la RM por riesgo de incendios forestales

    ¿Cuáles fueron las principales exportaciones del país después del cobre?

    Trump asegura que “canceló” una “segunda oleada de ataques” a Venezuela por la “cooperación” de Caracas

    Lo más leído

    1.
    La ANFP sufre revés en la Copa de la Liga: clubes le desarman la propuesta de grupos y aprueban nueva distribución

    La ANFP sufre revés en la Copa de la Liga: clubes le desarman la propuesta de grupos y aprueban nueva distribución

    2.
    Leandro Fernández revela detalles de la reunión con Paqui Meneghini que marcó su adiós de la U

    Leandro Fernández revela detalles de la reunión con Paqui Meneghini que marcó su adiós de la U

    3.
    Copa de la Liga 2026: conoce los grupos y las fechas en las que se jugará el nuevo torneo del fútbol chileno

    Copa de la Liga 2026: conoce los grupos y las fechas en las que se jugará el nuevo torneo del fútbol chileno

    4.
    Una fuerte discusión con Paqui Meneghini marcó su adiós: el remezón en la U por la polémica salida de Leandro Fernández

    Una fuerte discusión con Paqui Meneghini marcó su adiós: el remezón en la U por la polémica salida de Leandro Fernández

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    Senapred cancela alerta por evento meteorológico y declara alerta temprana preventiva en la RM por riesgo de incendios forestales
    Chile

    Senapred cancela alerta por evento meteorológico y declara alerta temprana preventiva en la RM por riesgo de incendios forestales

    Incendio afectó a dos secretarías regionales ministeriales en Valdivia

    Incendio consume cité en Santiago Centro y amenaza con propagarse a otras viviendas: vecinos fueron evacuados

    Rio Tinto y Glencore confirman conversaciones para una fusión que daría origen a la mayor minera del mundo
    Negocios

    Rio Tinto y Glencore confirman conversaciones para una fusión que daría origen a la mayor minera del mundo

    ¿Cuáles fueron las principales exportaciones del país después del cobre?

    S&P Global advierte sobre la encrucijada para Chile ante rally del cobre

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central
    Tendencias

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Los grupos de la Copa Chile que deberán ser votados por el Consejo de Presidentes de la ANFP
    El Deportivo

    Los grupos de la Copa Chile que deberán ser votados por el Consejo de Presidentes de la ANFP

    Jon Rahm y la definición del LIV Golf con Joaquín Niemann: “Se podría argumentar que quizás lo merecía más”

    Leandro Fernández revela detalles de la reunión con Paqui Meneghini que marcó su adiós de la U

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Muere a los 82 años Álvaro Peña, leyenda del punk chileno y compañero de Joe Strummer en sus primeros años
    Cultura y entretención

    Muere a los 82 años Álvaro Peña, leyenda del punk chileno y compañero de Joe Strummer en sus primeros años

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny

    Polémica en los Actor Awards: uno de los premios más importantes del cine de EE.UU. excluye a cintas internacionales

    Jamenei denuncia que Trump instiga las protestas con las manos manchadas “de la sangre de mil iraníes”
    Mundo

    Jamenei denuncia que Trump instiga las protestas con las manos manchadas “de la sangre de mil iraníes”

    Trump asegura que “canceló” una “segunda oleada de ataques” a Venezuela por la “cooperación” de Caracas

    Zelenski pide “una reacción clara por parte del mundo” tras el “ataque masivo” de Rusia contra Ucrania

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo