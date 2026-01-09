Exjugador del Betis advierte sobre el veto que le impuso Manuel Pellegrini y lo obligó a marcharse a Medio Oriente

Rodri Sánchez asegura que el veto de Manuel Pellegrini lo obligó a marcharse a Medio Oriente. FOTO: PHOTOSPORT.

Rodri Sánchez, extremo derecho veloz y con mucho desborde, se proyectaba como una de las grandes joyas de las divisiones inferiores del Betis de Sevilla. Llegado desde el Deportivo La Coruña, hizo sus últimos años de formación en Andalucía.

En julio de 2021, en el inicio de la segunda temporada de Manuel Pellegrini en el equipo, el futbolista fue subido al primer equipo. Sin embargo, después de tres temporadas en las que alternó en la banca y la titularidad

A mediados de 2024, su partida al club Al Arabi de Qatar dejó alrededor de 9 millones de dólares a las finanzas verdiblancas. Con solo 24 años, el nacido en Talayuela (ciudad de Extremadura) dio el salto en su carrera.

“No somos tontos eh, vamos a ser claros: me vine por dinero. Tienes que jugar en Real Madrid o Barça para ganar lo que se gana aquí”, aseguró al podcast Post United.

Sin embargo, el diestro quedó con una enorme deuda pendiente con la disciplina bética, en la que nunca pudo consolidarse en la titularidad, pese a su incipiente edad.

Palos al Ingeniero

Precisamente, Sánchez apunta directamente al técnico chileno sobre la poca continuidad que consiguió en el Benito Villamarín. Es más, el veto del santiaguino lo obligó a tomar una radical decisión en el proceso de su carrera futbolística.

Punto crucial que ocurrió cuando el propio Rodri explicó al medio que lo entrevistó sobre la larga conversación que sostuvo con el Ingeniero, la misma que delineó su futuro.

“Le dije a Pellegrini que mi intención era ser más importante en el equipo y él me prometió que solo competiría con Isco. Sentía que mi fútbol se veía menos”, afirmó el futbolista, quien dijo no sentirse satisfecho con la respuesta del DT chileno.

Pero no fue la única vez que se sintió postergado por Pellegrini. Antes de marcharse a Medio Oriente, el extremeño aseguró que estaba listo para seguir su trayectoria en un club español, pero el DT se lo impidió.

“La verdad es que después estuve muy cerca de irme al Mallorca, apostaban mucho por mí en lo económico y el míster (Manuel Pellegrini) dijo que no. Ahí acabó todo”, explicó el puntero.