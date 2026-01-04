SUSCRÍBETE POR $1100
    Manuel Pellegrini tras la dura goleada del Real Madrid sobre el Betis: “Me da mucha bronca”

    El Ingeniero se refirió a la estrepitosa derrota del Real Betis a manos del conjunto merengue, que se impuso por 5-1 en el Santiago Bernabéu. El técnico chileno fue tajante: "Tenemos que mejorar", indicó.

    Julián Concha 
    Julián Concha

    El Real Madrid sacó a relucir todos los problemas del Real Betis. El conjunto merengue redujo a su mínima expresión al elenco verdiblanco y le propinó una dolorosa goleada, por 5-1. Un irreconocible y apático equipo de Manuel Pellegrini fue superado en todas las facetas del juego.

    En ese sentido, el Ingeniero se refirió a la contundente derrota en conferencia de prensa: “No podemos hacer valoración positiva con un 5-1. Hubo momentos en el que el marcador no reflejaba lo que estaba pasando, nos han metido dos goles rematando solos. Con estos equipos, las distracciones cuestan goles. Hubo un momento en el que el marcador no reflejaba lo que pasaba”, comenzó señalando el técnico chileno, con un notorio rostro y tono de seriedad.

    Pese a la goleada, Pellegrini valoró pasajes del juego del Betis: “Me da mucha bronca recibir dos goles a juego detenido rematando solos. Eso lo desequilibra todo. En ese aspecto, ellos empezaron mejor, sin tener muchas ocasiones, terminamos nosotros mejor. En el segundo tiempo creo que en el juego le superamos, pero con el 3-1 se acabó el partido. Segunda vez que nos meten cinco goles, tenemos que mejorar el funcionamiento defensivo”, indicó.

    El análisis de Pellegrini

    Al ser preguntado por algo positivo, Pellegrini fue tajante: “Nada, pero al menos el equipo ha tenido la personalidad de salir a por el partido. Si jugando de igual a igual el Real Madrid te supera, es lógico. Por eso me da lástima haber regalado dos goles a balón detenido. Tenemos que hacer autocrítica y seguir adelante”, señaló.

    También habló sobre las pretensiones de clasificar a la Champions League, se ven complicadas con el estrepitoso tropiezo: “Hay que demostrarlo en el campo. Perder ante el Real Madrid así, no refleja las diferencias entre ambos equipos. Es un buen equipo, duele muchísimo esta derrota, tenemos que borrarla cuanto antes. Nunca hemos pensado en llegar a la Champions, sino en ir partido a partido. Seguimos a poca distancia del quinto, tenemos que superarlo lo antes posible”.

    “No creo que nada me sacase de zona. En el primer tiempo controlaron más, pero sin posibilidades de gol, nosotros después llegamos y en el segundo tiempo, hasta el 4-1, podríamos haber descontado. No me sorprende nada un equipo así”, añadió.

    El Ingeniero destacó lo realizado por Gonzalo García, quien fue el encargado de reemplazar al lesionado Kylian Mbappé y se matriculó con un triplete: “Jugar ante el Real Madrid es igual de difícil siempre. Mbappé también hace muchos goles. Hoy nos han marcado dos goles a balón parado. Ellos tienen un plantel para reemplazar a cualquiera, lo ha demostrado Gonzalo”, cerró.

