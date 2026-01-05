SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    La ácida crítica al Betis de Manuel Pellegrini tras goleada del Real Madrid: “En menos de una hora regaló los tres puntos”

    La prensa española cargó con el Ingeniero y el conjunto bético luego de la dolorosa caída en el Santiago Bernabéu: "Tampoco era necesario salir goleado", consignó uno de los medios hispanos.

    Julián Concha 
    Julián Concha
    La ácida crítica al Betis de Manuel Pellegrini tras goleada del Real Madrid: "En menos de una hora regaló los tres puntos".

    El Betis sufrió un duro tropiezo. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini fue goleado estrepitosamente por el Real Madrid, que se impuso por 5-1. Los verdiblancos iniciaron el año de la peor forma.

    En ese sentido, la prensa española criticó duramente lo realizado por los béticos en el Santiago Bernabéu, además de destacar a un esplendoroso y contundente conjunto merengue.

    Marca, por ejemplo, valoró la victoria madridista, principalmente por los cuestionamientos que llegó el equipo y principalmente Xabi Alonso, situación contraria al Betis, que venía de hacer el mejor partido de la temporada: “El Real Madrid inició el viaje inverso a los Reyes Magos, de Madrid hacia Oriente, con una goleada balsámica para Xabi Alonso, que gana aire antes de jugársela en la Supercopa (...) Una victoria que tiene su mérito, viniendo ambos de donde venían”, indicó.

    Mundo Deportivo siguió en la misma línea: “El Real Madrid ganó por goleada al Betis en la tarde de la cantera blanca. Los cinco goles locales los marcaron canteranos: ‘hat trick’ de Gonzalo y goles de Asencio y Fran García. El Bernabéu acabó siendo una fiesta, aunque sufrió e incluso pitó a los suyos, por ejemplo a Vinicius. Al final, el Real Madrid se va a la Supercopa con Xabi Alonso manteniendo el puesto, con confianza... y todo eso con Mbappé en la grada”, escribió.

    Una dolorosa goleada

    El Desmarque también criticó la contundente derrota del equipo del Ingeniero: “Un flojo Real Betis, condenado por su tremenda fragilidad defensiva”, escribió en su comentario.

    En tanto, El Correo de Andalucía fue más tajante: “Un Betis temeroso se hunde en el Bernabéu con múltiples errores defensivos y encaja una goleada innecesaria”, título el sitio.

    En su crónica desprendió más cuestionamientos: “El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini salió excesivamente temeroso al Santiago Bernabéu. En el minuto 15 había recibido del Real Madrid hasta cinco remates, alguno entre palos y otro potente de Valverde nada más señalar el comienzo Hernández Hernández que hizo presagiar que la tarde iba a ser larga para los verdiblancos en Concha Espina”, indicó.

    En menos de una hora el Betis de Manuel Pellegrini se había quedado sin opciones en el Santiago Bernabéu y había regalado los tres puntos (...) No era el escenario esperado en el que sumar viendo el histórico de los verdiblancos a domicilio ante el Real Madrid, pero tampoco era necesario salir goleado. Viene el mercado de invierno, con mucho trabajo en varias posiciones si pretenden en la entidad heliopolitana dar un salto. Para los objetivos previstos puede dar hasta sin tocar nada”, sentenció.

