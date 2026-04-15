Aitor Esteban, líder del Partido Nacionalista Vasco: “Hay un punto de no retorno que va a suponer un proceso de mayor integración europea”

El presidente del Euzkadi Buru Batzar (comité ejecutivo nacional) del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Aitor Esteban, estuvo de visita en Chile como parte de una gira por América Latina, que incluyó también un paso por Argentina y Uruguay, con el fin de reforzar las relaciones y conocer de primera mano el contexto político.

“Nosotros siempre hemos tenido mucha relación con Chile. Primero, porque tradicionalmente ha habido vascos aquí desde el inicio de Chile y luego, por otra parte, nosotros hemos mantenido siempre relaciones económicas, comerciales. También tenemos una organización de nuestro propio partido aquí y en Argentina y en Uruguay, para tener relación con todos ellos y la diáspora vasca. Además, Europa está viviendo un momento de transformación y de repensar muchas cosas estratégicas, de alineamiento político, y el Cono Sur adquiere una importancia relevante”, comenta Esteban en conversación con La Tercera.

¿Cómo evalúa la situación del País Vasco y su relación con Madrid?

En los niveles institucionales vascos hay gobiernos de coalición con el Partido Socialista. Eso nos da una estabilidad institucional. Yo diría que es el lugar más estable en todo el Estado español y también diría que es mucho más estable, que muchos Estados europeos. Estamos viendo las dificultades que está teniendo Francia, etcétera. Se aprueban presupuestos, se renuevan las instituciones, hay una estabilidad.

Sin embargo, en Madrid esto no es así, no hay una mayoría en estos momentos que soporte el gobierno. Es una situación en el que hay un bloqueo parlamentario, pero el gobierno sigue funcionando. No hay posibilidades en estos momentos, por el sistema constitucional, de que se pueda producir un cambio de gobierno si este no es voluntario con una convocatoria electoral por parte del presidente. Y bueno, nosotros en ese contexto lo que intentamos es, como siempre, intentar dar estabilidad e intentar llegar a acuerdos. Entendemos la política como acuerdos.

El presidente del Euzkadi Buru Batzar, Aitor Esteban, participa en el acto por el EGI Eguna, en Foruen Enparantza, el 28 de marzo de 2026, en Mungia, Vizcaya, País Vasco. Foto: Europa Press David de Haro / Europa Press

Actualmente en Europa existe un replanteamiento sobre las alianzas y, en ese sentido, sobre cuánto deben gastar en defensa en detrimento del gasto social, ¿cómo ve esta situación?

Europa está en estos momentos en plena ebullición. Creo que algunas cosas que se planteaban por muy poca gente hace tres o cuatro años, en estos momentos ya lo estás oyendo a ministros de gobiernos, incluso desde la propia tribuna parlamentaria en Europa. De pronto ha visto cómo en realidad había una evidente dependencia de Estados Unidos en algunas materias, por ejemplo, en defensa. En ese sentido, una cierta colonización, si se me permite.

Pero se ha dado cuenta de dos cosas. Primero, para ser relevante a nivel internacional ya no basta un Estado, por lo menos en esa zona del mundo, necesitas unas uniones más fuertes. No hay un Estado independiente realmente en Europa, no hay un banco nacional que soporte la moneda. Respondiendo a la pregunta que me hacía. Ya se está hablando claramente incluso del Ejército europeo. Yo creo que ahí sí que hay una idea clara de que Trump desaparecerá en un momento, pero que pueda suceder algo parecido con respecto a Estados Unidos ya no queda descartado y me parece que ha habido un punto de no retorno que va a suponer, yo creo, un proceso de mayor integración europea.

Y, en segundo lugar, va a haber un intento de reforzar las capacidades de defensa para hacerlas autónomas y nosotros sí somos favorables, es que no hay otro camino. Sería cerrar los ojos. Lo que no nos parece bien es aumentar el gasto en defensa para comprar material norteamericano. Si hay que reforzarse en defensa, lo que tenemos que hacer es también que sea la propia Europa la que genere equipamiento.

Es evidente que hay que hacer un replanteamiento. ¿Eso quiere decir que el Estado social europeo, esa vocación, debe desaparecer? Yo creo que no. Creo que evidentemente los recursos son finitos. Pero hay que establecer prioridades y hacerlo compatible. Creo que es posible mantener ese esquema de recursos sociales, Estado social. Y no tiene por qué estar supeditado a que de repente abandonemos todo para la defensa. Hay muchas cosas más.

El presidente del Euzkadi Buru Batzar, Aitor Esteban (c), participa en el acto por el EGI Eguna, en Foruen Enparantza, el 28 de marzo de 2026, en Mungia, Vizcaya, País Vasco. Foto: Europa Press David de Haro / Europa Press

España es uno de los países que se manifiesta más en contra en cuanto a aumentar el gasto en defensa en comparación con su PIB en relación a otros países debido a la amenaza rusa. ¿Por qué?

Supongo que también tiene mucho que ver con la historia y una cierta polarización que ha habido en el país en un inicio. Ahora ha cambiado completamente, pero la entrada en la OTAN de España fue un poquito complicada en el sentido de que desde posiciones de la izquierda, como Estados Unidos había apoyado a la dictadura en un momento determinado, a principios de los años 60, se lo veía como una fuerza armamentística. Eso quedaba un poquito en el imaginario colectivo, porque todavía se vive un poco la guerra civil a nivel del Estado.

Ahora bien, han pasado muchas cosas. Llevamos ya muchos años de integración en la OTAN, participación también de la sociedad española en misiones internacionales, etcétera, pero queda todavía un poquito en el en el imaginario colectivo, como si aumento el gasto en defensa fuera ser infiel a mis principios. Esto va a tener que cambiar poco a poco, pero tampoco va a poder ser de un día para otro. En definitiva, tampoco España se ha sentido amenazada, tampoco en el flanco sur. Lo ha gestionado de otra manera, a pesar de tener algunas plazas en Europa.

¿Cómo han enfrentado la excarcelación de los presos de ETA?

Ahí hay una legislación y es la que tiene que cumplirse. Quien decide la excarcelación no es nadie que sea un representante político. Hay una junta de tratamiento que es de técnicos de las propias prisiones y luego hay un juez de vigilancia penitenciaria que es quien decide si ya ha cumplido la parte acorde a la legislación correspondiente a una fase, si cumplen otros requisitos, etcétera, y puede salir.

Pero es que además esa decisión es revisable ante el juez. Yo entiendo que muchas veces las víctimas siempre van a sentir y eso es imposible ponerse en la piel. Yo he vivido lo que ha pasado allí durante muchos años. Puedo entender, desde luego el dolor de las víctimas, pero la legislación, el ordenamiento, tampoco puede estar fundamentado en una venganza permanente y una legislación que hay que cumplir.