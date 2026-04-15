Enap confirma nueva alza en las bencinas: precio subirá hasta $22 por litro este jueves

Tal como había sido adelantado por el gobierno más temprano, el precio de las bencinas volverá a registrar una fuerte alza a partir de este jueves, aunque bastante menor al incremento histórico anotado en la última fijación de fines de marzo.

La Enap informó que, de acuerdo a su reporte de precios de referencia, el valor de la gasolina de 93 octanos aumentará $20,2 por litro y la de 95 subirá $22,3 por litro, así la gasolina de 95 octanos, que es el valor promedio de ambas, se incrementará en $21,3 por litro. En tanto, el precio del diésel anotará un alza de $36,4 por litro.

De acuerdo a los datos del sitio bencinaenlinea de la Comisión Nacional de Energía (CNE) en la actualidad el precio promedio de la bencinas en la Región Metropolitana es el siguiente: 93 octanos $1.537 por litro, 95 octanos $1.589 por litro, 97 octanos$1.643 por litro, mientras que el valor del diésel es de $1.510 por litro.

Así, con el nuevo ajuste, a contar de este jueves los precios de referencia serían los siguientes: en el caso de la gasolina de 93 octanos unos $1.557 por litro, 95 octanos unos $1.610 por litro y la de 97 octanos $1.665 por litro. El diésel, por su parte, llegará a unos $1.546 por litro.

El aumento se vio amortiguado por la operación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), el que de no haber estado operando habría implicado un incremento mucho mayor, según explicó esta mañana el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez.

Neutralización del Mepco

En última fijación de precios de las bencinas, del 26 de marzo, el gobierno decidió neutralizar la operación del Mepco lo cual se tradujo en un alza histórica de $372,2 por litro para la gasolina de 93 octanos, de $391,5 por litro para la de 97 octanos y de $580,3 por litro en el caso del diésel.

En su momento, el Ejecutivo apeló a la medida por la situación fiscal y el alto precio del petróleo en el mundo por la guerra en Irán, que sigue en desarrollo, ya que se requería un elevado financiamiento para mantenerlo operando tal cual.

Los precios de las gasolinas y el diésel se reajustan cada tres semanas, mientras que en el caso de la parafina, que se reajusta semanalmente, opera el el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo (Fepp). En este último caso, la Enap informó que el valor del kerosene no tendrá variación.