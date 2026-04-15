En vivo: Universidad Católica visita a Cruzeiro en busca de sus primeros puntos en Copa Libertadores
Los cruzados enfrentan al equipo de Belo Horizonte en la segunda fecha de la fase grupal del torneo continental. Sigue aquí los detalles del partido.
Cruzeiro 0-0 U. Católica
Tiro del local
7′. Pereira le pega desde fuera. Saca Bernedo.
Domina el local
5′. Cruzeiro no le presta el balón a la UC.
Comienza el partido
Cruzeiro y Universidad Católica ya juegan por la Copa Libertdores.
El 11 de los cruzados
La formación de Cruzeiro
El local se prepara
Trabajo previo
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