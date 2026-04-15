En vivo: Universidad Católica visita a Cruzeiro en busca de sus primeros puntos en Copa Libertadores

¡La oncena titular de #LosCruzados para el duelo vs @Cruzeiro! 🚨✅



Estos son los elegidos por el DT Daniel Garnero que saltarán a la cancha para enfrentar al cuadro brasileño en un nuevo desafío de CONMEBOL @Libertadores 🏆



𝙑𝘼𝙈𝙊𝙎 𝙐𝘾 ⚪🔵 pic.twitter.com/xg4zvMpPdW