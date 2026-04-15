EE.UU. e Irán mantienen conversaciones indirectas para extender el alto el fuego de dos semanas

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla durante la conferencia de prensa diaria en la Sala de Prensa Brady en Washington, el 19 de junio de 2025.

Estados Unidos e Irán han mantenido conversaciones indirectas con el objetivo de extender el alto el fuego de dos semanas más allá de su vencimiento el 22 de abril, mientras el jefe del Ejército paquistaní llegaba a Teherán para continuar con los esfuerzos de mediación.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, negó el miércoles que Estados Unidos hubiera solicitado formalmente la extensión del alto el fuego de dos semanas, pero añadió que Washington seguía muy involucrado en estas negociaciones.

Una segunda ronda de negociaciones se celebraría con mucha probabilidad en Islamabad, afirmó, y agregó que la Casa Blanca se muestra optimista sobre las perspectivas de un acuerdo, tan solo unos días después del fracaso de las tratativas para alcanzar un acuerdo de paz.

“Es muy probable que sean en el mismo lugar que la última vez”, dijo Leavitt. “Los paquistaníes han sido unos mediadores excepcionales durante todo este proceso, y apreciamos enormemente su amistad y sus esfuerzos para lograr este acuerdo. Son los únicos mediadores en esta negociación”, señaló en declaraciones a la prensa, negando que por el momento se haya acordado una prórroga del alto el fuego.

Leavitt afirmó además que si bien “muchos países de todo el mundo han querido ofrecer su ayuda” en el proceso, Washington espera que Pakistán continúe siendo el canal de comunicación para agilizar los contactos entre las partes. “Nos sentimos optimistas respecto a la perspectiva de un acuerdo”, manifestó.

Estas declaraciones se produjeron mientras funcionarios paquistaníes iniciaban una nueva ronda de diplomacia itinerante para negociar el fin del conflicto, viajando a Irán y otros países de la región para recabar apoyo diplomático para un acuerdo de paz, indicó el diario británico The Guardian.

El mariscal de campo Asim Munir encabezó una delegación paquistaní a Teherán el miércoles para transmitir un mensaje de Washington, al tiempo que trabajaba para organizar una segunda ronda de negociaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. La delegación de alto nivel también incluyó al ministro del Interior, Mohsin Naqvi, según informaron funcionarios en Islamabad.