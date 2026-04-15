SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    EE.UU. e Irán mantienen conversaciones indirectas para extender el alto el fuego de dos semanas

    “Nos sentimos optimistas respecto a la perspectiva de un acuerdo”, manifestó Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla durante la conferencia de prensa diaria en la Sala de Prensa Brady en Washington, el 19 de junio de 2025. ALEX WROBLEWSKI

    Estados Unidos e Irán han mantenido conversaciones indirectas con el objetivo de extender el alto el fuego de dos semanas más allá de su vencimiento el 22 de abril, mientras el jefe del Ejército paquistaní llegaba a Teherán para continuar con los esfuerzos de mediación.

    Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, negó el miércoles que Estados Unidos hubiera solicitado formalmente la extensión del alto el fuego de dos semanas, pero añadió que Washington seguía muy involucrado en estas negociaciones.

    Una segunda ronda de negociaciones se celebraría con mucha probabilidad en Islamabad, afirmó, y agregó que la Casa Blanca se muestra optimista sobre las perspectivas de un acuerdo, tan solo unos días después del fracaso de las tratativas para alcanzar un acuerdo de paz.

    “Es muy probable que sean en el mismo lugar que la última vez”, dijo Leavitt. “Los paquistaníes han sido unos mediadores excepcionales durante todo este proceso, y apreciamos enormemente su amistad y sus esfuerzos para lograr este acuerdo. Son los únicos mediadores en esta negociación”, señaló en declaraciones a la prensa, negando que por el momento se haya acordado una prórroga del alto el fuego.

    Leavitt afirmó además que si bien “muchos países de todo el mundo han querido ofrecer su ayuda” en el proceso, Washington espera que Pakistán continúe siendo el canal de comunicación para agilizar los contactos entre las partes. “Nos sentimos optimistas respecto a la perspectiva de un acuerdo”, manifestó.

    Estas declaraciones se produjeron mientras funcionarios paquistaníes iniciaban una nueva ronda de diplomacia itinerante para negociar el fin del conflicto, viajando a Irán y otros países de la región para recabar apoyo diplomático para un acuerdo de paz, indicó el diario británico The Guardian.

    El mariscal de campo Asim Munir encabezó una delegación paquistaní a Teherán el miércoles para transmitir un mensaje de Washington, al tiempo que trabajaba para organizar una segunda ronda de negociaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. La delegación de alto nivel también incluyó al ministro del Interior, Mohsin Naqvi, según informaron funcionarios en Islamabad.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteIránEE.UU.Pakistánalto el fuegoLeavittAsim MunirMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El cobre extiende su racha y está a punto de recuperar todo lo perdido por la guerra en Medio Oriente

    Transparencia revela cuánto han percibido asesores de Kast por doble función en cargos de elección popular

    Caso Nabila Rifo: Comisión de Libertad Condicional de Coyhaique rechaza tercera petición de Mauricio Ortega y seguirá en la cárcel

    Amiga de Trinidad Cruz Coke expone ante la PDI quién sería el sospechoso del triple homicidio de La Reina

    De una panelista de TV a un dirigente estudiantil: flotilla humanitaria con chilenos se embarca a Gaza

    Sergio Lavandero: “Se ha invertido mucho en educación durante más de dos décadas, pero lo hemos hecho mal”

    Lo más leído

    1.
    Irán exige a cinco países de Oriente Próximo indemnizaciones por los ataques realizados desde sus territorios

    Irán exige a cinco países de Oriente Próximo indemnizaciones por los ataques realizados desde sus territorios

    2.
    Irán destinará parte de los ingresos petroleros a la reconstrucción tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Irán destinará parte de los ingresos petroleros a la reconstrucción tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    3.
    EE.UU. asegura bloqueo total al comercio marítimo de Irán y advierte que impedirá exportaciones de petróleo hacia China

    EE.UU. asegura bloqueo total al comercio marítimo de Irán y advierte que impedirá exportaciones de petróleo hacia China

    4.
    Elecciones en Perú: Izquierdista Sánchez iría a la segunda vuelta con Keiko Fujimori

    Elecciones en Perú: Izquierdista Sánchez iría a la segunda vuelta con Keiko Fujimori

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en Santiago: cuándo podrían llegar las precipitaciones, tras el paso de sistemas frontales en la zona centro-sur

    Lluvia en Santiago: cuándo podrían llegar las precipitaciones, tras el paso de sistemas frontales en la zona centro-sur

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Cómo ha cambiado el régimen de Irán desde que estalló la guerra con Estados Unidos e Israel

    Cómo ha cambiado el régimen de Irán desde que estalló la guerra con Estados Unidos e Israel

    Servicios

    Anuncian preventa del Álbum del Mundial 2026: ¿Dónde comprar y cuáles son los precios?

    Anuncian preventa del Álbum del Mundial 2026: ¿Dónde comprar y cuáles son los precios?

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Cruzeiro vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores

    A qué hora y dónde ver a Cruzeiro vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores

    Transparencia revela cuánto han percibido asesores de Kast por doble función en cargos de elección popular
    Chile

    Transparencia revela cuánto han percibido asesores de Kast por doble función en cargos de elección popular

    Caso Nabila Rifo: Comisión de Libertad Condicional de Coyhaique rechaza tercera petición de Mauricio Ortega y seguirá en la cárcel

    Amiga de Trinidad Cruz Coke expone ante la PDI quién sería el sospechoso del triple homicidio de La Reina

    El cobre extiende su racha y está a punto de recuperar todo lo perdido por la guerra en Medio Oriente
    Negocios

    El cobre extiende su racha y está a punto de recuperar todo lo perdido por la guerra en Medio Oriente

    Parque Arauco concreta renovación de su directorio y destaca su liderazgo en ingresos por m2 frente a competidores

    No polemizar y responder, pero dejar el tema atrás: el Ministerio de Hacienda ante la exposición fiscal de Marcel

    Día de la Cocina Chilena: los platos más pedidos por los chilenos en el delivery
    Tendencias

    Día de la Cocina Chilena: los platos más pedidos por los chilenos en el delivery

    Por qué el 10% de las personas no responde a las inyecciones GLP-1 como Ozempic

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Un favorito sufre a dos meses del Mundial: Francia pierde a una de sus estrellas por una grave lesión
    El Deportivo

    Un favorito sufre a dos meses del Mundial: Francia pierde a una de sus estrellas por una grave lesión

    Dos goles por insólitos errores de los arqueros: el frenético inicio del duelo entre el Bayern Múnich y el Real Madrid

    En vivo: Real Madrid visita al Bayern en busca de un cupo para la semifinal de la Champions League

    Este es el mejor teléfono Samsung para hacer astrofotos
    Tecnología

    Este es el mejor teléfono Samsung para hacer astrofotos

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Javier Rodríguez, escritor chileno: “Todos, en algún momento, somos o seremos decadentes. Es inevitable”
    Cultura y entretención

    Javier Rodríguez, escritor chileno: “Todos, en algún momento, somos o seremos decadentes. Es inevitable”

    El legendario poncho de Gabriel Parra revive gracias a su hija Juanita en un nuevo aniversario de su muerte

    Un disco que sería distinto: Los Tres a 30 años del MTV Unplugged, el hito que definió una era

    Aitor Esteban, líder del Partido Nacionalista Vasco: “Hay un punto de no retorno que va a suponer un proceso de mayor integración europea”
    Mundo

    Aitor Esteban, líder del Partido Nacionalista Vasco: “Hay un punto de no retorno que va a suponer un proceso de mayor integración europea”

    EE.UU. e Irán mantienen conversaciones indirectas para extender el alto el fuego de dos semanas

    Senado de EE.UU. rechaza la cuarta resolución de poderes de guerra impulsada por los demócratas

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico
    Paula

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez