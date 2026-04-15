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    Política

    Senadora Flores y denuncia por fraude al fisco: “Somos absolutamente inocentes de estos hechos”

    Asimismo, la parlamentaria se comprometió a que, una vez tengan la carpeta de investigación, revelará el origen de la acusación.

    Por 
    Javiera Arriaza
     
    Nicolás Quiñones
    Foto: Camila Flores / Aton Chile.

    La senadora Camila Flores (RN) abordó por primera vez la denuncia en su contra por fraude al fisco, donde afirmó que ella y su equipo son “inocentes de estos hechos”.

    En la sede del Congreso Nacional, la parlamentaria reiteró su inocencia, indicando que “no hay delito” y que aún no la han notificado de la investigación en su contra desde el Ministerio Público.

    “Acá no hay delito, no hay falta. Estamos clarísimos, tanto la que habla como el equipo, de que somos inocentes de estos hechos. Tiene una intencionalidad muy específica. Estoy segura de que vamos a poder probar estos hechos inocentes de parte mía, que no se han cometido”, sostuvo.

    En esa línea, la senadora afirmó que no la van “amedrentar” ni “callar”, y que seguirá con su “labor de madre” y “como servidora pública”. "Vamos a tener dentro de los próximos días, una vez que le tengamos nosotros conocimiento de la carpeta que se me investiga, vamos a poder conocer quién hace esta denuncia", indicó.

    En ese contexto, respecto al origen de la denuncia, Flores puntualizó que “les insisto, hoy día no tengo acceso a la carpeta de investigación, pero cada día que pasa tengo más certeza que dudas de quién es. Una vez que tengamos acceso a la carpeta, me comprometo con ustedes a decir de dónde nace esto”.

    Más sobre:Camila FloresDenunciaRNSenadora

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