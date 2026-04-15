Un favorito sufre a dos meses del Mundial: Francia pierde a una de sus estrellas por una grave lesión

Preocupación en Francia a falta de 58 días para el inicio del Mundial. Les Bleus tendrán una sensible baja luego de que Hugo Ekitike sufriera una grave lesión. El delantero del Liverpool se perderá la Copa del Mundo tras romperse el tendón de Aquiles.

El atacante estará fuera de las canchas por unos ocho o nueve meses luego de lesionarse en la derrota de los Reds ante el PSG, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

Ekitike abandonó el campo de juego de Anfield en camilla en el 31′. Lo hizo con evidentes muestras de dolor y entre lágrimas. “No pinta bien para Hugo. Es especialmente difícil para él porque uno no quiere lesionarse nunca, especialmente en este momento de la temporada”, admitió el técnico Arne Slot tras el encuentro. Horas después, el diagnóstico fue confirmado.

Dura baja y otro miedo

La profundidad del plantel de Didier Deschamps podría significar un golpe no tan duro. Sin embargo, el ariete de 23 años era uno de los fijos en el esquema del conjunto galo. Su gran rendimiento lo erigieron como una figura de talla Mundial.

Los 17 goles y seis asistencias con el Liverpool en la temporada, donde ha sido una de las grandes figuras en un deslucido año, lo avalan. La pérdida será sensible.

“El equipo de Francia le envía todo su apoyo a Hugo Ekitike, víctima de una grave lesión en el tendón de Aquiles con el Liverpool. Pensamos mucho en ti y te deseamos mucha fuerza para tu rehabilitación”, indicó la selección de Francia en sus redes sociales.

No obstante, las malas noticias pudieron ser aún peores, ya Désiré Doué también abandonó el campo lesionado en el 52′, encendiendo las alarmas en Francia.

El atacante sufrió un golpe en la rodilla en un duelo con Szoboszlai, aunque terminó saliendo en pie. Finalmente, el PSG informó que su lesión no es de gravedad: “Tras sufrir un golpe en la rodilla derecha, Désiré Doué permanecerá en tratamiento durante los próximos dos días antes de reincorporarse a los entrenamientos con el equipo”, indicó el club galo.