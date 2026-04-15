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    Wall Street alcanza nuevos máximos históricos y el Ipsa supera el nivel que tenía antes del estallido de la guerra

    El S&P 500 superó los 7.000 puntos mientras que el Nasdaq rompió las 24.000 unidades. Expectativas en torno al posible término del conflicto empujó el ánimo de los inversionistas.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    El Nasdaq completó su undécima alza consecutiva. LUCAS JACKSON

    Las acciones en Wall Street cerraron en nuevos máximos históricos por las altas expectativas de que se acabe la guerra entre Estados Unidos e Irán, a más de un mes y medio del inicio del conflicto.

    El indicador S&P 500 subió 0,80% hasta unos inéditos 7.022,95 puntos, mientras que el Nasdaq avanzó 1,59%, cerrando en 24.016,02, un nival jamás altas logrado.

    El índice tecnológico acumuló su undécima jornada consecutiva al alza, mientras que el S&P 500 registró su décima sesión positiva en once jornadas, lo que sugiere una desconexión entre el ánimo inversor y los vaivenes del conflicto bélico, más allá de las señales en torno a un acuerdo entre Teherán y Washington.

    El S&P 500 superó la barrera de los 7.000 puntos. Brendan McDermid

    “Dos índices emblemáticos alcanzando cimas simultáneas envían una señal contundente sobre el estado actual del apetito inversor. El principal motor detrás de esta recuperación extraordinaria ha sido el progresivo alivio de las tensiones entre Estados Unidos e Irán”, dijo Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB.

    Cabe señalar que hace apenas dos semanas el escenario era radicalmente distinto en el mayor mercado bursátil del mundo, cuando el S&P 500 acumulaba una caída superior al 9% desde sus máximos, mientras que el Nasdaq 100 había entrado en corrección técnica al desplomarse un 12% desde su récord previo.

    “El temor a un ciclo de estanflación al estilo de los años 70, impulsado por el alza del petróleo, dominaba el debate en los mercados”, agregó la experta.

    En Chile, las acciones no siguieron la tendencia de Wall Street y se despidieron de la jornada con un leve retroceso de 0,19%, pero luego de una racha de cinco alzas consecutivas.

    El Ipsa bajó pero ya está en un nivel superior al que tenía antes del inicio de la guerra. JAVIER SALVO/ATON CHILE

    De cualquier modo, el principal indicador de la plaza local, el IPSA, se ubicó en los 11.314 puntos, bastante más que los 10.877 que tenía justo antes del estallido de la guerra en Medio Oriente.

    El cobre también supone una buena noticia para la economía chilena. El precio completó su cuarta alza consecutiva y la libra está ad portas de recuperar los US$ 6, que es el precio que tenía justo antes del inicio de las hostilidades.

    Menor tensión en Medio Oriente

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reforzó el optimismo del mercado al señalar en una entrevista con Fox Business que la guerra con Irán está “muy cerca de terminar” y reiteró que Teherán busca alcanzar un acuerdo.

    En paralelo, un funcionario de la Casa Blanca indicó que se está evaluando una segunda ronda de negociaciones entre ambos países, aunque aún no existe una fecha oficial para su realización.

    Según explicó Thomas Martin a CNBC, los inversionistas habían reducido su exposición al riesgo ante el escenario de un eventual agravamiento del conflicto, pero ahora están recomponiendo posiciones ante una menor probabilidad de deterioro.

    “Las personas no quieren quedarse fuera de un mercado en alza”, señaló.

    Santos, por su parte, dijo que desde una perspectiva técnica y de flujos, la magnitud del rebote también refleja dinámicas propias del mercado moderno.

    “Los fondos sistemáticos y algorítmicos, que habían reducido su exposición a la renta variable a mínimos de varios años durante el conflicto, se han visto forzados a recomprar posiciones de forma acelerada”, afirmó.

    Más sobre:BolsaMercadosWall Street

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