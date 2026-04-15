Steinert por reproches a su inasistencia a sesión clave por la reforma a Carabineros: “Yo no tengo temor a las críticas”

Una ola de críticas desató la inasistencia de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y del subsecretario de la cartera, Andrés Jouannet, a una sesión clave de la Comisión de Hacienda del Senado, este martes.

Y es que dicha instancia tenía como objetivo avanzar en el proyecto de ley que busca modernizar a Carabineros, pero dada la inasistencia de las autoridades, la sesión debió ser suspendida.

Y aunque los representantes de Seguridad se excusaron, y en su reemplazo llegó el ministro de la Segpres, José García Ruminot, los reproches -de izquierda y derecha- no se hicieron esperar, porque según argumentaron los parlamentarios, no se podía avanzar en la materia sin los jefes de esa cartera.

Así las cosas, consultada esta jornada por la situación, Steinert señaló que “con Carabineros trabajo desde el año 2005. Valoro su trabajo enormemente, y claro, hay cosas que afinar en cuanto a las agendas, pero yo estaba con el Presidente, y di las explicaciones respectivas”.

Sobre los reproches del mundo político, dijo: “ Yo no tengo temor a las críticas, creo que esto sirve para afinar ciertos detalles de coordinación , pero quiero que se entienda que no es por no darle la importancia a Carabineros, al contrario, para mí su trabajo es sumamente importante y inmediatamente ocurrió este hecho, yo llamé incluso al presidente de la Comisión para agendar una nueva fecha y en eso estamos”.

Por su parte, el subsecretario Jouannet señaló que “nosotros estábamos a esa misma hora, en la Subsecretaría del Interior, en una reunión que yo tenía previamente agendada, una reunión de trabajo”.

Asimismo, añadió que “y si ustedes pueden observar, yo llego a las 7:30 de la mañana a la subsecretaría y me retiro a las 10 de la noche. Pues estamos haciendo cosas. Yo acepto las críticas. Las críticas son críticas; lo que no acepto son las descalificaciones”.