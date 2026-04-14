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    Política

    Boric, Allende, Vodanovic, Vallejo, Jackson y otros líderes de izquierda se suman a cumbre del progresismo en Barcelona

    Esta cita tiene como precedente el encuentro realizado en Santiago, que congregó a intelectuales y políticos progresistas, entre ellos los presidentes de Brasil, Lula da Silva, y de España, Pedro Sánchez (anfitrión de la nueva cumbre). Este encuentro tendrá un contexto sensible por las guerras en Irán, Gaza y Ucrania, y rol de Donald Trump en el nuevo orden mundial.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    Isabel Allende y Gabriel Boric.

    “Salvador Allende” será el nombre del plenario con el que se dará inicio al foro (GPM o Movilización Progresista Global, en español), que se realizará en Barcelona, entre el 17 y 18 de abril, organizado por la Internacional Socialista (IS), la Alianza Progresista y el Partido Socialista Europeo.

    Este nuevo foro internacional surge como iniciativa de la cumbre “En defensa de la democracia”, que tuvo una edición en Santiago, en julio de 2025, durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, y que congregó a diversos intelectuales y políticos progresistas, entre ellos el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez (anfitrión del nueva cita y titular de la IS); de Uruguay, Yamandú Orsi; de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro.

    Todos ellos, además de los presidentes de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y de México, Claudia Sheinbaum, entre otros, ya tienen confirmada su asistencia al debut de este nuevo foro de la GPM. Igualmente los mandatarios asistirán a una nueva cumbre de “En defensa de la democracia”, que se realizará en forma paralela el sábado en el mismo centro de convenciones Fira Gran Vía de Barcelona.

    Si bien Boric será uno de los asistentes, al menos, de la segunda cumbre, Chile tendrá varios representantes en la cita múltiple.

    La página de la cumbre destaca dentro de las oradoras de la “Global Progressive Mobilisation” a la exsenadora Isabel Allende, que hoy ostenta el cargo de presidenta honoraria de la Internacional Socialista.

    La exparlamentaria, quien fue destituida de su cargo en abril del año pasado por el caso de fallida compraventa de la casa del expresidente Allende, será la expositora principal del conversatorio denominado “Preservar la memoria para defender la democracia”, que se realizará el viernes al mediodía, junto a representantes de las fundaciones Pablo Iglesia y Rafael Campalans.

    El sábado, en tanto, Allende participará de otro espacio de diálogo llamado “Promover la democracia, vencer a la extrema derecha”, donde compartirá el panel con cuatro políticos socialistas europeos Tanja Fajon (Eslovenia) Víctor Negrescu (Rumania), José Luís Carneiro (Portugal) y Paul Magnette (Bélgica).

    Este encuentro tendrá un contexto sensible por las tensiones de las guerras en Irán, Gaza y Ucrania y por la proliferación de gobiernos de derecha en el mundo, entre ellos el de Donald Trump, en EE.UU.

    Si bien sus organizadores no pretenden convertir esta cita en un acto contra Trump -según afirman fuentes citadas por Infobae y el diario español Demócrata-, parte de la discusión estará orientada en hacer una reflexión crítica respecto de cómo el progresismo debe replantearse ante los nuevos desafíos. De hecho, uno de los paneles que encabezará Allende abordará esta problemática.

    “El mundo atraviesa un momento de profunda inestabilidad. Los Estados del bienestar se encuentran en una encrucijada crítica y los medios de vida y las aspiraciones de la ciudadanía están en juego. En todos los continentes, las fuerzas conservadoras y de extrema derecha afirman ofrecer la única respuesta viable ante la incertidumbre. Eso es falso. Existe otro camino: un camino progresista”, dice la convocatoria a esta cumbre de la “Global Progressive Mobilisation”, a la que también fue invitada la exministra del Interior Carolina Tohá (PPD), quien, sin embargo, no podrá asistir.

    En calidad de participantes del foro ”Global Progressive Mobilisation" también figuran la exministra vocera Camila Vallejo (PC), la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, y el director de Rumbo Colectivo (centro de pensamiento del Frente Amplio), Tomás Leighton (FA).

    Por ejemplo, Vallejo estará el sábado en un panel sobre “Democracia digital e inteligencia artificial: plataformas, poder y desinformación”, mientras que Vodanovic estará en el conversatorio “Enfoques progresistas para un nuevo orden mundial”. “Voy a la Movilización Progresista Global en Barcelona, porque hoy la democracia enfrenta amenazas y riesgos reales, y necesitamos una fuerza internacional para defenderla. Chile tiene una voz y un compromiso en esa tarea”, dijo la senadora PS.

    Ellos no serán los únicos. Los exministros Giorgio Jackson (FA), quien hoy vive en Barcelona; Heraldo Muñoz (PS, ex PPD) y Ricardo Solari (PS) y el expresidente de RD, Diego Vela (hoy FA), también asistirán a las reuniones.

    Reencuentro

    La exsenadora Allende viajó este lunes a España donde volverá a encontrarse con Boric, cuyas relaciones quedaron resentidas producto de la seguidilla de errores en la fallida compraventa del inmueble familiar de los Allende en calle Guardia Vieja, que pretendía ser adquirido por el gobierno con fines culturales y de memoria.

    En el PS especialmente quedaron molestos con La Moneda por no haber adoptado los resguardos necesarios y no haber advertido los problemas constitucionales que implicaba la transacción, ya que la Carta Fundamental prohíbe tajantemente a los parlamentarios celebrar contratos con el Estado. Ello dio pie a una presentación contra la entonces senadora que fue acogida en el Tribunal Constitucional, a pesar de que sus integrantes en su mayoría eran afines al progresismo.

    No obstante, desde abril, Boric se ha encargado de hacer gestos a la exlegisladora, cuya destitución nubló el fin de su trayectoria en el Congreso, donde fue presidenta de la Cámara y del Senado.

    “El pueblo de Chile le debe mucho a Isabel Allende”, escribió en redes sociales el entonces mandatario, el 5 de abril de 2025, en medio de una gira por India tras enterarse del fallo del TC que destituyó a la senadora.

    No obstante, el expresidente y la exparlamentaria volvieron a reunirse en las actividades de conmemoración de los 52 años del Golpe Militar, en las que se mostraron juntos. Primero estuvieron con una ofrenda floral en el Cementerio General y luego con una ceremonia en La Moneda, con lo que dieron por cerrado el capítulo de la casa.

    Más sobre:PolíticaCumbre ProgresistaGabriel BoricIsabel AllendePaulina VodanovicGiorgio JacksonCamila Vallejo

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