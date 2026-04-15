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    Vicepresidente de EE.UU. dice que el Papa debería ser más “cuidadoso” al hablar de teología

    JD Vance mencionó la Segunda Guerra Mundial para defender el bombardeo estadounidense a Irán frente a las críticas de León XIV. “¿Dios estaba del lado de los estadounidenses que liberaron a Francia de los nazis?”, se preguntó después de referirse al comentario del pontífice. “Sin duda creo que la respuesta es sí”.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, llega a la base aérea de Nur Khan en Rawalpindi, Pakistán, el 11 de abril de 2026. Foto: Xinhua Wang Shen

    El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, mencionó el martes la Segunda Guerra Mundial para defender el bombardeo estadounidense a Irán frente a las críticas del Papa León XIV, con lo que continuó la disputa del gobierno de Donald Trump con la Iglesia católica y reflejó las dificultades que ha tenido la Casa Blanca para justificar una guerra impopular, destacó el diario The New York Times.

    Trump arremetió contra el Papa el domingo en una publicación en las redes sociales en la que calificaba al primer pontífice nacido en Estados Unidos de “débil ante el crimen” y “terrible para la política exterior”.

    León XIV se ha mantenido firme en su postura antibelicista, y dijo a los periodistas el lunes que “no le temo al gobierno de Trump”. Sin mencionar a Irán ni a Trump, el Papa publicó el martes en las redes sociales que “el corazón de Dios está desgarrado por las guerras, la violencia, las injusticias y las mentiras”.

    JD Vance junto a Donald Trump. Foto: @WhiteHouse

    Los intercambios han planteado un dilema particular para Vance, un converso al catolicismo que está por publicar un libro sobre su camino hacia la fe y que lleva mucho tiempo cortejando a la base religiosa republicana.

    En un acto celebrado en Athens, Georgia, organizado por el grupo conservador Turning Point USA, Vance dijo que el Papa se equivocaba al afirmar que un discípulo de Cristo “nunca se pone del lado de quienes ayer empuñaban la espada y hoy lanzan bombas”.

    “¿Dios estaba del lado de los estadounidenses que liberaron a Francia de los nazis?”, se preguntó Vance después de referirse al comentario del pontífice. “Sin duda creo que la respuesta es sí”.

    Cuando se le preguntó por el debate entre Trump y el Papa, Vance lanzó una reprimenda a León XIV, y dijo que si iba a “opinar sobre cuestiones de teología”, sus comentarios debían estar “anclados en la verdad”.

    “Del mismo modo que es importante que el vicepresidente de Estados Unidos tenga cuidado cuando hable de cuestiones de política pública, creo que es muy, muy importante que el Papa tenga cuidado cuando hable de cuestiones de teología”, afirmó Vance.

    Pero el vicepresidente también se hizo eco del enfoque diplomático que adoptó el lunes en Fox News y restó importancia al desacuerdo político.

    “Tengo mucho respeto por el Papa. Me cae bien. Lo admiro. He llegado a conocerlo un poco”, dijo Vance. “No me molesta cuando habla sobre temas de actualidad, francamente, incluso cuando no estoy de acuerdo con la forma en que aplica un principio concreto”.

    “Que se ciña a los asuntos de, ya sabes, lo que ocurre en la Iglesia católica”, dijo Vance en el programa de Fox News Special Report with Bret Baier cuando Baier le preguntó si estaba de acuerdo con los ataques de Trump contra el Papa. “Y que el presidente de Estados Unidos se ciña a dictar la política pública estadounidense”. Y añadió: “Cuando están en conflicto, están en conflicto. No me preocupa demasiado”.

    Vance se convirtió al catolicismo en 2019, a los 35 años, tras recibir instrucción privada con frailes dominicos en Cincinnati. Pero su recién descubierta fe ha venido acompañada de complicaciones, ya que sus opiniones, en particular sobre la migración, han suscitado fuertes denuncias de dirigentes del Vaticano y se oponen a las prioridades establecidas por León XIV, destacó The New York Times.

    Más sobre:EE.UU.Guerra Medio OrienteIránPapaLeón XIVJD VanceTrumpMundo

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