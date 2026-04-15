CCU vuelve a incorporar a una mujer en su directorio

La embotelladora y cervecera CCU, controlada por Quiñenco y Heineken, informó la incorporación de Marie Agathe Porte a su directorio, reforzando así la presencia femenina en su mesa directiva.

En un comunicado la compañía señaló que con este nombramiento, Agathe Porte se convierte en la cuarta mujer en integrar el directorio de la compañía, tras la participación de María Gabriela Cadenas, Laura Novoa Vásquez y Rosita Covarrubias Gatica, en periodos anteriores.

De nacionalidad francesa y radicada en Chile desde 1990, Agathe Porte se ha desempeñado en gobierno corporativo, marketing y comunicaciones, así como en procesos de transformación digital.

Actualmente, integra los directorios de BNP Paribas Cardif Chile, del Instituto de Directores de Chile (IDDC) y de Icare, donde además preside el Círculo de Marketing.

En su carrera profesional, fue CEO de BBDO desde 2012, perIodo en el que la agencia se consolidó como una de las más relevantes del país. Asimismo, ha sido reconocida entre las 100 mujeres ejecutivas más influyentes de Chile y fue distinguida como Ejecutiva del Año por revista Capital en 2016, añade el comunicado.

Su incorporación se concretó en el marco de la junta ordinaria de accionistas de CCU instancia en la que también fueron electos, por un período de tres años, Pablo Granifo, Carlos Molina, Rodrigo Hinzpeter, Marc Gross, Rory Cullinan, Óscar Hasbun, Arthur Ribeiro y Macario Valdés.