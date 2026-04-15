SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    CCU vuelve a incorporar a una mujer en su directorio

    Se trata de Marie Agathe Porte quien se ha desempeñado en gobierno corporativo, marketing y comunicaciones, así como en procesos de transformación digital.

    Por 
    Patricia San Juan

    La embotelladora y cervecera CCU, controlada por Quiñenco y Heineken, informó la incorporación de Marie Agathe Porte a su directorio, reforzando así la presencia femenina en su mesa directiva.

    En un comunicado la compañía señaló que con este nombramiento, Agathe Porte se convierte en la cuarta mujer en integrar el directorio de la compañía, tras la participación de María Gabriela Cadenas, Laura Novoa Vásquez y Rosita Covarrubias Gatica, en periodos anteriores.

    De nacionalidad francesa y radicada en Chile desde 1990, Agathe Porte se ha desempeñado en gobierno corporativo, marketing y comunicaciones, así como en procesos de transformación digital.

    Actualmente, integra los directorios de BNP Paribas Cardif Chile, del Instituto de Directores de Chile (IDDC) y de Icare, donde además preside el Círculo de Marketing.

    En su carrera profesional, fue CEO de BBDO desde 2012, perIodo en el que la agencia se consolidó como una de las más relevantes del país. Asimismo, ha sido reconocida entre las 100 mujeres ejecutivas más influyentes de Chile y fue distinguida como Ejecutiva del Año por revista Capital en 2016, añade el comunicado.

    Su incorporación se concretó en el marco de la junta ordinaria de accionistas de CCU instancia en la que también fueron electos, por un período de tres años, Pablo Granifo, Carlos Molina, Rodrigo Hinzpeter, Marc Gross, Rory Cullinan, Óscar Hasbun, Arthur Ribeiro y Macario Valdés.

    Más sobre:CCUMarie Agathe Porte

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fue publicado en el Diario Oficial: Comenzó a regir la alerta sanitaria oncológica decretada por el gobierno de Kast

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    EE.UU. sanciona a una veintena de personas, empresas y petroleros vinculados a la “élite del régimen” de Irán

    Senado despacha a ley la construcción de monumento en honor a expresidente Sebastián Piñera

    Casa de Allende: TC rechaza recurso de querellante y sepulta indagación contra exsenadora

    Bernardo Larraín Matte aborda el futuro de CMPC tras enfrentar en 2025 “un deterioro en los distintos mercados”

    Lo más leído

    1.
    Gobierno proyecta alza de las bencinas para este jueves y dice que la subida habría sido tres veces mayor sin el Mepco

    Gobierno proyecta alza de las bencinas para este jueves y dice que la subida habría sido tres veces mayor sin el Mepco

    2.
    El ministro de Defensa tiene más de $ 30 mil millones en inversiones y un fideicomiso

    El ministro de Defensa tiene más de $ 30 mil millones en inversiones y un fideicomiso

    3.
    Claudio Agostini dice que subir impuesto al diésel recauda US$ 1.800 millones y que eliminar IVA a la vivienda “es una mala idea”

    Claudio Agostini dice que subir impuesto al diésel recauda US$ 1.800 millones y que eliminar IVA a la vivienda “es una mala idea”

    4.
    Enap confirma nueva alza en las bencinas: precio subirá hasta $22 por litro este jueves

    Enap confirma nueva alza en las bencinas: precio subirá hasta $22 por litro este jueves

    5.
    El cobre extiende su racha y está a punto de recuperar todo lo perdido por la guerra en Medio Oriente

    El cobre extiende su racha y está a punto de recuperar todo lo perdido por la guerra en Medio Oriente

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en Santiago: cuándo podrían llegar las precipitaciones, tras el paso de sistemas frontales en la zona centro-sur

    Lluvia en Santiago: cuándo podrían llegar las precipitaciones, tras el paso de sistemas frontales en la zona centro-sur

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Cómo ha cambiado el régimen de Irán desde que estalló la guerra con Estados Unidos e Israel

    Cómo ha cambiado el régimen de Irán desde que estalló la guerra con Estados Unidos e Israel

    Servicios

    Enap publica nuevo informe de precios: ¿Cuánto sube la bencina esta semana?

    Enap publica nuevo informe de precios: ¿Cuánto sube la bencina esta semana?

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Anuncian preventa del Álbum del Mundial 2026: ¿Dónde comprar y cuáles son los precios?

    Anuncian preventa del Álbum del Mundial 2026: ¿Dónde comprar y cuáles son los precios?

    Fue publicado en el Diario Oficial: Comenzó a regir la alerta sanitaria oncológica decretada por el gobierno de Kast
    Chile

    Fue publicado en el Diario Oficial: Comenzó a regir la alerta sanitaria oncológica decretada por el gobierno de Kast

    Senado despacha a ley la construcción de monumento en honor a expresidente Sebastián Piñera

    Casa de Allende: TC rechaza recurso de querellante y sepulta indagación contra exsenadora

    CCU vuelve a incorporar a una mujer en su directorio
    Negocios

    CCU vuelve a incorporar a una mujer en su directorio

    Bernardo Larraín Matte aborda el futuro de CMPC tras enfrentar en 2025 “un deterioro en los distintos mercados”

    CAP define a nuevo presidente del directorio y anticipa aumentar participación en Aclara, firma vinculada a las tierras raras

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad
    Tendencias

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Día de la Cocina Chilena: los platos más pedidos por los chilenos en el delivery

    Por qué el 10% de las personas no responde a las inyecciones GLP-1 como Ozempic

    ¿Era falta? El polémico penal que reclamó toda la UC y significó el empate de Cruzeiro en Libertadores
    El Deportivo

    ¿Era falta? El polémico penal que reclamó toda la UC y significó el empate de Cruzeiro en Libertadores

    La furia del Real Madrid tras su eliminación en Champions: “El árbitro se cargó el partido y la eliminatoria”

    Silencia el Mineirão: el cabezazo de Justo Giani que abre la cuenta en la UC ante Cruzeiro en la Copa Libertadores

    Este es el mejor teléfono Samsung para hacer astrofotos
    Tecnología

    Este es el mejor teléfono Samsung para hacer astrofotos

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Javier Rodríguez, escritor chileno: “Todos, en algún momento, somos o seremos decadentes. Es inevitable”
    Cultura y entretención

    Javier Rodríguez, escritor chileno: “Todos, en algún momento, somos o seremos decadentes. Es inevitable”

    El legendario poncho de Gabriel Parra revive gracias a su hija Juanita en un nuevo aniversario de su muerte

    Un disco que sería distinto: Los Tres a 30 años del MTV Unplugged, el hito que definió una era

    EE.UU. sanciona a una veintena de personas, empresas y petroleros vinculados a la “élite del régimen” de Irán
    Mundo

    EE.UU. sanciona a una veintena de personas, empresas y petroleros vinculados a la “élite del régimen” de Irán

    Vicepresidente de EE.UU. dice que el Papa debería ser más “cuidadoso” al hablar de teología

    Aitor Esteban, líder del Partido Nacionalista Vasco: “Hay un punto de no retorno que va a suponer un proceso de mayor integración europea”

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde