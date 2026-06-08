SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Ana Torroja regresa a Gran Arena Monticello

    La cantante española se presentará el próximo 13 de junio en el recinto de San Francisco de Mostazal. Las entradas están disponibles en el sistema Ticketmaster.

    Por 
    Equipo de Culto
    31-01-2025 Ana Torroja se presenta en el 9° Festival de Las Condes - Culto LT- Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

    La inconfundible voz del pop en español, Ana Torroja, volverá a Gran Arena Monticello el próximo sábado 13 de junio con nuevo material musical y para reencontrarse con el público chileno que la ha aplaudido en innumerables presentaciones. Las entradas están a la venta por el sistema Ticketmaster.

    Su nuevo disco, el primero en casi cinco años, fue grabado en México y producido por el reconocido Andrés Levin, colaborador de artistas como Tina Turner, Miguel Bosé y Paulina Rubio. Será, además, el primer álbum de su trayectoria escrito íntegramente por ella, reflejando una búsqueda más íntima, libre y personal.

    Ana Torroja inicia una nueva etapa creativa en su carrera, con el lanzamiento de Se ha acabado el show y La Maleta, dos canciones que anticipan el sonido y la esencia de su próximo álbum, previsto para el primer trimestre del próximo año.

    “Esta es una conversación entre la persona y la artista que soy. Es un acto de sinceridad y amor por la música, porque al final, la música siempre me salva”, confiesa Ana acerca de Se ha acabado el show, su nuevo single.

    El otro single, La Maleta, ahonda en la memoria, los recuerdos y el legado de su historia con Mecano: “Habla de cómo los recuerdos siempre viajan conmigo. Ya no pesan como antes, forman parte de mi equipaje, como algo que me construyó y me impulsa a seguir avanzando”.

    Ambos videoclips, dirigidos por Virgo Martínez y producidos por Seven Rivers House, acompañan visualmente este proceso de renacer artístico con un lenguaje simbólico y evocador. Las canciones ya están disponibles en todas las plataformas digitales.

    Las entradas para el show, están disponibles en el sistema Ticketmaster.

    Más sobre:Ana TorrjoaConciertosGran Arena MonticelloMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gajardo cuestiona el sorteo para nombrar a ministros de la Suprema: “No hay evidencia de que vaya a ser un mecanismo más provechoso”

    Abogado Juan Pablo Hermosilla defiende a su hermano en nueva formalización por caso Audio: “Tiene problemas de salud”

    Enap desvincula a 8 personas por inconsistencias en reportes medioambientales de Refinería Aconcagua

    El nuevo rol del ex DT del gobierno de Boric que implementó las 40 horas, como asesor de la CUT

    La sorprendente influencia de Oasis en el nuevo disco de Paul McCartney

    Primeros 89 días: Comité de Ministros del gobierno de Kast ha sesionado más que la suma de las tres administraciones pasadas

    Lo más leído

    1.
    Premios Pulsar 2026 consagran a Candelabro, Mon Laferte y Alanys Lagos como los grandes ganadores

    Premios Pulsar 2026 consagran a Candelabro, Mon Laferte y Alanys Lagos como los grandes ganadores

    2.
    Javiera Mena celebrará Esquemas Juveniles con Movistar Arena a capacidad completa

    Javiera Mena celebrará Esquemas Juveniles con Movistar Arena a capacidad completa

    3.
    La sorprendente influencia de Oasis en el nuevo disco de Paul McCartney

    La sorprendente influencia de Oasis en el nuevo disco de Paul McCartney

    4.
    Los Tres, la excelencia quirúrgica se mantiene y asombra de vuelta en el Teatro Municipal

    Los Tres, la excelencia quirúrgica se mantiene y asombra de vuelta en el Teatro Municipal

    5.
    Itziar Ituño, actriz: “Después del terremoto que fue La Casa de Papel, me di cuenta de las cosas importantes de la vida”

    Itziar Ituño, actriz: “Después del terremoto que fue La Casa de Papel, me di cuenta de las cosas importantes de la vida”

    6.
    Candida Doyle, la mujer de Pulp: “No esperaba seguir tocando el teclado en absoluto a estas alturas de mi vida”

    Candida Doyle, la mujer de Pulp: “No esperaba seguir tocando el teclado en absoluto a estas alturas de mi vida”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    5 errores comunes que están saboteando tu sueño y buen dormir, según un doctor en neurociencia

    5 errores comunes que están saboteando tu sueño y buen dormir, según un doctor en neurociencia

    Cuánto sabes sobre las mascotas y canciones de los Mundiales de Fútbol
    quiz

    Cuánto sabes sobre las mascotas y canciones de los Mundiales de Fútbol

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    Servicios

    Próxima postulación al Subsidio DS1: revisa las fechas clave

    Próxima postulación al Subsidio DS1: revisa las fechas clave

    Revisa los resultados y pagos de las becas Junaeb con el RUT

    Revisa los resultados y pagos de las becas Junaeb con el RUT

    Rating del domingo 7 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 7 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Gajardo cuestiona el sorteo para nombrar a ministros de la Suprema: “No hay evidencia de que vaya a ser un mecanismo más provechoso”
    Chile

    Gajardo cuestiona el sorteo para nombrar a ministros de la Suprema: “No hay evidencia de que vaya a ser un mecanismo más provechoso”

    Abogado Juan Pablo Hermosilla defiende a su hermano en nueva formalización por caso Audio: “Tiene problemas de salud”

    Oposición valora informe del CFA por megarreforma en el Senado y critica ausencia de Quiroz durante presentación

    Enap desvincula a 8 personas por inconsistencias en reportes medioambientales de Refinería Aconcagua
    Negocios

    Enap desvincula a 8 personas por inconsistencias en reportes medioambientales de Refinería Aconcagua

    El nuevo rol del ex DT del gobierno de Boric que implementó las 40 horas, como asesor de la CUT

    Primeros 89 días: Comité de Ministros del gobierno de Kast ha sesionado más que la suma de las tres administraciones pasadas

    Qué se sabe sobre el mortal terremoto 7,8 en Filipinas
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el mortal terremoto 7,8 en Filipinas

    Confirman dos sistemas frontales en la Región Metropolitana y zona central: cuándo llegan las precipitaciones

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Días claves para Neymar: el 10 de Brasil se somete a exámenes para saber si podrá estar en el debut del Mundial
    El Deportivo

    Días claves para Neymar: el 10 de Brasil se somete a exámenes para saber si podrá estar en el debut del Mundial

    Colo Colo, la U y la UC, eliminados: la Copa de la Liga define a sus semifinalistas sin los tres grandes

    Florentino Pérez eleva la apuesta: Real Madrid acude a la UEFA para revocar los títulos del Barcelona por el Caso Negreira

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario
    Tecnología

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

    Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    La sorprendente influencia de Oasis en el nuevo disco de Paul McCartney
    Cultura y entretención

    La sorprendente influencia de Oasis en el nuevo disco de Paul McCartney

    Javiera Mena celebrará Esquemas Juveniles con Movistar Arena a capacidad completa

    Ana Torroja regresa a Gran Arena Monticello

    El Gobierno de Bolivia acusa a Evo Morales de enviar autobuses a La Paz para “generar violencia y caos”
    Mundo

    El Gobierno de Bolivia acusa a Evo Morales de enviar autobuses a La Paz para “generar violencia y caos”

    Cepeda reconoce los resultados de la primera vuelta de las elecciones en Colombia una semana después

    Pakistán pide moderación a Irán e Israel y apunta que las negociaciones están “a punto de alcanzar el objetivo final”

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy
    Paula

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?