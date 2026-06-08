Ana Torroja regresa a Gran Arena Monticello

31-01-2025 Ana Torroja se presenta en el 9° Festival de Las Condes - Culto LT- Fotografía: Gustavo Pineda

La inconfundible voz del pop en español, Ana Torroja, volverá a Gran Arena Monticello el próximo sábado 13 de junio con nuevo material musical y para reencontrarse con el público chileno que la ha aplaudido en innumerables presentaciones. Las entradas están a la venta por el sistema Ticketmaster.

Su nuevo disco, el primero en casi cinco años, fue grabado en México y producido por el reconocido Andrés Levin, colaborador de artistas como Tina Turner, Miguel Bosé y Paulina Rubio. Será, además, el primer álbum de su trayectoria escrito íntegramente por ella, reflejando una búsqueda más íntima, libre y personal.

Ana Torroja inicia una nueva etapa creativa en su carrera, con el lanzamiento de Se ha acabado el show y La Maleta, dos canciones que anticipan el sonido y la esencia de su próximo álbum, previsto para el primer trimestre del próximo año.

“Esta es una conversación entre la persona y la artista que soy. Es un acto de sinceridad y amor por la música, porque al final, la música siempre me salva”, confiesa Ana acerca de Se ha acabado el show, su nuevo single.

El otro single, La Maleta, ahonda en la memoria, los recuerdos y el legado de su historia con Mecano: “Habla de cómo los recuerdos siempre viajan conmigo. Ya no pesan como antes, forman parte de mi equipaje, como algo que me construyó y me impulsa a seguir avanzando”.

Ambos videoclips, dirigidos por Virgo Martínez y producidos por Seven Rivers House, acompañan visualmente este proceso de renacer artístico con un lenguaje simbólico y evocador. Las canciones ya están disponibles en todas las plataformas digitales.

Las entradas para el show, están disponibles en el sistema Ticketmaster.