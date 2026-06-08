Balanza comercial de Chile se recupera tras desaceleración en abril

La balanza comercial de Chile retomó su crecimiento luego de la desaceleración que registró en abril pasado, donde la cifra llegó a US$1.912 millones y cayó 8,8% respecto al mismo valor del año anterior y un -41,0% en comparación al mes anterior.

Según informó el Banco Central, en mayo la balanza comercial llegó a US$2.435 millones, un avance de 43,5% respecto al mismo periodo del año anterior y subió un 27,3% frente a abril.

En detalle, las exportaciones llegaron a US$9.540 millones, un avance de 9,3% respecto a mayo de 2025 y 15 meses consecutivos de avances. Sin embargo, la cifra registró una caída de 1,8% frente a abril de 2026.

Respecto al cobre, la principal exportación del país, la cifra llegó a US$6.160 millones, una subida de 8,7% frente al mismo periodo del año anterior y un avance de 10,7% versus los US$4.647 millones exportados en abril pasado. En montos, la exportación de cobre anotó su mayor nivel desde marzo pasado (US$5.389 millones).

Mientras que las importaciones free on board (FOB) llegaron a US$7.105 millones, una subida de un 1% frente a mayo del año pasado y una caída de un 9% frente a abril pasado. La cifra llegó a su menor nivel desde febrero de este año (US$6.900 millones).

En línea con la tendencia histórica, destacó la importancia de productos energéticos con US$4.049 millones, un avance de 51,9% respecto a mayo del 2025, pero una caída de 20,1% versus abril pasado.

En el detalle, el petróleo importado llegó a los US$414 millones y el diésel alcanzó los US$474 millones; ambas cifras subieron un 51,9% y 110,2%, respectivamente, en doce meses.

Ante este contexto, BCI Estudios apuntó que “con un tipo de cambio promediando una caída de 4,6% año a año (a/a) respecto a igual mes del año anterior, los envíos medidos en moneda local moderaron su avance a un 4,2% año a año, mientras que las importaciones anotaron un retroceso de 3,3% a/a.

“Al corregir por el efecto precio, el crecimiento real de las exportaciones sería marginal, revelando la debilidad estructural del sector primario exportador en línea con los recientes registros de actividad”, añadió.