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    Casa de Allende: TC rechaza recurso de querellante y sepulta indagación contra exsenadora

    El abogado Raimundo Palamara pretendía acusar a los imputados. Esto, pese a que la Fiscalía decidió no perseverar y cerró la indagación. Su petición fue rechazada por nueve votos contra uno.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    FOTO: PABLO VÁSQUEZ R PABLO VÁSQUEZ R

    La tarde de este miércoles el Tribunal Constitucional (TC) rechazó el recurso presentado por el abogado Raimundo Palamara, titular de la Fundación Fuerza Ciudadana, para insistir en la indagación por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende por parte del Estado.

    El profesional, que había actuado como querellante durante la indagación que llevó el fiscal regional Patricio Cooper, pretendía que se le habilitara para acusar a los imputados en el proceso y que, por determinación del persecutor, no fueron formalizados. En octubre de 2025, la Fiscalía comunicó su decisión de no perseverar y pidió el cierre de la causa.

    Palamara pedía que se declararan inconstitucionales las normas que establecen la facultad del Ministerio Público de no perseverar en la investigación, y la que impide que se proceda a acusar a imputados por hechos no formalizados.

    Pese a ello, el tribunal presidido por Daniela Marzi acordó, por nueve votos contra una, rechazar la petición. Con ello, terminó por sepultar la investigación.

    “Es un mal precedente que finalmente la persecución de delitos por corrupción dependa de la voluntad solo de un fiscal. Aquí no pierde la Fundación sino que la ciudadanía en su conjunto, que ve defraudada, una vez más, las expectativas de combate contra el principal cáncer de nuestro país, la corrupción”, dijo Palamara sobre la decisión.

    Más sobre:Casa de AllendeRaimundo PalamaraPatricio Cooper

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