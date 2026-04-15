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    Gobierno de Kast concretará este jueves el primer vuelo de inmigrantes irregulares expulsados

    En concreto, según señalan fuentes de gobierno, serán entre 35 y 40 personas las expulsadas. La ruta partirá desde Santiago, seguirá por Iquique, con dirección a Colombia y Ecuador.

    Por 
    Helen Mora
    Alonso Aranda
     
    Pedro Rosas

    El gobierno del Presidente José Antonio Kast concretará este jueves el primer vuelo con inmigrantes irregulares expulsados del país.

    Para dar a conocer la noticia, el Ejecutivo convocará a un punto de prensa para esa misma jornada.

    En concreto, según señalan fuentes de gobierno, serán entre 35 y 40 personas las expulsadas.

    La ruta partirá desde Santiago, seguirá por Iquique, con dirección a Colombia y Ecuador.

    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    De esta manera, el Mandatario comenzaría a cumplir con una de sus mayores promesas de campaña, que hasta ahora, según el mismo reconoció en una entrevista realizada por Archi, no se había podido realizar.

    Asimismo, el operativo forma parte de la estrategia del gobierno para combatir -además de la inmigración irregular- el crimen organizado.

    Más sobre:ExpulsadosInmigrantes irregularesDespegueJosé Antonio Kast

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