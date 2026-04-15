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    EE.UU. sanciona a una veintena de personas, empresas y petroleros vinculados a la “élite del régimen” de Irán

    El Departamento del Tesoro estadounidense impuso la medida a individuos e instituciones que operaban bajo una red dirigida por el hijo del secretario del Consejo de Defensa Nacional iraní, que murió en el primer día de la ofensiva estadounidense-israelí.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Ceremonia fúnebre del almirante Ali Shamkhani, secretario del Consejo Supremo de Defensa de Irán. Foto: Europa Press/Contacto/Sobhan Farajvan - Archivo.

    El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles la imposición de sanciones contra una veintena de personas, entidades y buques vinculados a una red de transporte de petróleo dirigida por Mohammad Hossein Shamkhani, hijo del secretario del Consejo de Defensa Nacional de Irán, Ali Shamkhani, quien murió en la primera jornada de bombardeos conjuntos lanzados por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní a finales de febrero.

    El Departamento del Tesoro indicó en un comunicado que la decisión afecta a “más de dos docenas de personas, empresas y embarcaciones que operan dentro de la red del magnate naviero iraní Mohammad Hossein Shamkhani”, al que acusa de encabezar “un imperio multimillonario de venta de petróleo iraní y ruso que enriquece a una familia vinculada a las más altas esferas del régimen iraní a costa del pueblo iraní”.

    Además de este, fueron sancionados otro ciudadano iraní y “tres empresas vinculadas a un complejo esquema de lavado de dinero que implicaba la venta de petróleo iraní a cambio de oro venezolano durante la antigua dictadura venezolana, todo ello en última instancia en nombre de Hezbolá y la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán”.

    La medida afecta de la misma forma a residente en Emiratos Árabes Unidos, a varias compañías con sede en este último país, en India y en las Islas Marshall, y a buques con bandera de Mozambique, Panamá y Camerún.

    La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro enmarcó estas sanciones como parte de la “operación Furia Económica contra las élites” de Teherán, a las que acusa de tratar de “lucrarse a costa del pueblo iraní”, en palabras del responsable de la cartera, Scott Bessent.

    “Bajo el liderazgo del Presidente Trump, el Departamento del Tesoro continuará desmantelando las redes de contrabando ilícito y de grupos terroristas que operan en Irán”, escribió Bessent en una publicación en redes sociales.

    En esta además apuntó que “las instituciones financieras deben estar advertidas de que el Departamento del Tesoro utilizará todas las herramientas y facultades a su disposición, incluidas las sanciones secundarias, contra quienes sigan apoyando las actividades terroristas de Teherán”.

    Más sobre:Estados UnidosDepartamento del TesoroIránMohammad Hossein ShamkhaniAli ShamkhaniScott BessentMundo

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