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    El legendario poncho de Gabriel Parra revive gracias a su hija Juanita en un nuevo aniversario de su muerte

    La baterista ha subido un video donde cuenta la historia y su relación con la vestimenta que su padre utilizó para la grabación de Alturas de Machu Picchu en los años 80. Este miércoles 15 se cumplen 38 años de su partida.

    Por 
    Equipo de Culto
    El legandario poncho de Gabriel Parra revive gracias a su hija Juanita en un nuevo aniversario de su muerte

    En el marco de un nuevo aniversario de la muerte de Gabriel Parra -el 15 de abril de 1988, hace 38 años en Perú-, Los Jaivas comparten un emotivo testimonio en torno a uno de los objetos más simbólicos de su historia: el poncho que acompañó al músico y que forma parte del imaginario visual de la obra Alturas de Machu Picchu (1981).

    La memoria de este objeto cobra nueva vida a través de la voz de su hija, la baterista Juanita Parra, quien reconstruye su historia íntima y su significado dentro del universo creativo de la banda.

    “El relato se presenta como un gesto de transmisión y permanencia, donde la herencia musical y espiritual de Gabriel Parra se proyecta hacia nuevas generaciones”, dice un comunicado.

    Todos juntos: Los Jaivas en las alturas de Machu Picchu

    A través de sus redes sociales, la agrupación lo recordó con un mensaje que resume la vigencia de su legado:

    “Hoy, en un nuevo aniversario, recordamos a Gabriel. Energía pura. Ritmo, fuerza y una esencia que sigue latiendo. Su presencia vive en toda nuestra obra, y también en los símbolos que nos acompañan. Como este poncho, parte importante de Alturas de Machu Picchu, que hoy, a través de la memoria y la voz de su hija Juanita, vuelve a encontrarnos con su historia. Un objeto que guarda historia, pero sobre todo espíritu… al igual que el recuerdo de Gabriel, que sigue presente, inmortal, acompañándonos en este camino. Gabriel suena. Siempre”, escriben desde la banda.

    El poncho, más que una pieza material, se erige como un símbolo de identidad artística y conexión con las raíces latinoamericanas que han marcado la trayectoria del colectivo. “En este testimonio, se revela no solo su valor histórico, sino también su dimensión afectiva, íntimamente ligada a la figura de Gabriel y a la construcción de una estética que ha trascendido generaciones”, dice el texto.

    Este homenaje se enmarca en un momento significativo para Los Jaivas, quienes inician un nuevo ciclo con la gira Alturas de Machu Picchu 2026–2027, conmemorando los 45 años de una obra fundamental de la música latinoamericana. La gira comenzará el próximo 15 de mayo en Rancagua y contempla un extenso recorrido por todas las regiones del país, reafirmando la vigencia de un repertorio que sigue dialogando con el presente.

    *Ve aquí El Poncho de Gabriel:

    Más sobre:Los JaivasGabriel ParraJuanita ParraMachu PicchuAlturas de Machu PicchuGato AlquintaEduardo ParraMario MutisMúsicaMúsica culto

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