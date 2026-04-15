Senado despacha a ley la construcción de monumento en honor a expresidente Sebastián Piñera

El Senado aprobó la tarde de este miércoles, por 34 votos a favor, 6 en contra y una abstención, el proyecto de ley que autoriza la construcción de un monumento en honor al expresidente Sebastián Piñera, fallecido en 2024 tras un accidente en Lago Ranco, en la Región de Los Ríos. Con ello, la iniciativa quedó despachada a ley.

El proyecto ya había sido visado el día anterior por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, donde los principales votos en contra y abstenciones provinieron de parlamentarios del Partido Comunista (PC) y del Frente Amplio (FA), además de algunos descuelgues del Partido Socialista (PS).

Durante esta jornada, el Senado revisó la modificación introducida en la Comisión de Gobierno Interior, que trasladó la ubicación del monumento desde la Plaza de la Constitución a la Plaza de la Ciudadanía, a petición de la familia Piñera Echeñique. En ese espacio ya existen memoriales a los expresidentes Patricio Aylwin y Arturo Alessandri Palma.

Según establece el proyecto, el monumento será financiado mediante erogaciones populares, a través de colectas públicas, donaciones y aportes privados, en coordinación con la Fundación Presidente Sebastián Piñera Echeñique. Asimismo, se permitirá realizar colectas en todo el país.

La comisión ejecutora estará integrada por un representante de la fundación; el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile; dos diputados y dos senadores designados por ambas Cámaras; el alcalde de Santiago; y dos exministros o exsubsecretarios de los gobiernos de Piñera, elegidos por la fundación.

Además, se estableció que los eventuales excedentes de las erogaciones se destinarán a financiar publicaciones sobre el legado del exmandatario y otras iniciativas que determine dicha comisión.

Reconocimiento transversal en el Senado

Durante el debate, parlamentarios destacaron la trayectoria política del exjefe de Estado.

La presidenta de Renovación Nacional (RN), la senadora Andrea Balladares, sostuvo que “se ubica entre los grandes de nuestra patria, junto a los presidentes don Manuel Montt, don Arturo Alessandri Palma y don Patricio Aylwin, quienes marcaron distintas etapas de nuestra vida republicana”.

Asimismo, agregó que “el paso del tiempo es el mejor juez, y el pueblo de Chile le ha hecho justicia, ha reconocido como uno de los personajes históricos más valorados en reconocidas encuestas nacionales. Asimismo, dichas mediciones lo sitúan como el presidente mejor evaluado desde 1990 a la fecha”.

Por su parte, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), uno de los impulsores de la iniciativa, destacó “el carácter democrático y transversal del Presidente Piñera”, y añadió: “Creo que nadie que admira y aprecia nuestra democracia, que aprecia nuestra república, podría hoy día oponerse a que se levantara un monumento en su homenaje”.

Desde la Unión Demócrata Independiente (UDI), el senador Iván Moreira afirmó que este reconocimiento “no es un acto discrecional del Ejecutivo, sino una responsabilidad que corresponde al Congreso en representación de toda la ciudadanía. Este proyecto no inaugura una tradición, la continúa”.

En esa línea, recordó iniciativas similares, como la del expresidente Salvador Allende. “(...) La historia no puede ser interpretada con un traje a la medida, Sebastián Piñera merece su lugar en esa tradición”, enfatizó.

Desde la oposición, el senador Fidel Espinoza (PS) anunció su voto a favor, pese a marcar diferencias: “las profundas diferencias con los gobiernos del expresidente Sebastián Piñera, diferencia en lo económico, en lo social y especialmente en la forma en que se enfrentaron algunos de los momentos más complejos de nuestra historia en el 2019″.

“Voy a votar a favor porque Sebastián Piñera fue dos veces presidente de Chile elegido democráticamente con el voto de millones de nuestros compatriotas. Y en una democracia sólida los cargos no se reconocen según la afinidad política, sino según legitimidad institucional. Negarnos a eso sería entrar en una lógica peligrosa”, añadió.

El senador Francisco Huenchumilla (DC) cuestionó la necesidad de una ley para erigir el monumento, aunque respaldó la iniciativa: “Me niego a pensar de que este sea un tema de si uno está favor o en contra de determinada persona, postura, partido o gestión. Creo que no es el punto, sino que lo que uno tiene que ponderar, es si esta personalidad es digna de estar en la galería de la historia del país”.

Asimismo, sostuvo que Piñera actuó “dentro del derecho, dentro de la institucionalidad y de la democracia, y por lo tanto, merece estar en la galería de la historia”.

El senador Miguel Ángel Calisto (ind.) valoró la gestión del exmandatario, recordando el terremoto de 2010. “Le tocó una situación compleja, pero el Presidente Piñera inició su mandato y puso a todo su equipo a disposición en el plan de reconstrucción. Levantó el país y eso es digno de reconocer y admirar. Fue un presidente que entendió que gobernar es servir y que servir a veces duele y cansa, pero se hace igual porque el interés superior de un Presidente es su gente”, afirmó.

También destacó que enfrentó simultáneamente el estallido social de 2019 y la pandemia de Covid-19. “Votar a favor es un acto republicano y que Chile sabe honrar a quienes le sirvieron con convicción y entrega”, agregó.

En tanto, el senador Javier Macaya (UDI) señaló que el monumento “es una forma de entender el servicio público. Con preparación, con rigor y con entrega. Este reconocimiento es una forma de reconocer a alguien que entendió esa forma de entender la política con una ética de trabajo y liderazgo, que pocas veces se ha visto en Chile”.

Tensiones en la Sala

El debate no estuvo exento de cruces entre parlamentarios.

La senadora Claudia Pascual (PC) sostuvo que la votación “no es de fácil resolución porque no está en juego la inauguración de todos los expresidentes de Chile”, y planteó reparos por la cercanía temporal del homenaje. “Aquí no hay una historia larga que valore (...)”.

“Es complejo votar esto porque no es un tema de si uno votó o no votó por él, de si está de acuerdo o no con sus ideas políticas; es porque pareciera que aquí lo que se busca es reescribir la historia con respecto al papel que tuvo el ex Presidente Piñera”, afirmó, aludiendo a casos vinculados a violaciones de derechos humanos.

El senador Arturo Squella (republicano) criticó esos planteamientos: “(...) hablar de una persona fallecida que le tocó enfrentar el acto delictual más profundo que hemos tenido en la historia reciente del país (...) y mezclar eso con la memoria de una persona que fue presidente dos veces, me parece totalmente inaceptable”.

Por su parte, la senadora independiente Fabiola Campillai cuestionó el uso del concepto “estallido delictual”. “Pareciesen olvidarse los errores y las malas decisiones que tomó el ex Presidente Piñera, cuando la gente salió a protestar en octubre de 2019. Como todo gobierno hay cosas buenas y malas, pero en el del ex Presidente Piñera ocurrieron unas de las peores cosas que pueden pasar en un gobierno”, sostuvo.

Sus dichos fueron respondidos por el senador Rodolfo Carter (ind.-rep): “Ella es una víctima, no hay duda. Nos recuerda dónde nos conduce la violencia. No somos indiferentes, pero tampoco somos cómplices, torturadores o asesinos. El ex Presidente Piñera no fue nada de eso. Una cosa es compartir el dolor de una víctima (...) pero no es efectivo que el Presidente Piñera haya sido cómplice, autor o encubridor de ningún tipo de tortura ni delitos semejantes contra los derechos humanos”.

En tanto, el senador Ignacio Urrutia (republicano) manifestó que, pese a sus diferencias con Piñera, respaldaría el proyecto. “Piñera no se equivocó cuando dijo que estábamos en guerra, porque estaban destruyendo Chile en ese estallido delictual tremendo que hubo”.

El parlamentario también criticó la existencia de un monumento a Salvador Allende y planteó que levantaría uno a Augusto Pinochet, lo que tensionó el debate.

Ante ello, el senador Iván Moreira, quien presidía la sesión, llamó a moderar el tono: “Yo pediría que no se vuelva a repetir a que se expresen palabras inadecuadas de un lado hacia otro. Es importante que guardemos la compostura, a pesar de tener diferencias”.

Finalmente, el senador Fidel Espinoza (PS) sostuvo que la intervención de Urrutia “bajó el nivel del debate”.